Rusia bersiap untuk membuka pintu adopsi kripto yang lebih luas, dengan laporan yang mengonfirmasi bahwa RUU baru yang memungkinkan investor ritel mengakses aset digital akan segera diperkenalkan ke legislatif negara tersebut.

Sementara itu, prediksi harga Cardano tetap redup, dengan ADA terus berada di kisaran level $0,40. Meskipun para investor jangka panjang menunjuk pada prospek harga Cardano yang stabil, para trader semakin tidak sabar dan memindahkan modal ke peluang tahap awal seperti DeepSnitch AI , di mana peluncuran Januari dan momentum prapenjualan memicu perbandingan prediksi jangka panjang ADA yang agresif dan kemungkinan keuntungan 100x.

Rusia semakin dekat dengan partisipasi kripto ritel yang diatur

Para pembuat undang-undang Rusia mengambil langkah konkret menuju perluasan akses cryptocurrency untuk investor sehari-hari. Sebuah undang-undang baru diharapkan akan diajukan ke parlemen yang secara resmi akan mengintegrasikan cryptocurrency ke dalam kerangka hukum standar Rusia daripada memperlakukannya sebagai instrumen keuangan khusus atau terbatas.

Menurut Anatoly Aksakov, kepala Komite Pasar Keuangan di Duma Negara, RUU yang diusulkan sudah diselesaikan dan dijadwalkan untuk diskusi selama sesi legislatif musim semi mendatang.

Tujuannya adalah untuk menormalkan penggunaan kripto dengan menempatkannya di bawah payung regulasi yang sama dengan aset keuangan lainnya, mengurangi ketidakpastian tentang bagaimana mata uang digital dipandang dan diatur.

Trader beralih ke DeepSnitch AI untuk potensi keuntungan 100x menjelang peluncuran

Sementara kapitalisasi besar seperti Cardano terus bergerak menyamping, para trader semakin tidak sabar. Prediksi harga Cardano lainnya hanya bisa sampai sejauh ini ketika pasar sedang bullish. Frustrasi itulah yang mendorong modal ke DeepSnitch AI , prapenjualan yang tidak hanya menunjukkan harapan, tetapi memiliki potensi untuk memberikan keuntungan besar. Begini caranya.

DeepSnitch AI diperlakukan sebagai moonshot 100x hingga 300x berikutnya bulan ini, bukan hanya karena hype semata. Prapenjualan berada di tahap akhir, peluncuran Januari tinggal beberapa hari lagi, dan tidak seperti kebanyakan token yang berjuang untuk mendapat perhatian, DeepSnitch sudah memiliki empat AI snitch yang berjalan di dalam dashboard yang berfungsi: SnitchFeed, SnitchScan, AuditSnitch, dan SnitchGPT.

SnitchGPT adalah tempat keunggulannya menjadi jelas. Ini tidak mengeluarkan grafik atau angka mentah dan membiarkan trader menebak-nebak. Ini menjelaskan apa yang terjadi saat ini dalam bahasa Inggris sederhana. Tanyakan mengapa token tiba-tiba trending, apakah perilaku on-chain mendukung pergerakan tersebut, atau jika momentum terlihat dibuat-buat, dan SnitchGPT merespons secara instan menggunakan data langsung dari seluruh sistem.

Di pasar di mana prediksi harga Cardano tunggal dapat berubah dalam hitungan jam, kejelasan waktu nyata seperti ini membantu trader membuat keputusan yang lebih baik.

Inilah juga mengapa DeepSnitch AI mulai menaungi baik kapitalisasi besar maupun prapenjualan yang bersaing. Alat-alatnya sudah berfungsi, dan akses penuh dibuka setelah peluncuran. Namun, jendela untuk menjadi bagian dari potensi moonshot 100x – 300x akan segera ditutup.

Prediksi harga Cardano: Cardano naik 3% minggu ini, terus bertahan di $0,40

Prediksi harga Cardano terbaru sedikit positif, dengan ADA dimulai pada 9 Januari di $0,394 dan naik ke $0,403 pada 15 Januari, menandai kenaikan 4% meskipun resistensi yang bertahan di sekitar area $0,40.

Secara keseluruhan, perkiraan Cardano ADA di bulan Januari tetap hati-hati, dengan beberapa proyeksi menempatkan token dalam kisaran sempit antara sekitar $0,38 dan $0,48 sebelum berpotensi mendorong menuju zona resistensi atas. Dalam konteks diskusi prediksi harga Cardano, banyak analis menunjuk pada adopsi bertahap sebagai faktor kunci yang dapat mendukung pemulihan potensial.

Avalanche naik 5% dalam seminggu saat AVAX mendekati $16

Token asli Avalanche, AVAX, mencatat kenaikan moderat selama seminggu terakhir, dimulai pada 9 Januari di $13,88 dan diperdagangkan di $14,44 pada 15 Januari, menunjukkan kenaikan 5% saat sebagian besar altcoin berusaha pulih.

Model analis terbaru menunjukkan pengaturan bullish jangka pendek, dengan beberapa perkiraan menunjuk pada pergerakan antara $15,50 dan $16,50 jika pola saat ini bertahan dan sentimen pasar berubah bullish.

Kesimpulan

Perkembangan pasar terbaru memperkuat betapa lambatnya kapitalisasi besar bergerak meskipun ada berita regulasi yang bullish. Bahkan prediksi harga Cardano bullish baru-baru ini tidak cukup untuk menginspirasi urgensi, karena aksi harga tetap terbatas.

Hal ini telah menyebabkan banyak trader dan investor memindahkan aset mereka ke DeepSnitch AI. Daripada prediksi harga Cardano yang stagnan, trader dapat menikmati utilitas nyata dan potensi untuk mencatat keuntungan besar. Dengan peluncuran Januari yang semakin dekat, sekarang adalah waktu terbaik untuk membeli dan menikmati keuntungan besar.

Kunjungi situs web resmi untuk akses prioritas dan lihat X dan Telegram untuk pembaruan komunitas terbaru mereka.

FAQ

Apa prediksi harga Cardano untuk 2026?

Cardano mungkin melihat valuasi yang lebih tinggi pada 2026, dengan beberapa proyeksi jangka panjang menargetkan kembali ke level tertinggi siklus sebelumnya. Namun, ketidakpastian itulah yang menjadi alasan mengapa banyak trader lebih memilih DeepSnitch AI, karena posisinya di tahap awal menawarkan potensi kenaikan yang jauh lebih besar.

Mengapa DeepSnitch AI mendapat begitu banyak perhatian?

DeepSnitch AI mendapatkan daya tarik karena ini bukan hanya konsep. Platform ini sudah memiliki empat AI snitch yang aktif dan dashboard yang berfungsi, dengan akses penuh yang dibuka setelah peluncuran. Dikombinasikan dengan hitungan mundur Januari dan momentum prapenjualan tahap akhir, DeepSnitch AI menonjol sebagai proyek langka yang menawarkan utilitas langsung dan potensi kenaikan eksplosif.

Bisakah saya masih mendapatkan keuntungan 100x jika saya berinvestasi di DeepSnitch AI hari ini?

Meskipun tidak ada yang dijamin, DeepSnitch AI masih dihargai pada level prapenjualan dengan peluncurannya masih beberapa hari lagi. Inilah mengapa trader yang membandingkan pengaturan kapitalisasi besar dan siklus koin meme semakin memperlakukan DeepSnitch AI sebagai kandidat yang lebih kuat untuk potensi keuntungan 100x.

The post Cardano Price Prediction: Cardano Continues to Range At $0.4 Even As Russia Plans Expansion, But Traders Move To DeepSnitch AI For 100x With January Launch Imminent appeared first on Blockonomi.