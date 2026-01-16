Aplikasi Kripto Menghadapi Penghapusan Dari Google Play Store Di Bawah Aturan Kepatuhan Korea Baru

TLDR

Bursa kripto yang beroperasi tanpa persetujuan lokal di Korea Selatan mungkin segera diblokir dari Google Play. Mulai 28 Januari, Google akan memberlakukan persyaratan baru yang mewajibkan bukti registrasi dari Financial Intelligence Unit (FIU) Korea Selatan untuk aplikasi bursa kripto dan dompet.

Google akan Memberlakukan Persyaratan Registrasi FIU Mulai 28 Januari

Google akan mulai mewajibkan aplikasi bursa kripto dan dompet yang terdaftar di Play Store Korea Selatan untuk menunjukkan bukti registrasi Financial Intelligence Unit (FIU). Langkah ini, mulai 28 Januari, merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Google untuk menyelaraskan aplikasi dengan regulasi keuangan di setiap negara tempat mereka beroperasi.

Menurut media berita Korea Selatan News1, pengembang harus mengirimkan dokumentasi yang mengonfirmasi bahwa registrasi Virtual Asset Service Provider (VASP) mereka telah diterima oleh FIU. Pengembang harus mengunggah bukti ini melalui konsol pengembang Google Play.

Jika pengembang gagal mematuhi, aplikasi mereka mungkin diblokir di pasar Korea Selatan. Hal ini dapat mencegah pengguna mengunduh aplikasi yang terdampak, terutama saat mengganti perangkat atau menginstal ulang setelah pembaruan.

Platform Kripto Asing Menghadapi Hambatan untuk Registrasi Lokal

Persyaratan baru ini dapat mengganggu akses ke beberapa bursa kripto internasional yang tidak beroperasi melalui entitas hukum lokal. Platform seperti Binance dan OKX diperkirakan akan terdampak karena proses registrasi yang kompleks.

Untuk mendaftar ke FIU, bursa harus mendirikan perusahaan lokal, lulus sertifikasi keamanan seperti ISMS, dan menjalani inspeksi. Binance, meskipun memiliki saham minoritas di bursa lokal Gopax, tidak mengoperasikan entitas hukum mandiri di Korea Selatan. OKX sebelumnya telah ditandai oleh otoritas lokal karena beroperasi tanpa registrasi.

Juru bicara Binance mengatakan, "Kebijakan ini tidak unik untuk Binance dan juga mempengaruhi aplikasi kripto lainnya. Kami secara aktif berinteraksi dengan Google untuk mencari penyelesaian yang konstruktif."

Kebijakan adalah Bagian dari Kerangka Regulasi Aplikasi Kripto Global Google

Pembaruan ini bukan arahan dari pemerintah Korea Selatan melainkan bagian dari penegakan kebijakan cryptocurrency Google yang lebih luas. Pembaruan kebijakan diumumkan pada Agustus 2025, mengharuskan aplikasi bursa kripto dan dompet kustodian untuk mematuhi kerangka lisensi dan regulasi yang spesifik untuk setiap negara.

Di Amerika Serikat, misalnya, pengembang harus mendaftar ke Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), sementara di Uni Eropa, mereka harus mendapatkan lisensi penyedia layanan aset kripto.

Dengan mewajibkan kepatuhan regulasi lokal, Google bertujuan untuk memastikan semua aplikasi keuangan yang terdaftar beroperasi secara legal dan transparan dalam pasar target mereka.

Akses Aplikasi yang Lebih Ketat Hadir Saat Korea Selatan Memajukan Aturan Blockchain

Perubahan kebijakan Google Play hadir saat Korea Selatan bergerak maju dengan integrasi blockchain ke dalam keuangan tradisional. Majelis Nasional baru-baru ini mengesahkan pembaruan terhadap Electronic Securities Act dan Capital Markets Act.

Revisi ini memungkinkan penggunaan sekuritas yang ditokenisasi di bawah kerangka hukum yang ada. Sekuritas berbasis buku besar terdistribusi akan diperlakukan sebagai instrumen tradisional, memerlukan tingkat perlindungan investor, lisensi, dan pengungkapan publik yang sama.

Pendekatan ganda ini — memperketat akses aplikasi sambil memajukan undang-undang tokenisasi — mencerminkan niat Korea Selatan untuk mengendalikan risiko pasar kripto sambil mengadopsi teknologi blockchain di sektor yang diatur.

