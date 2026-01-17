Trump Ragu Memilih Kevin Hassett sebagai Ketua The Fed, Mengguncang Pasar

Presiden Donald Trump mengatakan Jumat dia memiliki pemikiran ulang tentang memilih Kevin Hassett untuk memimpin Federal Reserve, khawatir kehilangan salah satu juru bicara ekonomi utamanya di Gedung Putih.

Trump membuat komentar tersebut selama acara kesehatan di Gedung Putih saat berbicara langsung kepada Hassett, yang menjalankan Dewan Ekonomi Nasional dan telah dianggap sebagai kandidat terdepan untuk menggantikan Jerome Powell.

"Sebenarnya saya ingin mempertahankan Anda di posisi Anda sekarang, jika Anda ingin tahu kebenarannya," kata Trump kepada Hassett. "Jika saya memindahkannya, orang-orang Fed ini, terutama yang kita miliki sekarang, mereka tidak banyak bicara. Saya akan kehilangan Anda. Ini adalah kekhawatiran serius bagi saya."

Dolar pulih dari posisi terendah sebelumnya setelah Trump berbicara, sementara saham berubah negatif.

Pasar bergeser setelah komentar Trump, dengan obligasi pemerintah terjual karena investor menurunkan ekspektasi mereka tentang berapa kali Fed akan memangkas suku bunga di tahun 2026. Imbal hasil Treasury dua tahun naik lima basis poin mencapai 3,61%, menandai titik tertingginya sejak pemotongan suku bunga terakhir Federal Reserve di bulan Desember.

Perdagangan dalam berjangka suku bunga jangka pendek menunjukkan investor bertaruh pada peluang yang lebih sedikit untuk mendapatkan dua pemotongan seperempat poin dari Fed tahun ini setelah pernyataan Trump tentang Hassett.

Pasar mata uang melihat dolar pulih dari posisi terendah sesi, sementara indeks ekuitas tergelincir ke zona merah.

Trump menyatakan dia berencana memilih seseorang yang mendukung penurunan suku bunga, dan pelaku pasar memandang Hassett memiliki visi yang sama.

Pencarian Trump untuk nominasi Fed mengalami masalah di Senat. Senator Thom Tillis, seorang Republikan kunci di Komite Perbankan, mengatakan dia tidak akan mendukung pilihan Trump sampai penyelidikan Departemen Kehakiman terhadap Fed selesai. Senator GOP lainnya juga menolak penyelidikan tersebut.

Surat panggilan yang dikirim ke Fed meningkatkan pertarungan antara pemerintahan Trump dan bank sentral atas keputusan kebijakan. Powell mengecam penyelidikan tersebut sebagai upaya yang hampir tidak tersembunyi oleh Gedung Putih untuk merusak independensi Fed. Pejabat di pemerintahan mengatakan penyelidikan tersebut memastikan uang pajak ditangani dengan benar.

Trump tidak membicarakan kontroversi itu pada hari Jumat tetapi mengatakan keputusannya belum final. Dia menyebutkan baru-baru ini bahwa dia akan mengumumkan pilihan ketua Fed dalam beberapa minggu ke depan.

"Kami tidak ingin kehilangan dia," kata Trump tentang Hassett. "Kita akan lihat bagaimana semuanya berjalan."

Dua Kevin yang bersaing

Akhir tahun lalu, penasihat Trump melihat Hassett sebagai kandidat terdepan. Tetapi Trump terus melihat orang lain untuk posisi tersebut. Dalam wawancara Reuters awal minggu ini, Trump mengatakan dia sedang mempertimbangkan Hassett dan mantan Gubernur Fed Kevin Warsh, di antara yang lain.

"Kedua Kevin sangat baik," kata Trump. "Anda juga punya orang-orang baik lainnya."

Eksekutif BlackRock Rick Rieder berada di Gedung Putih pada hari Kamis. Fox Business melaporkan dia diwawancarai untuk peran tersebut dengan presiden dan staf senior.

Masa jabatan Powell berakhir 15 Mei. Menteri Keuangan Scott Bessent memimpin pencarian. Trump mengatakan Bessent menarik diri dari pertimbangan.

Hassett meremehkan penyelidikan kriminal

Hassett mencoba meremehkan penyelidikan kriminal terhadap Powell pada hari Jumat, mengatakan dia berharap tidak akan ada "apa-apa untuk dilihat di sini."

Pemerintahan membuka penyelidikan kriminal terhadap Powell atas pembengkakan biaya untuk proyek $2,5 miliar untuk memperbaiki dua gedung lama di markas Fed. Powell mengungkapkan penyelidikan pada hari Minggu dan menyangkal kesalahan apapun. Dia mengatakan tindakan tersebut sebenarnya tentang menekannya karena tidak memangkas suku bunga sebanyak yang diinginkan Trump.

Hassett, yang bisa menggantikan Powell, mengatakan kepada Fox Business Network dia berharap Fed lebih terbuka tentang biaya renovasi yang naik.

"Intinya adalah, saya berharap, Anda tahu, Jay adalah orang baik, saya berharap tidak ada yang perlu dilihat di sini, bahwa pembengkakan biaya terkait dengan hal-hal seperti asbes, seperti yang dia katakan. Tapi saya sangat berharap mereka lebih transparan," kata Hassett.

Penyelidikan tersebut dikritik oleh pejabat ekonomi asing, investor, dan mantan pejabat pemerintah AS dari kedua partai. Bahkan anggota parlemen dari partai Trump sendiri melihatnya sebagai pencampuran politik dengan pembuatan kebijakan yang sensitif.

Hassett menyebut penyelidikan kriminal sebagai "permintaan informasi sederhana."

"Saya yakin informasi akan datang segera, dan kemudian segalanya akan bergerak maju," katanya.

