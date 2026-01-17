Zero Knowledge Proof Menandakan Peristiwa Likuiditas $1,7 Miliar Sementara Hedera dan Avalanche Berjuang untuk Menarik Perhatian Trader

Total pasar kripto baru-baru ini mencapai $3,09 triliun, namun momentum di beberapa jaringan utama telah melambat. Harga Hedera bertahan di sekitar $0,11, sementara kripto Avalanche terus diperdagangkan di sekitar $14, menawarkan potensi kenaikan terbatas meskipun ada pengembangan aktif. Kondisi ini membuat banyak trader mencari peluang yang memberikan akses sebelum siklus modal besar sepenuhnya terbentuk.

Pergeseran ini telah membawa fokus baru pada struktur tahap awal yang terkait dengan likuiditas yang dapat diukur. Analis kini menunjuk pada Zero Knowledge Proof, yang digambarkan sebagai peristiwa likuiditas senilai $1,7 miliar yang didorong oleh lelang harian dan pasokan koin tetap. Seiring permintaan terkonsentrasi ke dalam struktur ini, banyak yang kini memandang ZKP sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk positioning sebelum kompetisi puncak.

Zero Knowledge Proof: Peristiwa Likuiditas $1,7 Miliar Sudah Terlihat

Blockchain Zero Knowledge Proof beroperasi pada kerangka empat lapis dan sudah didukung oleh lebih dari $100 juta infrastruktur yang telah selesai. Proof Pods sudah aktif dan secara aktif mengamankan sistem, yang berarti partisipasi dimulai pada jaringan operasional daripada roadmap masa depan.

Menurut analis, peristiwa likuiditas $1,7 miliar mewakili modal yang diharapkan mengalir ke ZKP melalui mekanisme lelang hariannya. Modal ini tidak tersebar di perdagangan pasar terbuka. Sebaliknya, modal terkonsentrasi pada pelepasan tetap 200 juta koin per hari, menciptakan tekanan beli yang berkelanjutan terhadap pasokan terbatas. Saat lelang direset setiap 24 jam, harga menyesuaikan secara terus-menerus seiring permintaan meningkat.

Model likuiditas ini dirancang untuk memberi penghargaan pada partisipasi awal. Mereka yang masuk sebelum siklus $1,7 miliar penuh matang menghindari premi yang dibayarkan setelah kompetisi meningkat. Batas $50.000 per dompet diberlakukan untuk membatasi pemegang besar, memastikan bahwa distribusi tetap luas dan bahwa tekanan harga didorong oleh permintaan kolektif daripada entitas tunggal.

Analis membandingkan pengaturan ini dengan fase akumulasi Bitcoin awal dan periode ICO tahun 2017, ketika aliran modal bertabrakan dengan pasokan terbatas. Dalam siklus tersebut, sebagian besar kenaikan terjadi sebelum kesadaran puncak. Dengan ZKP, analis berpendapat dinamika yang sama berlaku. Saat lebih banyak modal bersaing untuk pasokan harian yang sama, harga naik sesuai desain.

Dengan level entry mendekati $20, analis mengatakan positioning sebelum peristiwa likuiditas penuh $1,7 miliar memungkinkan pemegang untuk menghindari premi hype yang muncul setelah permintaan mencapai puncak. Inilah mengapa banyak yang menggambarkan ZKP sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang bagi mereka yang mencari eksposur sebelum siklus likuiditas mencapai tahap paling kompetitifnya.

Harga Hedera Bertahan Kuat Saat Aktivitas Jaringan Meningkat

Pada saat penulisan, harga Hedera diperdagangkan di sekitar $0,11 saat jaringan melewati fase pengembangan utama. Dengan nilai pasar mendekati $5 miliar, Hedera terus menarik minat institusional, termasuk spot ETF yang kini memegang sekitar 1,1% dari total pasokan. Aktivitas perdagangan juga meningkat, dengan volume naik 131% menjadi sekitar $142 juta, menandakan partisipasi berkelanjutan bahkan selama konsolidasi harga.

Katalis utama adalah upgrade mainnet v0.69 yang dijadwalkan pada 21 Januari. Update ini diharapkan meningkatkan keandalan jaringan dan mempersingkat siklus pengembangan untuk builder. Aktivitas on-chain mencerminkan kemajuan ini, karena pembuatan akun baru telah meningkat sebesar 72%.

Sumber: CoinMarketCap

Perusahaan besar seperti Google dan IBM sudah mengandalkan jaringan untuk solusi enterprise, sementara perusahaan fintech seperti Flutterwave bersiap untuk memperluas kasus penggunaan pembayaran global. Faktor-faktor ini menunjukkan positioning jangka panjang yang stabil, meskipun aksi harga jangka pendek tetap terkendali.

Kripto Avalanche Membangun Momentum Melalui Adopsi Institusional

Jaringan kripto Avalanche sedang menavigasi fase pemulihan sambil mempertahankan sinyal teknis yang kuat. Dengan harga sekitar $14, aset ini baru-baru ini mencatat lompatan 197 persen dalam volume perdagangan harian, melebihi $385 juta. Analis menunjuk pada crossover MACD bullish sebagai tanda bahwa tekanan jual mungkin mereda. Dengan kapitalisasi pasar mendekati $5,85 miliar, jaringan ini terus menarik bagi institusi yang mencari penyelesaian cepat dan infrastruktur yang dapat diskalakan.

Penerapan dunia nyata baru-baru ini telah memperkuat kepercayaan pada sistem. Pada 10 Januari, Wyoming meluncurkan stablecoin yang diterbitkan negara bagian AS pertama di Avalanche. Satu hari kemudian, Maalexi memperkenalkan bursa pertanian yang ditujukan untuk mendigitalkan perdagangan global.

Perkembangan ini menyoroti adopsi praktis daripada penggunaan teoretis. Snapshot hibah Retro9000 pada 13 Januari juga telah menarik developer baru ke dalam ekosistem. Meskipun pertumbuhan harga bertahap, langkah-langkah ini memperkuat fondasi Avalanche untuk ekspansi masa depan.

Positioning Sebelum Tekanan Modal Mencapai Puncak

Harga Hedera tetap stabil menjelang upgrade 21 Januari, didukung oleh penggunaan enterprise dan aktivitas jaringan yang berkembang. Pada saat yang sama, kripto Avalanche terus menunjukkan adopsi praktis melalui penerapan pemerintah dan institusional, memperkuat perannya sebagai lapisan infrastruktur yang andal. Kedua proyek menawarkan stabilitas, tetapi struktur mereka saat ini mungkin membatasi kenaikan eksponensial.

Perhatian karena itu beralih ke Zero Knowledge Proof, yang oleh analis digambarkan sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang karena pasokan harian tetap dan proyeksi aliran likuiditas $1,7 miliar. Dengan kompetisi yang meningkat setiap hari, positioning awal menjadi kritis. Analis memperingatkan bahwa menunggu mengalihkan nilai kepada peserta yang lebih awal, menjadikan waktu sebagai faktor penentu bagi mereka yang mencari hasil generasi.

