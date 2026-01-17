BursaDEX+
Postingan Trump Mengusulkan Batas 10% untuk Suku Bunga Kartu Kredit muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Trump mengusulkan batas untuk suku bunga kartu kredit. Proposal

Trump Mengusulkan Batas 10% untuk Suku Bunga Kartu Kredit

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/17 06:23
Poin Utama:
  • Trump mengusulkan pembatasan tingkat bunga kartu kredit.
  • Usulan tidak berdampak pada kripto, mempengaruhi keuangan tradisional.
  • Saham kartu kredit turun di tengah kekhawatiran kebijakan keuangan.

BlockBeats News sebelumnya melaporkan pernyataan Kevin Hassett tentang peluncuran 'Trump Card', namun tidak ada sumber yang dapat diverifikasi yang mengonfirmasi informasi ini terkait inisiatif kartu kredit.

Klaim semacam itu memicu keraguan mengingat kurangnya bukti utama, membuat reaksi pasar tentatif di tengah langkah legislatif terbaru yang berdampak pada tingkat bunga kartu kredit.

Usulan Pembatasan Tingkat Bunga Kartu Kredit 10% Trump

Presiden Donald Trump baru-baru ini mengusulkan pembatasan 10% pada tingkat bunga kartu kredit yang akan berlaku pada Januari 2026. Tidak ada produk kredit "Trump Card" yang terlibat dalam skenario ini seperti yang dilaporkan secara tidak akurat oleh laporan awal.

Usulan pembatasan tersebut telah memicu reaksi dalam sektor keuangan, menimbulkan kekhawatiran atas fleksibilitas penetapan harga penerbit kartu kredit. Langkah regulasi semacam itu sering kali sangat beresonansi dengan industri terkait.

Tinjauan Historis dan Implikasi Ekonomi

Tahukah Anda? Usulan untuk membatasi tingkat bunga kartu kredit telah muncul secara berkala, terutama selama penurunan ekonomi, karena pembuat undang-undang berupaya meringankan beban keuangan konsumen.

Ethereum (ETH) saat ini dihargai $3.292,08, menurut CoinMarketCap. Kapitalisasi pasar mencapai $397,34 miliar, mewakili dominasi pasar sebesar 12,31%. Meskipun mengalami penurunan 0,16% selama 24 jam, ETH telah meningkat 6,88% selama seminggu terakhir.

Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 21:37 UTC tanggal 16 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Menurut analis riset Coincu, usulan tersebut kemungkinan bertujuan untuk mengatasi masalah utang konsumen. Namun, para ahli memperingatkan bahwa regulasi semacam itu secara tidak sengaja dapat menghambat akses kredit bagi peminjam yang lebih berisiko, berpotensi memperlambat pengeluaran konsumen dalam istilah ekonomi yang lebih luas. Untuk informasi lebih lanjut tentang perlindungan konsumen, Anda dapat mengunjungi Consumer Financial Protection Bureau.

PENAFIAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/markets/credit-card-interest-cap-proposal/

