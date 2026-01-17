MiCA Menetapkan Panggung saat KBC Menjadi Bank Pertama di Belgia yang Menawarkan Trading Kripto

KBC Bank mengonfirmasi rencana di bawah MiCA untuk meluncurkan layanan perdagangan kripto langsung pertama di Belgia. KBC menyatakan bahwa peluncuran akan dimulai pada minggu 16 Februari. Lebih dari empat juta pengguna akan memiliki akses ke layanan ini. Fitur ini akan memungkinkan pelanggan untuk membeli dan menjual aset digital di lingkungan Bolero segera setelah beroperasi.

Bank tersebut mengindikasikan bahwa peluncuran akan terjadi setelah menjadi Penyedia Layanan Aset Kripto di bawah MiCA, setelah pengajuan aplikasinya. Pada Desember 2025, Belgia berhasil menyelesaikan implementasi nasional regulasi MiCA. Struktur hukum mulai berlaku pada 3 Januari 2026.

Belgia Menetapkan Aturan MiCA Baru untuk Penyedia Kripto

Pengelolaan apakah layanan yang menggunakan aset digital disediakan di Belgia berada di bawah Otoritas Layanan Keuangan dan Pasar serta Bank Nasional Belgia. Di bawah struktur baru, kedua regulator memiliki tanggung jawab yang tumpang tindih. KBC menegaskan bahwa bisnis perdagangan kriptonya akan beroperasi dalam regulasi baru.

Bank tersebut menyatakan bahwa kerangka MiCA mencakup Bitcoin dan Ethereum sebagai aset kripto lainnya. Kedua aset tersebut bukan stablecoin atau token yang direferensikan aset karena tidak memiliki penerbit pusat. Penunjukan tersebut mendefinisikan kewajiban yang berlaku untuk penyedia layanan.

MiCA memberlakukan tanggung jawab operasional dan kepatuhan pada setiap platform yang diotorisasi. Ini termasuk perlindungan kustodi, persyaratan modal, standar perlindungan data, dan kontrol penyalahgunaan pasar. Penyedia juga harus secara ketat mengawasi aktivitas pelanggan untuk mencegah pencampuran aset pelanggan dengan dana perusahaan.

KBC mengatakan bahwa perdagangan Bolero akan berfungsi sebagai sistem loop tertutup. Satu-satunya yang dapat dilakukan penggunanya adalah membeli dan menjual di platform. Bursa eksternal tidak akan diizinkan. Menurut bank tersebut, model ini meminimalkan penipuan, pencucian uang, dan aliran keuangan ilegal.

Infrastruktur KBC akan mengambil tanggung jawab kustodi aset digital. Pelanggan tidak perlu memegang kunci pribadi atau berinteraksi dengan bursa eksternal. Menurut bank tersebut, setiap bentuk transaksi akan dikaitkan dengan proses kenali-pelanggan-anda yang superior. Proses verifikasi lengkap berlaku untuk semua dana yang digunakan untuk menempatkan pesanan.

KBC Membawa Perdagangan Kripto Teratur ke Belgia

Peluncuran perdagangan kripto menyusul beberapa tahun ketika investor Belgia bergantung pada pasar luar negeri. Binance, Coinbase, dan OKX adalah platform paling populer, mengambil alih aktivitas lokal. Eksposur dasar lainnya disediakan oleh bank digital seperti Revolut dan N26; ini tidak diatur oleh regulasi perbankan domestik.

KBC melaporkan bahwa layanan baru tersebut merupakan reaksi terhadap permintaan berkelanjutan dari klien ritel. Bank tersebut mengamati bahwa minat terhadap aset digital tidak berkurang karena kontrol yang lebih ketat atas sumber daya digital di Eropa. Dengan memasuki pasar, ini menyediakan akses teratur ke pasar yang sebelumnya didominasi asing.

Pengumuman tersebut juga menyebutkan persetujuan bank terhadap platform perdagangan Eropa-nya, meinKrypto. BaFin melisensikan platform untuk menyediakan layanan perdagangan Bitcoin, Ethereum, Cardano, dan Litecoin di seluruh wilayah. Lisensi tersebut memperluas cakupan KBC dengan berada di bawah rezim lisensi tunggal.

Peluncuran KBC akan menjadi pergeseran besar di pasar keuangan Belgia. Ini menjadi layanan perdagangan kripto teratur pertama dalam bank besar di negara tersebut. Pergeseran tersebut juga menunjukkan peningkatan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Eropa karena organisasi bersiap untuk terlibat dalam pasar aset digital yang lebih luas.

