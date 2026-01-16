BursaDEX+
Mulai 28 Januari, bursa kripto asing akan menghadapi kesulitan yang jauh lebih besar untuk menawarkan aplikasi mereka melalui Google Play di Korea Selatan. Google menerapkan aturan baru

Tidak ada lagi pembaruan untuk aplikasi kripto asing di Korea Selatan

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/16 22:40
Mulai 28 Januari, bursa kripto asing akan kesulitan menawarkan aplikasi mereka melalui Google Play di Korea Selatan. Google menerapkan aturan baru yang hanya mengizinkan platform yang terdaftar secara resmi dan disetujui oleh FIU Korea untuk tetap terlihat di app store. Hal ini terutama berdampak pada...

Berita Tidak Ada Lagi Pembaruan untuk Aplikasi Kripto Asing di Korea Selatan pertama kali muncul di Blockchain Stories.

