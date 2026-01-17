Pria Utah Mendapat 3 Tahun Penjara untuk Penipuan Kripto $3 Juta dan Bisnis Uang Tanpa Izin

Brian Garry Sewell, 54 tahun, dari Washington County, menerima hukumannya pada 15 Januari 2025, dari Hakim Pengadilan Distrik AS Ann Marie McIff Allen. Hakim memerintahkannya menjalani hukuman penjara 36 bulan diikuti dengan tiga tahun pembebasan bersyarat. Sewell juga harus membayar lebih dari $3,8 juta sebagai restitusi kepada korban-korbannya dan lembaga federal.

Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Utah mengumumkan hukuman tersebut, menandai akhir dari operasi penipuan bertahun-tahun yang mengeksploitasi popularitas cryptocurrency yang terus berkembang.

Skema Penipuan Investasi

Dari Desember 2017 hingga April 2024, Sewell menjalankan penipuan investasi yang rumit yang menargetkan setidaknya 17 orang. Ia mengoperasikan platform online bernama American Bitcoin Academy, yang ia gunakan untuk merekrut korban.

Sewell membuat klaim palsu tentang latar belakang dan pengalamannya untuk mendapatkan kepercayaan. Ia mengatakan kepada investor bahwa ia memiliki gelar sarjana dari Johns Hopkins University dan gelar master dari Stanford University. Ia juga mengklaim sebelumnya mengelola hedge fund cryptocurrency yang sukses yang mengubah $250.000 menjadi $9 juta. Tidak ada satu pun dari klaim ini yang benar. Kenyataannya, Sewell hanya memiliki GED dan tidak memiliki gelar sarjana.

Ia mempromosikan "Rockwell Fund," sebuah hedge fund yang ia janjikan akan menggunakan kecerdasan buatan dan teknologi pembelajaran mesin untuk menghasilkan keuntungan tinggi. Sewell mengumpulkan lebih dari $2,9 juta dari korban yang percaya bahwa mereka berinvestasi dalam operasi canggih ini. Namun, dana tersebut tidak pernah ada, dan teknologi AI yang dijanjikan tidak pernah dikembangkan.

Sumber: justice.gov

"Sewell memangsa korban-korbannya dengan berbohong tentang pengalamannya dan menjanjikan keuntungan yang tidak dapat ia berikan, meninggalkan individu dan keluarga untuk menanggung konsekuensi dari penipuannya," kata Agen Khusus FBI yang bertanggung jawab Robert Bohls dari kantor Salt Lake City.

Bisnis Uang Tanpa Izin

Dalam skema terpisah, Sewell mengoperasikan Rockwell Capital Management sebagai bisnis transmisi uang tanpa izin dari Maret hingga September 2020. Perusahaannya mengonversi lebih dari $5,4 juta dalam bentuk uang tunai massal menjadi cryptocurrency untuk pihak ketiga.

Jaksa federal mengungkapkan bahwa klien Sewell termasuk penjahat yang terlibat dalam penipuan dan perdagangan narkoba. Ia membebankan biaya untuk layanan konversi ini tetapi gagal mendaftarkan bisnisnya atau mematuhi undang-undang anti pencucian uang federal yang dirancang untuk mencegah pergerakan dana ilegal.

Antara Juni 2020 dan Mei 2021, Sewell mentransfer tambahan $2,6 juta melalui perusahaannya atas nama entitas lain, semuanya tanpa lisensi yang tepat.

Tindakan dan Penyelesaian SEC

Komisi Sekuritas dan Bursa mengajukan tuduhan perdata terhadap Sewell dan Rockwell Capital Management pada Februari 2024. SEC berfokus pada bagaimana Sewell menargetkan siswa American Bitcoin Academy-nya untuk skema investasi penipuan.

Menurut pengaduan SEC, 15 siswa menginvestasikan $1,2 juta ke dalam Rockwell Fund yang tidak ada antara awal 2018 dan pertengahan 2019. Sewell mengonversi uang mereka menjadi Bitcoin tetapi tidak pernah meluncurkan hedge fund yang dijanjikan. Pengaduan tersebut juga mengungkapkan bahwa dompet digital Sewell kemudian diretas, dan Bitcoin-nya dicuri.

"Kami menuduh bahwa Sewell menipu siswa di American Bitcoin Academy online-nya lebih dari satu juta dolar melalui serangkaian kebohongan tentang peluang investasi di hedge fund crypto yang diklaim," kata Gurbir S. Grewal, Direktur Divisi Penegakan SEC.

Sewell dan Rockwell Capital Management menyelesaikan tuduhan SEC tanpa mengakui atau menyangkal tuduhan tersebut. Rockwell Capital Management setuju untuk membayar $1.602.089 dalam disgorgement dan bunga, sementara Sewell membayar denda perdata $223.229.

Tuduhan Kriminal Tambahan

Selain tuduhan penipuan dan bisnis uang tanpa izin, jaksa juga menuduh Sewell melakukan penipuan hipotek. Pada Juli 2020, ia diduga menyerahkan dokumen palsu untuk mendapatkan hipotek rumah yang diasuransikan secara federal.

Dokumen pengadilan menunjukkan ia menyerahkan formulir W-2 palsu yang mengklaim gaji 2019-nya adalah $180.000 dan pengembalian pajak palsu yang menunjukkan pendapatan bulanan $15.000. Ia juga secara palsu menyatakan bahwa ia memiliki 22 tahun pendidikan padahal ia hanya memperoleh GED.

Penyelidikan juga menghasilkan tuduhan terhadap Keen Lee Ellsworth, 57 tahun, dari Toquerville, Utah. Ellsworth, mantan walikota Toquerville, diduga bekerja sama dengan Sewell dengan menggunakan perusahaannya, Ellsworth & Associates, untuk mengirim lebih dari $2,5 juta kepada Sewell untuk konversi ke cryptocurrency.

Penegakan Federal yang Meningkat

Kasus ini mencerminkan penegakan federal yang meningkat terhadap penipuan cryptocurrency di semua tingkatan, bukan hanya bursa dan platform besar. Beberapa lembaga berkolaborasi dalam penyelidikan, termasuk Kantor Lapangan FBI Salt Lake City, divisi Investigasi Kriminal Internal Revenue Service, dan Homeland Security Investigations.

"Hukuman ini mengakhiri skema penipuan investasi bernilai jutaan dolar yang menggunakan operasi bisnis transmisi uang tanpa izin untuk menipu investor jutaan dan mencuri ratusan ribu dolar dari pemerintah federal," kata Jarom Gregory, Penjabat Agen Khusus yang bertanggung jawab di Kantor Lapangan IRS-CI Phoenix.

Kasus ini menunjukkan bahwa otoritas federal menerapkan undang-undang kejahatan keuangan tradisional pada operasi cryptocurrency. Menjalankan bisnis transmisi uang tanpa izin, membuat pernyataan palsu kepada investor, dan penipuan kawat semuanya membawa konsekuensi serius terlepas dari apakah transaksi melibatkan uang tunai atau aset digital.

Jaksa AS Melissa Holyoak menekankan komitmen kantornya untuk menghentikan penjahat dari mengeksploitasi sistem keuangan. "Kami akan terus menuntut mereka yang mengabaikan undang-undang yang dirancang untuk menghentikan aliran dana ilegal," katanya.

Harga Penipuan

Hukuman Hakim Allen mengharuskan masa hukuman berjalan secara bersamaan, yang berarti Sewell akan menjalani total tiga tahun daripada hukuman berturut-turut. Perintah restitusi mencakup $3.605.182 kepada investor yang tertipu, pemberi pinjaman hipotek, dan credit union, ditambah $217.727 kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri.

Kasus ini berfungsi sebagai peringatan bagi siapa pun yang mempertimbangkan penipuan cryptocurrency. Lembaga federal memiliki alat dan tekad untuk melacak operasi crypto ilegal dan meminta pertanggungjawaban pelaku. Penyelidikan kolaboratif yang melibatkan FBI, IRS, dan Homeland Security menunjukkan seberapa serius otoritas menangani kejahatan ini, yang merugikan korban individu dan integritas sistem keuangan yang lebih luas.