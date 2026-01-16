Para Anggota Parlemen Virginia Barat Mengusulkan Investasi Bitcoin dengan Dana Negara

Bitcoin Magazine



Legislator West Virginia Mengusulkan Investasi Bitcoin dengan Dana Negara

Legislator West Virginia memperkenalkan undang-undang minggu ini yang akan mengizinkan bendahara negara untuk menginvestasikan sebagian dana publik dalam bitcoin, logam mulia, dan stablecoin yang diatur, menandai langkah signifikan menuju integrasi aset digital ke dalam keuangan tingkat negara bagian.

RUU Senat West Virginia 143, yang diperkenalkan oleh Senator Chris Rose selama sesi legislatif reguler 2026, akan menciptakan bagian baru dari hukum negara bagian berjudul "Undang-Undang Perlindungan Inflasi 2026." Langkah ini mengizinkan Dewan Investasi Perbendaharaan untuk mengalokasikan hingga 10% dari dana yang diawasi ke emas, perak, platinum, dan aset digital tertentu, tunduk pada aturan investasi yang ada.

Berdasarkan RUU tersebut, West Virginia dapat berinvestasi dalam aset digital yang mempertahankan kapitalisasi pasar rata-rata di atas $750 miliar selama tahun kalender sebelumnya. Ambang batas tersebut saat ini membatasi kelayakan hanya untuk bitcoin, tanpa menyebutkan aset tersebut secara langsung dalam undang-undang.

Di akhir RUU digital, terdapat teks yang menyatakan "Tujuan RUU ini adalah untuk memberdayakan Bendahara untuk berinvestasi dalam emas, perak, dan bitcoin."

RUU tersebut juga mengizinkan investasi dalam stablecoin yang telah menerima persetujuan regulasi baik di tingkat federal maupun negara bagian.

Batas 10% yang diusulkan akan berlaku pada saat investasi dilakukan. Jika harga aset naik dan mendorong alokasi di atas ambang batas tersebut, dewan tidak diharuskan untuk menjual kepemilikan, meskipun akan dilarang melakukan pembelian tambahan hingga alokasi turun kembali di bawah batas.

Undang-undang tersebut mencakup persyaratan kustodian terperinci untuk aset digital. Kepemilikan perlu diamankan baik secara langsung oleh bendahara West Virginia melalui sistem kustodian aman yang ditentukan, oleh kustodian pihak ketiga yang berkualifikasi, atau melalui produk yang diperdagangkan di bursa yang terdaftar.

RUU tersebut menguraikan standar untuk kontrol kunci, redundansi geografis, kontrol akses, audit, dan pemulihan bencana.

Selain memegang aset digital, RUU tersebut akan mengizinkan bendahara untuk melakukan aktivitas penghasil imbal hasil. Aset digital dapat di-staking menggunakan penyedia pihak ketiga jika kepemilikan hukum tetap berada di West Virginia. Bendahara juga dapat meminjamkan aset digital di bawah aturan yang dirancang untuk menghindari risiko keuangan tambahan.

Investasi logam mulia dapat dipegang melalui produk yang diperdagangkan di bursa, oleh kustodian yang berkualifikasi, atau langsung oleh West Virginia dalam bentuk fisik. RUU tersebut memungkinkan pengaturan kustodian kooperatif dengan negara bagian lain, tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh bendahara.

Dana pensiun West Virginia akan menghadapi batasan yang lebih ketat. Berdasarkan proposal tersebut, sistem pensiun hanya dapat berinvestasi dalam produk yang diperdagangkan di bursa yang terdaftar dengan regulator federal atau negara bagian, daripada memegang aset digital secara langsung.

RUU tersebut memberikan wewenang kepada bendahara untuk mengusulkan aturan pelaksanaan, yang akan memerlukan persetujuan legislatif.

Proposal tersebut mencerminkan minat yang berkembang di antara negara bagian AS dalam menggunakan bitcoin dan aset keras sebagai penyimpan nilai jangka panjang untuk dana publik.

West Virginia dan negara bagian lain mengeksplorasi bitcoin

Beberapa negara bagian telah mengeksplorasi atau memberlakukan langkah-langkah serupa yang memungkinkan eksposur terbatas terhadap aset digital, meskipun sebagian besar mengandalkan produk yang diperdagangkan di bursa daripada kustodian langsung.

Baru-baru ini, legislator Rhode Island memperkenalkan kembali RUU Senat S2021, yang akan mengecualikan sementara transaksi Bitcoin kecil dari pajak penghasilan negara bagian dan pajak capital gain, memungkinkan hingga $5.000 per bulan dan $20.000 per tahun bebas pajak.

Diperkenalkan pada 9 Januari oleh Senator Peter A. Appollonio, RUU tersebut dirujuk ke Komite Keuangan Senat dan dibingkai sebagai program percontohan untuk mengurangi gesekan pajak untuk penggunaan Bitcoin sehari-hari.

Ini menandai tahun kedua berturut-turut legislator Rhode Island mengusulkan pembebasan pajak Bitcoin yang ditargetkan.

RUU Senat West Virginia 143 telah dirujuk ke Komite Senat tentang Perbankan dan Asuransi, dengan rujukan selanjutnya ke Komite Keuangan.

Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan pada $95.494 dengan volume 24 jam sebesar $52 miliar, turun 1% pada hari ini dan sekitar 1% di bawah tertinggi tujuh hari sebesar $96.933. Kapitalisasi pasar aset tersebut mencapai $1,91 triliun, didukung oleh pasokan beredar 19,98 juta BTC dari maksimum 21 juta.



