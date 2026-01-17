Bitcoin Magazine



Belarus Menciptakan Kerangka Hukum untuk Bitcoin dan Bank Kripto dalam Dekrit Baru

Presiden Belarus Alexander Lukashenko telah menandatangani Dekrit No. 19 "Tentang Bank Kripto dan Masalah Tertentu Mengenai Kontrol di Bidang Token Digital," secara resmi menciptakan kerangka hukum untuk bitcoin dan bank kripto di negara tersebut.

Dekrit ini menjadikan Belarus sebagai pusat inovasi teknologi keuangan sekaligus menyediakan jalur yang diatur untuk layanan mata uang kripto.

Berdasarkan undang-undang baru, bank kripto didefinisikan sebagai perusahaan saham gabungan yang merupakan penduduk Taman Teknologi Tinggi Belarus (HTP) dan terdaftar dalam registri yang dikelola oleh Bank Nasional Belarus.

Lembaga-lembaga ini dapat menawarkan layanan perbankan tradisional — seperti deposito, pinjaman, dan transfer — serta kegiatan yang melibatkan token digital, menciptakan model keuangan hybrid yang memadukan operasi fiat dan kripto.

Hanya perusahaan yang terdaftar di HTP dan tercantum dalam registri bank kripto Bank Nasional yang akan memenuhi syarat untuk beroperasi. Bank kripto tidak akan menjadi bank komersial penuh tetapi akan berfungsi sebagai lembaga keuangan non-bank, yang tunduk pada regulasi ganda.

Ini berarti mereka harus mematuhi aturan untuk lembaga kredit dan keuangan non-bank, termasuk kecukupan modal, manajemen risiko, kewajiban anti pencucian uang (AML) dan kontra pembiayaan terorisme (CFT), serta standar perlindungan konsumen.

Mereka juga diwajibkan untuk mengikuti keputusan yang dibuat oleh Dewan Pengawas HTP.

Dorongan pro-bitcoin Belarus

Dekrit ini merupakan bagian dari dorongan yang lebih luas dari Belarus untuk mengintegrasikan keuangan digital dengan infrastruktur perbankan tradisional. "Regulasi ganda akan memungkinkan bank kripto menawarkan produk keuangan inovatif kepada klien yang menggabungkan keunggulan operasi perbankan tradisional dengan efisiensi teknologi, kecepatan, dan kenyamanan transaksi token digital," catat situs web kepresidenan.

Belarus memiliki sejarah adopsi awal regulasi kripto. Dekrit tahun 2017 menetapkan kondisi bebas pajak untuk penambangan dan perdagangan mata uang kripto, menghilangkan kebutuhan individu untuk mendeklarasikan pendapatan kripto.

Dalam beberapa tahun terakhir, Lukashenko juga mempromosikan sistem pembayaran virtual dan proyek penambangan bitcoin, termasuk menggunakan listrik surplus untuk menggerakkan peternakan penambangan di wilayah Mogilev.

Negara ini diharapkan meluncurkan ruble digitalnya dalam operasi skala penuh pada paruh kedua tahun 2026.

Bagi pengguna dan bisnis lokal, kerangka kerja baru ini dapat mempermudah akses ke produk keuangan hybrid yang menghubungkan mata uang fiat dan digital. Dengan memungkinkan penyelesaian yang lebih lancar dan cepat, bank kripto dapat mengurangi hambatan saat berpindah antara transaksi tradisional dan berbasis kripto. Dekrit ini juga memberikan batasan regulasi yang jelas, memastikan bahwa operasi kripto tetap sepenuhnya didukung oleh fiat dan tunduk pada pengawasan.

Secara global, langkah Belarus sejalan dengan tren menuju keuangan on-chain dan aset yang ditokenisasi, karena bank dan lembaga keuangan mengeksplorasi teknologi blockchain untuk pembayaran, perdagangan, dan manajemen aset.

Baru kemarin, KBC Group Belgia mengatakan mereka akan menjadi bank lokal pertama yang memungkinkan klien ritel memperdagangkan kripto, dimulai 16 Februari melalui platform Bolero mereka berdasarkan aturan MiCAR Uni Eropa.

Awalnya menawarkan Bitcoin dan Ether hanya berdasarkan eksekusi, klien harus lulus tes kesadaran risiko sebelum berdagang.

