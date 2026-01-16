Polygon Dilaporkan Memangkas 30% Staf Setelah Taruhan Besar Pembayaran Senilai $250 Juta

Polygon Labs dilaporkan telah memberhentikan sejumlah besar karyawannya karena perusahaan terus mengeksplorasi lebih jauh strategi pembayaran-pertama, menyusul beberapa hari setelah mereka mengumumkan akuisisi hingga $250 juta.

Meskipun perusahaan belum secara resmi memverifikasi tingkat PHK, berbagai sumber dan postingan di media sosial oleh karyawan menunjukkan bahwa hingga 30% karyawan mungkin telah terdampak oleh perubahan tersebut dan lebih terkait dengan integrasi pasca-akuisisi dan bukan kesulitan keuangan.

Polygon Menyelaraskan Tim di Sekitar Visi Pembayaran Setelah Akuisisi Coinme dan Sequence

PHK yang dilaporkan menyusul pengumuman Polygon bahwa mereka telah sepakat untuk mengakuisisi perusahaan pembayaran kripto AS Coinme dan platform wallet serta developer Sequence.

Kedua kesepakatan, yang secara keseluruhan bernilai lebih dari $250 juta, dimaksudkan untuk membentuk tulang punggung dari apa yang disebut Polygon sebagai "Open Money Stack," sebuah sistem terintegrasi vertikal yang dirancang untuk memindahkan uang onchain menggunakan stablecoin.

Strategi ini menandai penyempitan yang jelas dari fokus Polygon Labs, beralih dari ekspansi ekosistem yang luas menuju infrastruktur pembayaran yang diatur, wallet, dan jalur penyelesaian.

CEO Polygon Marc Boiron menggambarkan restrukturisasi sebagai bagian dari upaya yang disengaja untuk mempertajam misi perusahaan.

Dalam sebuah postingan di X, Boiron mengatakan Polygon telah menghabiskan beberapa bulan terakhir untuk menyelaraskan di sekitar satu tujuan untuk memindahkan semua uang onchain, dan bahwa akuisisi tersebut membawa tim dengan keahlian mendalam.

Saat tim-tim tersebut diintegrasikan ke dalam Polygon, peran yang tumpang tindih dikonsolidasikan, yang mengarah pada keputusan kepegawaian yang sulit.

Boiron menekankan bahwa perubahan tersebut bersifat struktural daripada berbasis kinerja dan mengatakan total jumlah karyawan akan tetap serupa setelah integrasi, meskipun dengan penekanan yang lebih berat pada keahlian pembayaran dan wallet.

Coinme membawa jejak kepatuhan nasional yang sulit dibangun secara organik oleh perusahaan kripto.

Perusahaan ini beroperasi di 48 negara bagian AS dan menjalankan lebih dari 50.000 ATM dan kios kripto ritel, memberikan Polygon akses ke jalur masuk dan keluar fiat berlisensi dalam skala besar.

Sequence, sementara itu, menyediakan wallet tertanam dan peralatan lintas-rantai yang mengabstraksi kompleksitas seperti manajemen gas, bridging, dan pertukaran token.

Karyawan Polygon yang Keluar Menyuarakan Emosi Beragam Setelah PHK

Meskipun Polygon tidak mengungkapkan berapa banyak karyawan yang diberhentikan, mantan anggota staf mulai mengonfirmasi kepergian mereka tak lama setelah berita tersebut muncul.

Beberapa menggambarkan PHK sebagai menyakitkan tetapi menyatakan optimisme tentang arah Polygon.

Salah satu mantan tokoh senior ekosistem mengatakan mereka bangga dengan apa yang telah dibangun tim dan tetap yakin tentang masa depan protokol.

Yang lain secara publik mulai mencari peran baru di berbagai operasi, pengembangan bisnis, dan manajemen ekosistem, menunjukkan luasnya fungsi yang terdampak oleh restrukturisasi.

Pemotongan ini bukan upaya pertama Polygon untuk merampingkan operasi.

Selama dua tahun terakhir, perusahaan telah melalui beberapa restrukturisasi, termasuk pengurangan tenaga kerja sekitar 19% dan pemisahan Polygon Ventures dan Polygon ID di awal 2024.

Para eksekutif pada waktu itu mengatakan langkah-langkah tersebut dirancang untuk mengurangi kompleksitas dan memfokuskan sumber daya.

Polygon mempertahankan bahwa posisi keuangannya tetap solid, karena sejak awal Januari 2026, pendapatan biaya protokol Polygon telah melebihi $1,7 juta, menunjukkan bahwa PHK didorong oleh penentuan prioritas strategis daripada kekurangan modal.

Langkah Polygon datang di tengah gelombang restrukturisasi yang lebih luas di seluruh industri kripto karena perusahaan menilai kembali biaya dan area fokus setelah bertahun-tahun ekspansi cepat.

Minggu ini, Mantra mengumumkan pemotongan pekerjaan dan peralihan ke model operasi yang lebih ramping menyusul kejatuhan tajam token OM-nya dan tekanan pasar yang berkepanjangan.

Pada Juli 2025, Consensys, perusahaan perangkat lunak Ethereum di balik MetaMask, dilaporkan memberhentikan sekitar 7% tenaga kerjanya sebagai bagian dari penyelarasan ulang setelah akuisisi.