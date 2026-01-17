Pengadilan Utah Menjatuhkan Hukuman Tiga Tahun dalam Kasus Penipuan Investasi Kripto Senilai $2,9 Juta

Hukuman federal dan data baru menunjukkan meningkatnya risiko penipuan aset digital seiring aktivitas ilegal tumbuh dengan adopsi yang lebih luas.

Otoritas federal di Utah telah menjatuhkan hukuman penjara kepada seorang pria atas skema penipuan yang melibatkan mata uang kripto dan transfer uang tunai ilegal. Jaksa mengatakan kasus ini melibatkan kerugian jutaan dolar dan mengungkap risiko berkelanjutan yang terkait dengan kejahatan terkait kripto di Amerika Serikat. Otoritas menggambarkan tindakan tersebut sebagai disengaja dan merugikan baik investor individu maupun sistem keuangan.

Investor Kehilangan Jutaan saat Operator Skema Kripto Dihukum

Brian Garry Sewell, 54, menerima hukuman penjara 36 bulan, diikuti dengan 3 tahun pembebasan bersyarat, setelah mengaku bersalah atas penipuan kawat. Penyidik mengatakan penipuan tersebut mengakibatkan kerugian lebih dari $2,9 juta bagi investor. Catatan pengadilan menunjukkan bahwa setidaknya 17 korban terpengaruh selama beberapa tahun.

Menurut Kantor Jaksa AS untuk Distrik Utah, Sewell melakukan skema tersebut antara Desember 2017 dan April 2024. Dia meminta uang dan mata uang kripto dengan mengklaim memiliki keterampilan dan latar belakang yang diperlukan untuk memberikan pengembalian investasi yang tinggi. Jaksa mengatakan klaim tersebut palsu, dan dana investor disalahgunakan alih-alih diinvestasikan sesuai janji.

Secara terpisah, Sewell juga mengaku bersalah menjalankan bisnis transmisi uang tanpa izin. Dari Maret hingga September 2020, dia menjalankan Rockwell Capital Management, mengonversi lebih dari $5,4 juta uang tunai dalam jumlah besar menjadi kripto untuk klien pihak ketiga. Otoritas mengatakan beberapa klien tersebut terkait dengan skema penipuan investasi dan perdagangan narkoba.

Selain itu, pejabat federal menyatakan bahwa Sewell mengenakan biaya transaksi. Semua itu sambil mengabaikan aturan pendaftaran dan pelaporan yang diperlukan berdasarkan undang-undang anti pencucian uang AS. Kedua kasus pidana dihukum pada waktu yang sama, dengan masa hukuman penjara berjalan bersamaan, menghasilkan total hukuman tiga tahun.

Hakim Pengadilan Distrik AS Ann Marie McIff Allen memerintahkan Sewell untuk membayar lebih dari $3,6 juta sebagai restitusi terkait tuduhan penipuan kawat. Restitusi tambahan juga diperintahkan kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.

Agen Khusus FBI yang Bertanggung Jawab Robert Bohls mengatakan Sewell menyesatkan korban dengan menjanjikan pengembalian yang tidak dapat dia hasilkan, membuat keluarga menanggung kerugian finansial yang serius. Jaksa menekankan bahwa klaim palsu tentang keahlian memainkan peran kunci dalam mendapatkan kepercayaan investor.

Adopsi Aset Digital Membawa Peningkatan Tajam dalam Aktivitas Ilegal

Kejahatan terkait kripto terus meningkat pada tahun 2025, menimbulkan kekhawatiran bagi regulator dan lembaga penegak hukum di seluruh dunia. Data baru menunjukkan peningkatan tajam dalam transaksi ilegal yang terkait dengan aset digital. Adopsi mata uang kripto yang lebih luas telah membawa tantangan baru seputar pelacakan dan penegakan hukum.

Angka terbaru dari Chainalysis menunjukkan alamat kripto ilegal menerima sekitar $154 miliar pada tahun 2025. Ini merupakan lonjakan 162% dari $57,2 miliar yang direvisi yang dicatat pada tahun 2024. Sebagian besar peningkatan berasal dari sekelompok kecil aktor yang terkait dengan negara.



Ini mencakup jaringan yang terhubung dengan Korea Utara, Rusia, kelompok yang berafiliasi dengan Iran, dan operasi pencucian uang China. Peretas yang terkait dengan Korea Utara bertanggung jawab atas sekitar $2 miliar kripto yang dicuri selama tahun tersebut.

Menurut Chainalysis, 2025 menandai periode paling merusak mereka hingga saat ini, baik dalam skala maupun kompleksitas. Sebagian besar kerugian tersebut berasal dari eksploitasi Februari yang menargetkan Bybit, di mana hampir $1,5 miliar dicuri, menjadikannya perampokan digital terbesar dalam sejarah kripto.

