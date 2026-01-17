Institusi Menginginkan XRP, Tetapi Tanpa Kerumitan – Evernorth Memiliki Rencana

Evernorth telah mengonfirmasi rencana untuk memudahkan akses XRP bagi institusi dan investor pasar publik melalui IPO yang direncanakan pada kuartal pertama tahun 2026. CEO Ashish Birla membagikan detail tersebut selama percakapan dengan Kristina Ayanian di MarketSite NASDAQ, di mana fokusnya adalah tentang bagaimana aset digital secara bertahap menemukan jalan mereka ke dalam pasar tradisional

