Kazakhstan Melegalkan Perdagangan Kripto di Bawah Reformasi Perbankan yang Menyeluruh

TLDR

Kazakhstan melegalkan perdagangan kripto di bawah pengawasan bank sentral untuk memodernisasi keuangan

Undang-undang baru menciptakan jalur perizinan untuk bursa dan aset digital yang disetujui

Bank dapat berinvestasi dalam fintech, AI, biometrik, dan sistem pembayaran digital

Otoritas memperkenalkan pengawasan kripto sambil menindak platform ilegal

Integrasi tenge digital dan reformasi fintech bertujuan untuk meningkatkan adopsi regional

Kazakhstan memperkenalkan reformasi keuangan besar saat undang-undang baru secara resmi melegalkan perdagangan kripto dan memperluas pengawasan aset digital. Pemerintah bergerak untuk memodernisasi aturan perbankan dan mengintegrasikan alat fintech ke dalam ekonomi nasional. Reformasi tersebut menandai pergeseran terkuat negara menuju keuangan digital yang diatur.

Kerangka Perbankan Memperluas Aturan Aset Digital

Kazakhstan memperbarui legislasi perbankannya untuk memungkinkan partisipasi lebih luas dalam perdagangan kripto sambil memperkuat pengawasan pasar keuangan. Bank Nasional memperoleh wewenang untuk mengelola perizinan aset digital dan menyetujui platform untuk operasi yang diatur. Aturan tersebut menetapkan kategori yang jelas untuk aset keuangan digital yang didukung oleh uang, instrumen keuangan, atau produk yang ditokenisasi.

Kerangka kerja tersebut juga menetapkan standar untuk penerbitan, penyimpanan, dan penyelesaian yang aman di platform digital berlisensi. Operator harus mengikuti kontrol risiko yang mirip dengan pasar tradisional, meskipun regulator mengharapkan proses orientasi yang lebih sederhana untuk entitas yang disetujui. Bank dapat berinvestasi dalam proyek fintech untuk mendukung daya saing domestik.

Legislasi tersebut juga memperkenalkan pengawasan untuk aset digital yang tidak dijamin seperti Bitcoin. Otoritas akan mengidentifikasi cryptocurrency yang disetujui untuk peredaran lokal dan menetapkan pembatasan untuk mendukung perdagangan kripto yang aman. Selain itu, pelaku pasar akan tetap tunduk pada pemantauan untuk membatasi transaksi ilegal.

Bursa Kripto Menerima Jalur Perizinan

Kazakhstan menciptakan skema perizinan untuk bursa kripto untuk menformalkan peran mereka dalam sektor keuangan digital negara. Undang-undang tersebut mengharuskan platform memenuhi standar bank sentral sebelum memungkinkan perdagangan kripto untuk pengguna domestik. Selain itu, bursa berlisensi harus menerapkan alat kepatuhan yang mendukung transparansi di seluruh pasar digital.

Regulator akan menyiapkan daftar resmi cryptocurrency yang diizinkan untuk perdagangan kripto yang diatur. Daftar ini bertujuan untuk mengurangi risiko pasar sambil mempertahankan akses ke aset digital terkemuka. Selain itu, otoritas berencana untuk memperkenalkan sistem pelaporan terstruktur untuk memastikan pengawasan berkelanjutan.

Kazakhstan sebelumnya membatasi kemampuan penambang untuk menjual token, namun reformasi baru menghilangkan beberapa hambatan pasar. Negara ini juga memajukan rencana untuk membangun cadangan cryptocurrency nasional dan mengalokasikan dana awal untuk pembelian strategis. Akibatnya, pembuat kebijakan mengharapkan perdagangan kripto yang diatur untuk memperkuat adopsi aset digital di seluruh wilayah.

Integrasi Fintech dan Modernisasi Pasar yang Lebih Luas

Bank menerima persetujuan untuk membuat anak perusahaan yang berfokus pada teknologi digital, keamanan siber, biometrik, dan kecerdasan buatan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mendukung inovasi sambil meningkatkan persaingan di seluruh layanan keuangan. Institusi dapat menawarkan solusi perbankan Islam di bawah lisensi yang ada untuk meningkatkan keragaman produk.

Undang-undang tersebut juga mendukung modernisasi pembayaran nasional melalui transfer mobile, sistem QR, dan integrasi tenge digital. Langkah ini memperkuat peran bank sentral dalam mengelola penerbitan dan peredaran CBDC. Verifikasi biometrik akan memperkuat proses identitas untuk pengaturan akun dan persetujuan pinjaman.

Kazakhstan terus menargetkan platform ilegal dan baru-baru ini membatasi akses ke lebih dari 1.100 situs tidak sah. Otoritas bertujuan untuk memperluas partisipasi legal melalui perdagangan kripto yang diatur sambil mengurangi celah regulasi. Akibatnya, pemerintah mengharapkan reformasi aset digital untuk mempercepat pengembangan fintech di seluruh ekonomi.

