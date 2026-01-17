Saham Riot Platforms melonjak lebih dari 13% setelah mengumumkan perjanjian sewa pusat data senilai $311 juta selama 10 tahun dengan AMD

Saham Riot Platforms naik lebih dari 13% setelah mengumumkan bahwa perusahaan telah mengamankan kontrak sewa pusat data senilai $311 juta dengan Advanced Micro Devices (AMD).

Dalam pengumuman yang sama, Riot mengungkapkan bahwa perusahaan telah mengakuisisi lahan seluas 200 acre yang saat ini ditempati di Rockdale, Texas, seharga $96 juta. Perusahaan mendanai pembelian ini sepenuhnya dengan menjual sekitar 1.080 bitcoin (BTC) dari neraca keuangannya.

Berdasarkan perjanjian dengan AMD, penambang Bitcoin ini akan menyediakan kapasitas beban IT kritis sebesar 25 megawatt (MW) di Rockdale secara bertahap dimulai bulan ini dan selesai pada bulan Mei.

Kontrak sewa 10 tahun awal diperkirakan akan menghasilkan pendapatan kontrak sekitar $311 juta. Kontrak ini juga dilengkapi dengan tiga opsi perpanjangan lima tahun yang dapat mendorong total pendapatan hingga $1 miliar.

AMD juga memegang hak ekspansi untuk tambahan 75 MW dan hak penolakan pertama untuk 100 MW lainnya, yang dapat membawa total kapasitas sewanya menjadi 200 MW.

Riot memanfaatkan infrastruktur Texas

Jason Les, CEO Riot, mengatakan kemitraan dengan AMD "secara kuat menetapkan Rockdale sebagai peluang pengembangan pusat data terkemuka" dan memposisikan Riot untuk penciptaan nilai jangka panjang yang substansial.

Les juga menyatakan, "Kemitraan ini merupakan validasi atas infrastruktur Riot, kemampuan pengembangan, daya tarik lokasi kami, kapasitas daya yang tersedia, dan kemampuan kami untuk menawarkan solusi inovatif guna memenuhi persyaratan penyewa kelas atas."

Lokasi Rockdale memiliki interkoneksi 700 MW ke jaringan listrik, pasokan air khusus, dan konektivitas serat optik. Dikombinasikan dengan fasilitas Corsicana, Riot kini mengendalikan lebih dari 1.100 acre dan kapasitas daya 1,7 gigawatt (GW) di seluruh Texas, mengukuhkan apa yang digambarkan perusahaan sebagai posisi "tak tertandingi" di koridor perkotaan utama negara bagian tersebut.

Hasmukh Ranjan, chief information officer di AMD, mengatakan pembuat chip tersebut "bersemangat untuk bekerja dengan Riot, yang kemampuan, ketersediaan daya, dan solusi kepadatan tingginya sejalan dengan peta jalan infrastruktur kami."

Mengapa penambang beralih ke AI/HPC?

Pendapatan yang menurun setelah peristiwa halving Bitcoin 2024 dan peningkatan biaya operasional telah mendorong perusahaan-perusahaan dari penambangan BTC penuh ke sumber pendapatan alternatif dalam komputasi berkinerja tinggi (HPC) dan AI.

IREN mengamankan kesepakatan besar senilai $9,7 miliar dengan Microsoft pada November 2025. Pada September, penambang CoreWeave yang sebelumnya fokus pada Ethereum memperluas kesepakatannya dengan OpenAI menjadi $6,5 miliar, membawa total kesepakatan menjadi sekitar $22,4 miliar.

CoreWeave menandatangani kesepakatan untuk mengakuisisi penambang Bitcoin Core Scientific seharga $9 miliar. Namun, kesepakatan tersebut gagal setelah para pemegang saham menolak tawaran tersebut. Bitfarms dan CleanSpark baru-baru ini melihat saham mereka naik berkat pengumuman masing-masing bahwa mereka memperluas jejak mereka di AS terkait HPC/AI.

Mereka menambah persaingan, di mana semakin banyak mantan penambang bersaing untuk sumber daya listrik yang terbatas dan kemitraan teknologi.

Belanja modal retrofit Riot untuk penerapan AMD awal mencapai total $89,8 juta, mewakili $3,6 juta per MW kapasitas beban IT kritis. Perusahaan memperkirakan kontrak sewa akan menghasilkan laba operasional bersih rata-rata $25 juta per tahun setelah beroperasi.

