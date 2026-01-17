BursaDEX+
Velo Protocol memperluas infrastruktur pembayaran Web3 dan RWA di seluruh Asia untuk meningkatkan solusi PayFi, likuiditas onchain, dan adopsi tingkat institusional.Velo Protocol memperluas infrastruktur pembayaran Web3 dan RWA di seluruh Asia untuk meningkatkan solusi PayFi, likuiditas onchain, dan adopsi tingkat institusional.

Velo Protocol Memperluas Infrastruktur Pembayaran Web3 dan RWA di Seluruh Asia

Penulis: BlockchainreporterSumber: Blockchainreporter
2026/01/17 03:20
VELO
VELO$0.006279+0.20%
Allo
RWA$0.00347-3.45%
Boost
BOOST$0.00153+11.51%
blockchain3553516 main

Velo Protocol, infrastruktur keuangan berbasis blockchain yang berfokus pada PayFi (Payment Finance), dengan bangga mengumumkan ekspansi strategisnya dalam pembayaran Web3 dan infrastruktur aset dunia nyata (RWA) di seluruh Asia dan sekitarnya. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk membuat likuiditas aset dunia nyata dan menjadikan pembayaran Web3 tanpa batas.

Velo Protocol secara aktif bekerja dan memfasilitasi pengguna dengan peluang terbaik untuk mentransfer dana dan pembayaran mereka lintas negara. Velo Protocol akan memperluas layanannya demi kesejahteraan umat manusia. Velo Protocol telah merilis berita ini melalui akun media sosial resmi X mereka.

Velo Protocol Mempercepat Ekspansi Global dengan Solusi RWA dan PayFi yang Dapat Diskalakan

Langkah ini memastikan privasi dan skalabilitas sebagai prioritas dan mendukung pengguna untuk meningkatkan diri mereka dari waktu ke waktu. Layanan ini tidak terikat waktu atau tempat; sebaliknya, sedang berkembang di seluruh dunia, terutama di Asia.

Velo Protocol memperluas layanannya melalui kemitraan berdampak tinggi, pencatatan bursa tingkat institusional, dan integrasi super-app pengguna. Velo protocol ingin melangkah maju ke tahap tokenisasi RWA menuju likuiditas on-chain dengan solusi pembayaran yang patuh.

Velo Protocol Menjembatani TradFi dan DeFi Melalui Infrastruktur RWA yang Dapat Diskalakan

Langkah Velo Protocol ini membuka banyak pintu peluang realistis bagi pengguna dan sangat membantu pengguna dalam RWA dan pembayaran tertoken mereka. Selain itu, ini merupakan pergeseran dari keuangan tradisional (TradFi) ke keuangan terdesentralisasi (DeFi) dengan membuat jembatan yang kuat.

Pada dasarnya, Velo protocol akan membuat infrastruktur Web3 dan RWA yang cepat, aman, dan dapat diskalakan di mana pengguna mendapatkan kepuasan dengan bukti bersertifikat dan memungkinkan adopsi tingkat institusional. Singkatnya, semua pekerjaan ini dilakukan secara sengaja untuk peningkatan pengguna di dunia digital ini.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

