Korea Selatan Mengesahkan RUU Benih untuk Mengotorisasi Sekuritas Tokenisasi Berbasis Blockchain

Poin-Poin Penting:

Majelis Nasional menyetujui amandemen Undang-Undang Sekuritas Elektronik dan Undang-Undang Pasar Modal untuk memungkinkan legalisasi sekuritas yang ditokenisasi.

Undang-undang baru secara resmi menerima buku besar terdistribusi berbasis blockchain sebagai cara yang tepat untuk melacak dan mengontrol kepemilikan sekuritas.

Undang-undang dijadwalkan mulai berlaku pada Januari 2027, setelah masa tenggang satu tahun di mana industri dan regulator akan mempersiapkan infrastruktur.

Amandemen terhadap Undang-Undang Sekuritas Elektronik dan Undang-Undang Pasar Modal baru-baru ini disahkan oleh Majelis Nasional Korea Selatan dan menempatkan sekuritas yang ditokenisasi di bawah kerangka regulasi formal.

Pengenalan Blockchain ke dalam Sistem Sekuritas Nasional

RUU ini merupakan titik balik penting dalam keuangan Korea Selatan. Pemerintah telah menetapkan teknologi buku besar terdistribusi dengan memodifikasi Undang-Undang Sekuritas Elektronik. Saat ini didefinisikan oleh hukum sebagai sistem di mana informasi dicatat sesuai dengan standar tertentu oleh berbagai peserta dan penghapusan atau modifikasi ilegal dicegah melalui manajemen kolektif dan tindakan pencegahan teknis. Deskripsi teknis ini penting karena memungkinkan data blockchain menjadi buku rekening sekuritas resmi.

Di masa lalu, sekuritas di Korea Selatan diharuskan terdaftar dalam sistem terpusat yang dioperasikan oleh perantara tepercaya. Ini berubah dalam aturan baru karena buku besar terdesentralisasi harus memiliki bobot hukum yang sama dengan catatan elektronik tradisional. Ini berarti bahwa catatan aset yang ditokenisasi yang diterbitkan dan dimasukkan pada blockchain yang patuh mengikat secara hukum dalam menetapkan kepemilikan.

Komisi Layanan Keuangan (FSC) menunjukkan bahwa ini bukan hanya masalah teknologi, tetapi lebih merupakan masalah sesuatu yang dapat dijadikan komoditas yang dapat diperdagangkan dalam apa yang dapat disebut sekuritas. Meskipun saham dan obligasi konvensional adalah norma, kerangka kerja baru ini secara khusus condong ke arah sekuritas kontrak investasi. Ini adalah kepemilikan di mana investor menginvestasikan modal dalam proyek bersama dan membagi keuntungan, jenis yang sering mencakup kepemilikan fraksional properti berharga, seperti real estat, seni rupa, dan bahkan hak kekayaan intelektual.

Baca Selengkapnya: Korea Selatan Mempertimbangkan Pembekuan Keuntungan Kripto yang Belum Direalisasikan untuk Menghancurkan Manipulasi Harga Sebelum Pencairan

Membangun Jembatan Investasi Fraksional

Sekuritas kontrak investasi ini sekarang secara hukum diizinkan untuk didistribusikan di bawah Undang-Undang Pasar Modal yang direvisi. Secara historis, sejumlah besar startup di bidang investasi fraksional berada dalam zona abu-abu hukum atau sandbox regulasi sementara. Undang-undang baru menawarkan tempat tinggal jangka panjang untuk bisnis semacam itu. Ini memungkinkan pembentukan bursa investasi over-the-counter (OTC) sebagai produk yang ditokenisasi.

Tujuan perubahan ini adalah untuk membantu usaha kecil dan menengah (UKM) dalam mencari cara alternatif untuk penggalangan modal. Perusahaan juga dapat mensekuritisasi aset atau proyek mereka alih-alih harus terdaftar di Korea Exchange (KRX) utama, yang akan memerlukan persyaratan pencatatan yang ketat dan mahal. Sebagai ilustrasi, pengembang dapat mentokenisasi bagian dari gedung komersial dan pembeli ritel dapat membeli bagian kecil dari gedung dalam bentuk pecahan dan mendapatkan bagian dari pendapatan sewa.

Baca Selengkapnya: Korea Selatan Akan Memberlakukan Tanggung Jawab Setara Bank pada Bursa Kripto Setelah Peretasan $30 Juta Upbit

Melindungi Pasar dan Investor

Sebanyak undang-undang memberikan peluang baru, ada yang ketat yang menyertainya. FSC telah menunjukkan bahwa sekuritas yang ditokenisasi tetap demikian. Ini berarti bahwa mereka harus mematuhi peraturan pengungkapan dan perlindungan investor yang sama seperti instrumen keuangan lainnya. Jika perusahaan bermaksud untuk menerbitkan token kepada publik, perusahaan harus mengajukan pernyataan pendaftaran sekuritas, dan sepenuhnya mengungkapkan aset yang mendasarinya.

Pemisahan penerbitan dan distribusi adalah salah satu praktik perlindungan yang paling vital dalam undang-undang baru. Untuk menghindari konflik kepentingan, entitas yang sama tidak akan dapat menerbitkan sekuritas yang ditokenisasi dan mengoperasikan bursa di mana sekuritas tersebut diperdagangkan. Ini adalah persyaratan bahwa pasar yang dijalankan oleh penerbit tidak akan diizinkan. Sebaliknya, investor akan menjual dan membeli token melalui pialang berlisensi dari OTC baru.

Peran perantara juga diatur dalam undang-undang. Setiap perusahaan yang memungkinkan perdagangan token ini tanpa lisensi pialang investasi yang sesuai akan dilihat sebagai operator ilegal. Ini adalah indikasi kuat untuk industri kripto bahwa sebanyak teknologi sedang diadopsi, pendekatan wild-west dari perdagangan token yang tidak diatur tidak akan diadopsi di pasar sekuritas.

Postingan Korea Selatan Mengesahkan RUU Dasar untuk Mengesahkan Sekuritas Tokenisasi Berbasis Blockchain muncul pertama kali di CryptoNinjas.