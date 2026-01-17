12 Perusahaan Teratas CES yang Mendefinisikan Ulang Personalisasi dengan Web3, AI, Robot

CES menampilkan 12 perusahaan yang mendefinisikan ulang Personalisasi menggunakan Robot, AI dan Web3. Robot humanoid Agibot X2 menari. (Foto oleh Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images) AFP via Getty Images

CES selalu menjadi pratinjau tentang apa yang akan datang, dan dengan AI, Web3 dan Robot yang semuanya menyatu, ini menjadi tolok ukur dari apa yang menjadi fondasi.

Mengumpulkan lebih dari 148.000 pengunjung dari lebih dari 150 negara, bersama dengan 4.500 peserta pameran dan 1.400 startup, acara ini mengguncang Vegas menurut CTA .

Kecerdasan buatan ada di mana-mana, tetapi hal terpenting yang dapat dipetik bukanlah tentang model yang lebih cerdas atau chip yang lebih cepat. Tema utama yang saya lihat di semua yang saya lihat adalah personalisasi, dan betapa sulitnya melakukannya dengan baik, aman, dan dalam skala besar.

Di seluruh lantai pameran, perusahaan yang menonjol tidak mengejar kebaruan. Mereka membangun sistem yang beradaptasi dengan orang, preferensi, dan konteks. Di situlah Web3, Robot dan AI menyatu, bukan sebagai kata kunci, tetapi sebagai infrastruktur.

Di CES, Personalisasi Kini Dimulai Dengan Kepercayaan

Anda mungkin berpikir bahwa personalisasi adalah masalah front end yang berfokus pada rekomendasi, antarmuka, dan feed. CES memperjelas bahwa personalisasi telah menjadi elemen penting dari kepercayaan.

Menurut McKinsey, personalisasi dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 15 hingga 20 persen, meningkatkan pendapatan sebesar 5 hingga 8 persen, dan menurunkan biaya pelayanan hingga 30 persen ketika didukung oleh AI dan sistem agentic.

Saat sistem AI bergerak ke lingkungan dengan taruhan lebih tinggi, asal data dan kepercayaan sama pentingnya dengan kecerdasan itu sendiri.

Vannadium mencontohkan pergeseran ini dengan Leap, platform data onchain real time yang dirancang untuk membuat sistem AI dapat dijelaskan dan dapat diaudit. Dengan memungkinkan data bernilai tinggi dialirkan onchain dengan asal lengkap dan kontrol akses, Vannadium membingkai ulang blockchain sebagai lapisan kepercayaan perusahaan untuk AI daripada eksperimen keuangan.

Co-founder dan Chief Growth Officer Vannadium, Laura Fredericks, mengambil gambar yang langsung onchain! Sandy Carter

Dalam mengobrol dengan Laura Fredericks, Co-Founder dan Chief Growth Officer, Vannadium, saat kami mengambil gambar "onchain" dia mengatakan kepada saya bahwa "di Vannadium kami percaya bahwa data yang tepercaya harus dapat dibuktikan dan persisten. Mengambil gambar dan menyimpannya on-chain lebih dari sekadar metadata. Ini adalah pijakan yang tidak dapat diubah dalam catatan digital yang dapat diandalkan oleh sistem AI masa depan dengan percaya diri. Ketika model AI dilatih dan diaudit terhadap data yang dapat Anda verifikasi, personalisasi dan keputusan yang mereka aktifkan menjadi tidak hanya cerdas tetapi akuntabel dan aman."

Identitas mengikuti lintasan yang serupa. Veintree mendemonstrasikan autentikasi mengutamakan privasi menggunakan biokriptografi, memverifikasi individu tanpa menyimpan data biometrik. Di era regulasi yang meningkat dan kepercayaan konsumen yang menurun, membuktikan identitas tanpa memanennya adalah sinyal yang kuat.

Sebagian dari Wanita Paling Inspiratif AI dan Web3 di CES. CES AI House

Kepercayaan juga menjadi manusiawi, bukan hanya teknis. AI House menampilkan inisiatif The Unstoppable Women of Web3 and AI (catatan ini adalah perusahaan yang bekerja sama dengan saya) menyoroti bagaimana reputasi dan kredibilitas berubah menjadi infrastruktur portabel.

Di dunia konten yang dihasilkan AI, identitas manusia yang terverifikasi menjadi pembeda.

Di CES, AI Menjadi Lapisan Operasi

Tema jelas lainnya di CES adalah evolusi AI dari alat menjadi orkestrasi.

Keynote CES Lenovo berada di Sphere di Las Vegas. Sandy Carter

Pengalaman Sphere imersif Lenovo menunjukkan AI bertindak sebagai lapisan penghubung di seluruh perangkat dan alur kerja daripada asisten mandiri. Penekanannya bukan pada kebaruan tetapi pengurangan gesekan, dengan AI memahami konteks dan mengoordinasikan pekerjaan di seluruh sistem.

Ide yang sama muncul di AI House oleh Modev, di mana personalisasi diterapkan pada akses itu sendiri. Alih-alih konten generik, Modev mengkurasi orang dan percakapan yang tepat pada waktu yang tepat, memperkuat bahwa relevansi sekarang adalah bentuk personalisasi yang paling berharga.

CEO dan Founder CTGT, Cyril Gorlla, berada di CES membahas solusi AI barunya Getty Images

CTGT AI mendekati masalah dari sudut kecerdasan keputusan. Sistemnya memprioritaskan tindakan berdasarkan peran, waktu, dan niat. Kesimpulannya halus tetapi penting. AI yang hanya menjawab pertanyaan meningkatkan beban kognitif. AI yang memandu keputusan menguranginya.

Dalam mengobrol dengan CEO dan Founder CTGT, Cyril Gorlla, dia menjelaskan kepada saya bahwa "Personalisasi dan kepercayaan berjalan beriringan. Jika AI tidak dapat dipercaya untuk berperilaku andal di lingkungan yang peka terhadap konteks, itu tidak dapat berkembang. Pendekatan kami melampaui prompt tingkat permukaan atau hasil caching. Kami memberikan perusahaan kontrol mendalam atas bagaimana model berperilaku, mengurangi output yang tidak diinginkan secara real time, dan memberikan wawasan yang membuat AI dapat diandalkan untuk keputusan berisiko tinggi."

Personalisasi Tertanam Tidak Selalu Memerlukan Konektivitas Di CES

Salah satu momen yang paling diam-diam penting di CES datang dari perusahaan yang biasanya tidak dikaitkan dengan hype AI.

Smart Brick LEGO beroperasi tanpa koneksi internet, tanpa pengumpulan data berkelanjutan, dan tanpa tombol on off. Kecerdasan tertanam dalam perilaku dan interaksi daripada konektivitas cloud. Desainnya memprioritaskan daya tahan, privasi, dan operasi fail safe.

Lego memamerkan Smart Bricks baru mereka dengan suara, cahaya dan warna menggunakan jaringan terdesentralisasi untuk keamanan anak-anak. Bata-bata ini tidak memiliki tombol on off dan tidak terhubung ke internet. Sandy Carter

Ini menantang asumsi bahwa produk yang lebih pintar harus selalu lebih terhubung. Saat AI menjadi di mana-mana, personalisasi yang mengutamakan manusia mungkin bergantung pada lebih sedikit titik kegagalan, bukan lebih banyak pembuangan data.

Identitas dan Ekspresi Menjadi Perangkat Lunak

Personalisasi juga bergeser dari kustomisasi fungsional ke ekspresi diri yang dinamis.

iPolish dan Peuty mendekati kategori yang berbeda, kecantikan dan aksesori, tetapi menyampaikan pesan yang sama. Identitas menjadi dapat diprogram. Kuku yang berubah warna melalui perangkat lunak dan tas yang menyesuaikan visual secara real time menunjukkan perpindahan dari produk statis ke antarmuka hidup.

Richard Peuty, Founder dan CEO Peuty, memamerkan tas Peuty yang dapat diubah untuk mencocokkan konteks, suasana hati, dan niat pemakainya. Sandy Carter

Dalam bermain dengan tas Peuty, Richard Peuty, Founder dan CEO Peuty, "Di Peuty kami memikirkan kembali apa yang bisa menjadi fashion ketika gaya dan teknologi benar-benar bersatu. Tas Infinity bukan tentang terhubung demi kepentingannya sendiri. Ini tentang menggunakan AI untuk membuat ekspresi pribadi menjadi cair dan dinamis secara real time. Personalisasi tidak lagi desain produk statis. Ini adalah gaya adaptif yang merespons konteks, suasana hati, dan niat pemakainya."

Alat kreatif seperti Lollipop Star memperkuat pergeseran lain. Dengan menggabungkan perangkat keras baru dengan pengalaman audio yang dipersonalisasi yang disampaikan melalui konduksi tulang, ini mengisyaratkan bagaimana personalisasi yang didorong AI mungkin semakin bergerak melampaui layar dan ke dalam interaksi fisik dan sensorik. Alih-alih algoritma memilih konten untuk pengguna, AI menjadi co-creator yang memungkinkan orang secara aktif membentuk apa yang mereka konsumsi.

Lollipop yang memutar musik saat Anda menikmati rasa lollipop. Mati Greenspan

Di Mana-mana Di CES, Personalisasi Bergerak Ke Dunia Fisik

CES juga menunjukkan bagaimana personalisasi bergerak dari layar dan masuk ke kehidupan sehari-hari.

Nosh mendemonstrasikan bagaimana AI dapat mempersonalisasi memasak berdasarkan kebutuhan diet, preferensi, dan rutinitas. Ini bukan otomatisasi demi kepentingannya sendiri. Ini adalah layanan sadar konteks, di mana kecerdasan beradaptasi dengan individu daripada memaksakan perilaku standar.

Nosh di CES menampilkan bagaimana robot dapat memasak untuk Anda! Sandy Carter

Filosofi yang sama terlihat jelas dalam visi LG untuk rumah. LG tidak memperlakukan robot sebagai kebaruan mandiri. Sebaliknya, ia membangun menuju AI Home terintegrasi, di mana teknologi robotika tertanam di seluruh peralatan dan lingkungan. Ini mencakup robot rumah yang dirancang untuk bantuan rumah tangga, serta apa yang disebut LG sebagai Appliance Robots, seperti vacuum robot, dan peralatan Robotized, termasuk kulkas dengan pintu yang terbuka secara otomatis saat seseorang mendekat.

Tujuannya bukan untuk menambahkan lebih banyak perangkat, tetapi untuk mengurangi gesekan di seluruh kehidupan sehari-hari. Dengan mendistribusikan kecerdasan di seluruh peralatan dan robot rumah, LG bekerja menuju Zero Labor Home, di mana pekerjaan rumah rutin ditangani oleh sistem AI dan orang-orang merebut kembali waktu untuk aktivitas bernilai lebih tinggi.

Robot rumah LG CLOiD dirancang untuk terlibat secara alami dan memahami manusia yang dilayaninya, memberikan tingkat bantuan rumah tangga yang optimal!! LG

"Robot rumah LG CLOiD dirancang untuk terlibat secara alami dan memahami manusia yang dilayaninya, memberikan tingkat bantuan rumah tangga yang optimal," kata Steve Baek, president LG Home Appliance Solution Company. "Kami akan melanjutkan upaya tanpa henti kami untuk mencapai visi Zero Labor Home kami, menjadikan pekerjaan rumah tangga sebagai masa lalu sehingga pelanggan dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting."

Pembingkaian ini penting. Ini memposisikan personalisasi bukan sebagai fitur, tetapi sebagai kemampuan ambient. AI beradaptasi dengan bagaimana orang hidup, bergerak, dan berperilaku di dalam rumah mereka, secara diam-diam mengurangi upaya daripada menuntut perhatian. Itulah seperti apa personalisasi ketika kecerdasan menjadi infrastruktur.

CES Menunjukkan Bahwa Efisiensi Mungkin Bentuk Personalisasi Yang Paling Diremehkan

Salah satu ide paling menarik di CES datang dari infrastruktur daripada antarmuka.

Superheat membayangkan kembali penambangan Bitcoin dengan menangkap panas limbah dan menggunakannya kembali untuk menghangatkan rumah dan bangunan. Inovasinya bukan tentang cryptocurrency. Ini tentang infrastruktur yang beradaptasi dengan tempat dan tujuan, mengubah biaya berlebih menjadi nilai fungsional.

Kesimpulan CES untuk Pemimpin Bisnis

CES 2026 bukan hanya pertunjukan AI. Ini adalah pertunjukan sistem.

Perusahaan yang menonjol memahami bahwa personalisasi bukan lagi fitur tingkat permukaan. Ini struktural. Membuatnya bekerja memerlukan AI untuk adaptasi dan teknologi Web3 seperti blockchain dan identitas untuk kepercayaan, asal, dan akuntabilitas.

Keunggulan kompetitif berikutnya tidak akan datang dari model yang lebih cerdas saja. Ini akan datang dari sistem yang memahami orang, beradaptasi dengan konteks, dan mendapatkan kepercayaan melalui desain. Di CES, itu ditunjukkan dalam bagaimana Robot, Web3 dan AI mendefinisikan ulang personalisasi, dan mengapa pergeseran ini baru saja dimulai.