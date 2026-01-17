Grant Cardone Bertaruh pada Real Estat Bitcoin saat Trump Merencanakan Perombakan Perumahan — Apa yang Diharapkan

Grant Cardone memperluas strateginya yang menghubungkan Bitcoin dengan real estate penghasil pendapatan, memposisikan pendekatan ini saat pasar perumahan AS menghadapi ketidakpastian politik dan regulasi yang meningkat di tengah penekanan kembali Presiden Donald Trump pada keterjangkauan.

Investor real estate dan pengusaha ini menguraikan strategi tersebut dalam wawancara Fox Business baru-baru ini, menjelaskan rencana untuk menggabungkan kompleks apartemen besar dengan kepemilikan Bitcoin, tokenisasi kepemilikan, dan pada akhirnya menjadikan struktur ini publik sebagai kendaraan perdagangan tunggal.

Bagaimana Cardone Mengubah Arus Kas Apartemen Menjadi Eksposur Bitcoin

Cardone mengatakan strategi ini menggabungkan dua aset yang kontras untuk menyeimbangkan risiko dan pengembalian.

Di satu sisi adalah perumahan multifamily, yang menyediakan arus kas stabil melalui pendapatan sewa dan dipandang oleh pemberi pinjaman sebagai risiko rendah, sementara Bitcoin menawarkan likuiditas tetapi datang dengan volatilitas harga.

Dengan menghubungkan keduanya, Cardone mengatakan hasil sewa secara bertahap digunakan untuk membeli Bitcoin, menciptakan struktur yang menghasilkan pendapatan yang dapat diprediksi sambil terus membangun eksposur terhadap aset digital dari waktu ke waktu.

Dalam wawancara tersebut, Cardone mengatakan perusahaannya sudah menjalankan model ini dalam skala besar. Dia mengutip proyek multifamily senilai $366 juta yang diakuisisi dari kebangkrutan Blackstone, menjelaskan bahwa aset tersebut dapat di-tokenisasi menjadi ratusan juta unit, memungkinkan investor berpartisipasi dengan modal sekecil satu dolar.

Cardone mencatat bahwa tokenisasi menghilangkan hambatan geografis dan modal yang biasanya membatasi akses ke transaksi real estate besar, membuka partisipasi bagi investor di luar Amerika Serikat atau mereka yang tidak memiliki minimum enam digit.

Strategi ini bukan teoretis, karena Cardone Capital sudah mengelola lebih dari 14.000 unit apartemen di seluruh AS dan sekitar $5,1 miliar dalam aset serta terus menambahkan Bitcoin ke neraca keuangannya.

Pada Juni 2025, perusahaan mengungkapkan pembelian 1.000 BTC senilai lebih dari $100 juta pada saat itu.

Pada Agustus, perusahaan menambahkan 130 BTC lagi sebagai bagian dari kesepakatan refinancing yang terkait dengan properti Miami River-nya, memilih untuk meningkatkan ekuitas dan mengamankan utang dengan tingkat 4,89% daripada membeli batasan suku bunga.

Perusahaan telah menyatakan bahwa menargetkan hingga 4.000 BTC, yang akan menempatkannya di antara pemegang korporat non-mining terbesar.

Model Bitcoin-Properti Cardone Muncul di Tengah Perubahan Kebijakan Perumahan AS

Cardone telah membingkai pendekatan ini sebagai berbeda dari perusahaan treasury Bitcoin murni, yang biasanya mengandalkan penerbitan utang atau ekuitas untuk mengumpulkan kripto tanpa bisnis operasional di bawahnya.

Sebaliknya, dia berpendapat bahwa perumahan menghasilkan arus kas berulang terlepas dari siklus pasar.

Pada November, Cardone mengatakan satu properti 366 unit yang baru diluncurkan dipasangkan dengan $100 juta dalam Bitcoin dapat menghasilkan sekitar $10 juta dalam pendapatan operasional bersih tahunan, dana yang dia rencanakan untuk diinvestasikan kembali ke pembelian BTC tambahan.

Waktu dorongan Cardone datang saat kebijakan perumahan kembali menjadi pusat politik AS.

Pada 7 Januari, Presiden Trump mengatakan dia akan bergerak untuk memblokir investor institusional besar dari membeli lebih banyak rumah keluarga tunggal, dengan alasan bahwa kepemilikan korporat telah menyebabkan orang Amerika tidak mampu membeli rumah.

Sumber: Truth Socials

Trump juga mengatakan rincian lebih lanjut akan diungkapkan di Forum Ekonomi Dunia di Davos.

Pemerintahan telah mendorong untuk menurunkan biaya pinjaman, dengan tingkat hipotek turun menjadi sekitar 6% pada awal Januari setelah Trump mengatakan Fannie Mae dan Freddie Mac diarahkan untuk membeli obligasi hipotek senilai $200 miliar.

Tingkat suku bunga berada pada level terendah sejak akhir 2022, membantu meningkatkan penjualan rumah yang ada untuk bulan keempat berturut-turut, meskipun harga tetap tinggi.

Cardone memberi tahu Fox Business bahwa timnya telah melakukan diskusi dengan pembuat kebijakan tentang melonggarkan kendala perumahan, termasuk memperluas pengecualian capital gains pada penjualan rumah dan memperpanjang aturan depresiasi bonus.