XRP Memimpin Chart Trading Korea Selatan saat Upbit Laporkan Volume Rekor di 2025

XRP menjadi cryptocurrency paling banyak diperdagangkan di Korea Selatan pada tahun 2025, dengan Upbit memproses lebih dari $1 triliun dalam transaksi.

XRP mendominasi pasar kripto Korea Selatan pada tahun 2025, menurut Upbit. Akibatnya, XRP/KRW memimpin volume perdagangan harian selama sebagian besar tahun. Bursa tersebut memproses lebih dari $1 triliun dalam perdagangan XRP, yang menunjukkan tingkat adopsi dan penggunaan yang baik. Selanjutnya, volume perdagangan harian sering melampaui $95 juta, menunjukkan bahwa investor ritel dan institusional secara aktif terlibat di pasar.

XRP Mendominasi Melalui Adopsi Dunia Nyata dan Likuiditas

Upbit mengonfirmasi posisi XRP dalam volume perdagangan teratas, likuiditas, dan keterlibatan selama tahun 2025. Selain itu, adopsi XRP didukung oleh aplikasi praktis seperti remitansi dan likuiditas on-chain.

Ini menunjukkan bahwa para pedagang Korea Selatan lebih menyukai utilitas dan fungsionalitas daripada spekulasi harga. Oleh karena itu, dominasi XRP mencerminkan adopsi yang stabil dan penggunaan aktual di dalam negeri.

Likuiditas tinggi hanya menambah daya tarik XRP bagi pedagang ritel dan institusional. Selain itu, dengan perdagangan yang konsisten, pesanan besar dapat dilakukan tanpa mempengaruhi harga pasar.

Jumlah pengguna Upbit meningkat menjadi lebih dari 13 juta pada akhir tahun 2025, dengan tambahan 1,1 juta pengguna baru. Oleh karena itu, kepemimpinan XRP sejalan dengan pertumbuhan pasar kripto lokal. Kombinasi adopsi tinggi, likuiditas tinggi, dan keterlibatan aktif membantu mendukung relevansi XRP yang berkelanjutan.

Perdagangan regional di Upbit juga berdampak pada likuiditas XRP global. Volume perdagangan tinggi pada pasangan XRP/KRW dapat mempengaruhi harga internasional dan kedalaman pasar. Akibatnya, adopsi di Korea Selatan memiliki implikasi yang lebih luas untuk pasar dunia.

Selanjutnya, aktivitas ritel yang konsisten yang diarahkan pada aliran masuk institusional menggambarkan bahwa likuiditas dan utilitas adalah faktor pendorong untuk harga dan pengaruh pasar jangka panjang.

Menurut Coingecko, XRP diperdagangkan sekitar $2,04 USD pada 16 Januari 2026. Ini merupakan penurunan 2,5-3% dibandingkan dengan 24 jam terakhir. Meskipun demikian, aliran masuk institusional ke ETF XRP masih signifikan.

Selain itu, XRP berada di peringkat teratas perdagangan Upbit untuk seluruh tahun 2025, membuktikan dominasinya yang solid. Secara keseluruhan, penggunaan pragmatis, likuiditas, dan adopsi memimpin kinerja XRP daripada tren spekulatif.

Kinerja Menunjukkan Tren Pasar yang Didorong Adopsi untuk XRP

Pergerakan XRP tahun 2025 telah menunjukkan prinsip penting di pasar kripto: likuiditas dan utilisasi menentukan fokus investor. Sementara bitcoin dan ether mendominasi berita utama di seluruh dunia, Korea Selatan menekankan bahwa jaringan kapitalisasi lebih kecil dapat memimpin.

Dengan lebih dari $1 triliun volume per tahun dan perdagangan harian lebih dari $95 juta, XRP adalah pemenang yang didorong adopsi yang terbukti. Selanjutnya, pasar menunjukkan bahwa nilai fungsional mengarah pada keterlibatan yang konsisten, dan oleh karena itu, pertumbuhan jangka panjang dan likuiditas.

Secara keseluruhan, data dari Korea Selatan telah menegaskan bahwa dominasi XRP disebabkan oleh utilitas, likuiditas yang baik, dan adopsi massal. Tren ini menunjukkan bahwa cryptocurrency praktis dapat membuka jalan di pasar meskipun pesaing yang lebih besar mendapatkan perhatian media di seluruh dunia. Pada gilirannya, XRP menjadi contoh aset digital yang berfokus pada adopsi di dunia.

