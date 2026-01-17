Saham Coinbase hadapi tantangan meskipun perkiraan analis yang optimis

Harga saham Coinbase terus berkinerja buruk dibanding pasar yang lebih luas tahun ini meskipun ada optimisme moderat dari analis Wall Street.

Ringkasan Saham Coinbase telah turun ~45% dari level tertingginya di 2025.

Perusahaan menghadapi tantangan besar meskipun optimisme berlanjut di kalangan analis.

Mata uang kripto tetap berada di bawah tekanan, dengan profitabilitas Coinbase diperkirakan menurun.

Analis bullish terhadap saham Coinbase

Coinbase, bursa mata uang kripto terbesar di Amerika Serikat, diperdagangkan pada $240 hari ini, 16 Januari, turun ~45% dari titik tertingginya di 2025. Sebaliknya, indeks utama Amerika seperti S&P 500, Dow Jones, dan Nasdaq 100 semuanya berada di dekat rekor tertinggi sepanjang masa mereka.

Kinerja Coinbase mencerminkan perusahaan lain di industri kripto seperti Robinhood, Strategy, Metaplanet, dan PayPal.

Kelemahan yang sedang terjadi ini terjadi meskipun beberapa analis Wall Street kunci memberikan outlook bullish untuk perusahaan. Analis Bank of America meningkatkan peringkat mereka dari hold ke buy dan target mereka menjadi $340. Analis Goldman Sachs juga meningkatkan target menjadi $303 sementara Oppenheimer mempertahankan peringkat outperform-nya.

Estimasi rata-rata di antara 32 analis yang dilacak oleh MarketBeat adalah $362, naik 51% dari level saat ini.

Optimisme di kalangan analis karena pangsa pasar yang kuat di Amerika Serikat dan inisiatif yang baru diluncurkan. Coinbase meluncurkan platform prediksi bekerja sama dengan Kalshi. Perusahaan juga mengumumkan rencana untuk mulai menawarkan saham yang ditokenisasi, langkah yang akan membuatnya mendapatkan lebih banyak pelanggan.

COIN menghadapi banyak tantangan

Meski begitu, perusahaan menghadapi tantangan besar yang dapat mempengaruhi pemulihannya. Pertama, persaingan di Amerika Serikat dan pasar lainnya meningkat. Perusahaan seperti SoFi, Vanguard, dan Charles Schwab semuanya bekerja untuk meluncurkan perdagangan kripto di platform mereka.

Kedua, reli pasar kripto baru-baru ini terhenti setelah perusahaan menarik dukungannya terhadap CLARITY Act, mengutip ketentuan tentang yield stablecoin. Perusahaan berpendapat bahwa RUU tersebut akan menghilangkan yield stablecoin, langkah yang dapat mempengaruhi salah satu segmen dengan pertumbuhan tercepat.

Coinbase dan bursa kripto lainnya berkinerja buruk di pasar ketika mata uang kripto tidak berkinerja baik. Memang, data pihak ketiga menunjukkan bahwa volume di bursa terpusat dan terdesentralisasi tetap rendah dalam beberapa bulan terakhir.

Selain itu, analis memperkirakan bahwa profitabilitasnya akan tetap berada di bawah tekanan di tahun-tahun mendatang karena terus berinvestasi pada ekosistemnya. Estimasi rata-rata di antara analis adalah bahwa laba per sahamnya di 2025 adalah $7,82, turun dari $9,48 di 2024. Kemudian akan turun menjadi $6,67 tahun ini.

Analisis teknikal harga saham Coinbase

Grafik harian menunjukkan bahwa harga saham COIN telah mundur dalam beberapa bulan terakhir, bergerak dari tertinggi tahun lalu di $443 menjadi $240 hari ini.

Baru-baru ini membentuk pola death cross karena Exponential Moving Average 50-hari bergerak di bawah yang 200-hari. Death cross adalah salah satu pola pembalikan bearish paling umum dalam analisis teknikal.

Sekarang membentuk pola bearish pennant, yang terdiri dari garis vertikal dan pola segitiga simetris.

Juga, telah bergerak di bawah level Fibonacci Retracement 61,8% di $257, dan tetap di bawah indikator Supertrend. Oleh karena itu, perkiraan harga saham COIN yang paling mungkin adalah bearish, dengan level target kunci berikutnya adalah level psikologis di $100. Outlook bearish akan menjadi tidak valid jika Bitcoin (BTC) dan mata uang kripto lainnya bangkit kembali.