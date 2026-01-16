ETF Bitcoin Melonjak $1,7 Miliar dalam Tiga Hari Setelah Arus Keluar Mingguan $681 Juta

Januari 2026 telah menunjukkan kepada kita contoh sempurna dari fluktuasi institusional. Pasar ETF Bitcoin mengalami pasang surut ekstrem selama dua minggu pertama Januari; banyak keuntungan awal yang hilang, tetapi pasar pulih secara drastis di minggu kedua. ETF spot Bitcoin kehilangan $681 juta pada minggu perdagangan lengkap pertama dan kemudian menambahkan sekitar $1,7 miliar melalui arus masuk selama periode tiga hari, hal ini memicu BTC melampaui $97.000 dengan harapan baru di seluruh pasar cryptocurrency.

Gejolak Awal Januari Menguji Tekad Investor

2026 dimulai dengan nada institusional yang positif dengan ETF Bitcoin menarik $1,17 miliar hanya dalam dua sesi dengan nilai besar $697 juta pada 5 Januari, tertinggi sejak Oktober. Lonjakan pertama ini merupakan indikasi kinerja yang kuat setelah penutupan yang menantang di tahun 2025.

Perubahan momentum terjadi dengan cepat. Dari 6 Januari hingga 9 Januari, $1,38 miliar aset ditarik melalui aktivitas penebusan empat hari yang mencapai puncaknya pada 7 Januari dengan penarikan sukses senilai $486 juta. Dengan $681 juta saldo aset bersih yang hilang akibatnya pada akhir minggu, kerugian tersebut menghapus semua keuntungan sebelumnya. Bahkan pemimpin pasar tidak luput dari tekanan; IBIT milik BlackRock turun $193 juta pada 8 Januari, sementara FBTC milik Fidelity dan GBTC milik Grayscale kehilangan masing-masing $120 juta dan $73 juta—ini adalah periode reposisi taktis di sektor tersebut.

Pembalikan Menakjubkan – $1,7 Miliar dalam 3 Hari

Sentimen pasar sepenuhnya berbalik dalam waktu singkat antara 13 dan 15 Januari 2026; ETF spot Bitcoin mengalami pembalikan mencengangkan sebesar $1,7 miliar. Pemulihan ini mencapai puncaknya pada 15 Januari dengan $843,6 juta selama hari itu, dipimpin oleh IBIT milik BlackRock, yang sendirian menangkap $648 juta.

Pemulihan meluas dengan FBTC milik Fidelity dan beberapa penerbit yang lebih kecil juga mengalami pertumbuhan yang baik. Ini akan berkontribusi pada kenaikan arus masuk bersih kumulatif menjadi $58,2 miliar sejak debut 2024. Saat ini, total aset ETF telah mencapai $128 miliar, yang setara dengan sekitar 6,56% dari total kapitalisasi pasar Bitcoin. Perubahan ini mencerminkan komitmen institusional terhadap Bitcoin yang secara efektif menstabilkan pasar dan meletakkan platform yang kuat untuk target harga Bitcoin berikutnya.

Arus Institusional Tercermin dalam Aksi Harga Bitcoin

Aksi harga Bitcoin terus berkorelasi erat dengan DA dari ETF, dan baru-baru ini melambung dari $89.000 menjadi hampir $98.000 ketika pembelian institusional kembali ke gambaran. Dengan ETF sekarang mengendalikan hampir 7% dari total pasokan, analis melihat kemungkinan tekanan pasokan, terutama ketika penolakan untuk menjual dari pemegang jangka panjang. Kebutuhan struktural ini menempatkan dasar yang sangat kuat pada harga dan membuat target psikologis $100.000 menjadi tujuan yang jauh lebih dapat dicapai.

Lembaga keuangan besar mempercepat adopsi meskipun volatilitas di pasar. Morgan Stanley telah mengajukan untuk ETF Bitcoin, Ethereum, dan Solana, secara berbahaya mengekspos basis penasihat $8 triliun miliknya ke aset digital. Secara bersamaan, Bank of America sekarang memungkinkan penasihat Merrill Lynch untuk secara proaktif menyarankan ETF Bitcoin. Perubahan dari "dimulai klien" ke oligopoli institusional aktif menunjukkan era baru integrasi mainstream kripto.

Kesimpulan

Meskipun semua volatilitas jangka pendek ini dengan arus yang berfluktuasi di antaranya, pergeseran struktural dalam adopsi Bitcoin institusional masih utuh. Produk-produk tersebut telah memantapkan diri mereka sebagai kendaraan likuid dari posisi taktis sambil secara bersamaan bertujuan untuk akumulasi jangka panjang strategis, saat ini mengendalikan bagian penting dari pasokan yang beredar. Investor ritel harus mencatat bahwa volatilitas yang didorong ETF telah muncul sebagai fitur yang menentukan dari struktur pasar Bitcoin. Fenomena ini menyebabkan harga berfluktuasi secara signifikan, didorong oleh peningkatan spekulasi, sekaligus secara fundamental mengubah dinamika perdagangan.