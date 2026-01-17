BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Evernorth telah mengonfirmasi rencana untuk memudahkan institusi dan investor pasar publik mengakses XRP melalui IPO yang direncanakan pada kuartal pertama tahun 2026. CEOEvernorth telah mengonfirmasi rencana untuk memudahkan institusi dan investor pasar publik mengakses XRP melalui IPO yang direncanakan pada kuartal pertama tahun 2026. CEO

Institusi Menginginkan XRP, Tetapi Tanpa Kerumitan – Evernorth Memiliki Rencana

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/17 05:30
XRP
XRP$2.0645+0.05%
Notcoin
NOT$0.0006391+0.06%
PUBLIC
PUBLIC$0.01917+0.68%
Evernorth telah mengonfirmasi rencana untuk memudahkan akses XRP bagi institusi dan investor pasar publik melalui IPO yang direncanakan pada kuartal pertama tahun 2026. CEO Ashish Birla membagikan detail tersebut selama percakapan dengan Kristina Ayanian di MarketSite NASDAQ, di mana fokusnya adalah tentang bagaimana aset digital secara bertahap menemukan jalan mereka ke dalam pasar tradisional
Peluang Pasar
Logo XRP
Harga XRP(XRP)
$2.0645
$2.0645$2.0645
+1.56%
USD
Grafik Harga Live XRP (XRP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Buterin berjanji 2026 sebagai tahun Ethereum untuk merebut kembali kedaulatan diri dan privasi

Buterin berjanji 2026 sebagai tahun Ethereum untuk merebut kembali kedaulatan diri dan privasi

Postingan Buterin menjanjikan 2026 sebagai tahun Ethereum untuk merebut kembali kedaulatan diri dan privasi muncul di BitcoinEthereumNews.com. Salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 15:54
Gedung Putih Dilaporkan 'Sangat Marah' dengan Coinbase

Gedung Putih Dilaporkan 'Sangat Marah' dengan Coinbase

Postingan White House Reportedly 'Furious' with Coinbase muncul di BitcoinEthereumNews.com. Home » Crypto News Citron Research juga menyerang Coinbase sebelumnya
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 16:19
Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan yang Bukan Soal Uang

Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan yang Bukan Soal Uang

Postingan Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan Namun Bukan Tentang Uang muncul di BitcoinEthereumNews.com. Gugatan Elon Musk terhadap OpenAI: $134 Miliar yang Mengejutkan
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 16:44