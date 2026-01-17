10 Protokol Teratas Solana Menyoroti Lonjakan Likuiditas DeFi dan Pertumbuhan Pendapatan

Sistem keuangan terdesentralisasi Solana masih dalam fase pengembangan, dengan 10 protokol paling populer memegang total nilai terkunci senilai miliaran dolar. Statistik terbaru menekankan cara likuiditas terkonsentrasi dalam jumlah platform terbatas yang mengendalikan perdagangan, pinjaman, staking, dan maksimalisasi hasil di seluruh jaringan. Meskipun data makroekonomi mengalami pasang surut dalam jangka pendek, ada tren keseluruhan menuju pola jangka panjang dari aktivitas pengguna dan peningkatan output ekonomi.

Protokol-protokol paling populer menyoroti kekuatan Solana itu sendiri, seperti kinerja cepat, biaya rendah, dan aplikasi throughput masif yang menarik pelanggan ritel dan institusional.

Jupiter Mempertahankan Posisi Teratas berdasarkan TVL

Jupiter kini merupakan protokol terbesar di Solana dalam hal nilai terkunci, dengan sekitar 2,76 miliar. Sebagai agregator likuiditas utama di Solana, Jupiter adalah tokoh kunci dalam menempatkan perdagangan di seluruh bursa terdesentralisasi untuk memberikan harga terbaik. Platform ini juga menghasilkan biaya harian tinggi yang melebihi 1,9 juta, yang menggarisbawahi inti signifikansinya dalam infrastruktur perdagangan Solana.

Fakta bahwa Jupiter berada di posisi teratas menekankan bahwa sekarang ini merupakan bagian penting dari aktivitas DeFi pada blockchain berkinerja tinggi berdasarkan lapisan agregasi.

Kamino dan Sanctum Mendorong Pertumbuhan Pinjaman dan Liquid Staking

Kamino berada di posisi kedua dengan TVL sekitar $2,66 miliar, yang telah didukung oleh pertumbuhan harian, mingguan, dan bulanan yang konsisten. Kamino adalah protokol pinjaman dan manajemen likuiditas yang akan memiliki efisiensi modal yang lebih baik dan strategi hasil yang diminati dalam ekosistem Solana.

Sanctum berada tidak jauh di belakang dengan sekitar $2,21 miliar terkunci. Didedikasikan untuk infrastruktur liquid staking, Sanctum telah melaporkan pertumbuhan bulanan yang sangat baik, meskipun dengan penurunan sedikit secara harian. Pertumbuhannya menunjukkan peningkatan keinginan untuk melakukan staking dalam produk yang memungkinkan pengguna tetap likuid, dan pada saat yang sama, berkontribusi pada keamanan jaringan.

Jito dan DoubleZero Memperkuat Infrastruktur Inti

Jito menempati peringkat keempat dengan TVL sedikit lebih dari $2,08 miliar. Jito tetap berada di pusat ekonomi validator dan kinerja jaringan karena solusi staking-nya yang berorientasi pada MEV. Protokol ini telah mencatat keuntungan mingguan dan bulanan yang positif, yang mendukung optimisme dalam relevansi jangka panjangnya.

Di posisi kelima adalah DoubleZero, yang terkunci dengan total sekitar $1,89 miliar. Meskipun mencatat pertumbuhan negatif kecil secara harian, ekspansinya kuat secara bulanan.

Raydium dan Binance Staked SOL Mencerminkan Permintaan Perdagangan dan Staking

Bursa terdesentralisasi keenam yang paling mapan di Solana adalah Raydium, yang memiliki hampir $1,6 miliar TVL. Meskipun mengalami kerugian jangka pendek kecil, Raydium masih menghasilkan jumlah biaya harian yang mengesankan dan berfungsi sebagai salah satu pilar sistem likuiditas Solana.

Berikutnya adalah Binance Staked SOL, yang memiliki sekitar $1,6 miliar. Sebagai produk liquid staking, ini mencatat salah satu peningkatan tertinggi di top 10, menjelaskan kebangkitan minat pada solusi staking dengan SOL yang digunakan untuk meningkat dalam DeFi dan dalam penggunaan konsumen.

Marinade dan Drift Menunjukkan Tren Kinerja Beragam

Liquid staking lainnya adalah Marinade, yang menempati posisi kedelapan dengan sekitar

$1,19 miliar TVL. Meskipun telah mencatat pertumbuhan positif secara mingguan, pertumbuhan bulanan sedikit negatif, mengimplikasikan bahwa penyedia staking sedang melakukan penyeimbangan ulang jangka pendek.

Salah satu protokol derivatif dan perdagangan bernama Drift berada di posisi 9, yang memiliki sekitar $723 juta terkunci. Platform ini masih menarik bagi trader aktif, tetapi TVL bulanannya menurun, yang menunjukkan perubahan dalam penghindaran risiko di pasar perdagangan leverage.

Meteora Menutup Top 10 Dengan Generasi Biaya Tinggi.

Meteora berada di nomor 10 dengan mendekati $545 juta TVL. Meskipun Meteora memiliki basis modal yang lebih kecil daripada protokol peringkat lebih tinggi, dapat dicirikan oleh jumlah besar biaya yang dihasilkan per hari, melebihi $3,6 juta. Ini menekankan fakta bahwa efisiensi pendapatan tidak selalu proporsional dengan ukuran TVL.