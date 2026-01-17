Investor Menaruh Lebih dari $55 Miliar untuk Startup Ruang Angkasa Tahun Lalu

Dalam edisi minggu ini dari The Prototype, kami melihat industri antariksa yang berkembang pesat, prakiraan cuaca antariksa yang lebih baik, evakuasi medis pertama dari luar angkasa dan banyak lagi. Untuk mendapatkan The Prototype di kotak masuk Anda, daftar di sini.

IPO SpaceX yang diharapkan pada tahun 2026 bisa menjadi titik balik bagi industri ini. AFP via Getty Images

CEO AST SpaceMobile Abel Avellan telah melihat kekayaannya melonjak lebih dari $1 miliar hari ini. Itu berkat harga saham perusahaannya naik lebih dari 14% setelah berita bahwa perusahaan telah menandatangani perjanjian dengan pemerintah federal AS untuk menggunakan satelit komunikasinya sebagai bagian dari program "Golden Dome" militer untuk memberikan pertahanan terhadap serangan rudal.

Lonjakan saham tersebut merupakan bagian dari tren yang lebih besar dari minat investor terhadap ekonomi antariksa yang berkembang pesat, yang diproyeksikan mencapai $1,8 triliun pada tahun 2035. Minggu ini, perusahaan VC Space Capital mencatat dalam laporan triwulanannya tentang industri ini bahwa tahun 2025 adalah tahun rekor untuk investasi di startup antariksa, mencapai total $55,3 miliar. Dan kategori terbesar bukanlah roket melainkan aplikasi: perusahaan yang mengambil data atau menggunakan ruang angkasa dengan cara lain untuk membawa manfaat ekonomi di Bumi.

Yang juga patut dicatat adalah jumlah exit startup, tanda bahwa sektor ini sedang matang. Laporan tersebut mencatat bahwa ada 91 akuisisi di sektor antariksa tahun lalu, dengan total lebih dari $46 miliar. Dan delapan perusahaan antariksa melakukan IPO tahun lalu, mengumpulkan total $3,6 miliar dalam prosesnya.

Jadi apa yang harus Anda cari di tahun 2026? Peristiwa terbesar, kemungkinan besar, adalah IPO SpaceX, yang menurut laporan tersebut "akan menjadi peristiwa yang mendefinisikan pasar, sebanding dengan Netscape pada tahun 1995."

PENEMUAN MINGGU INI: PRAKIRAAN CUACA ANTARIKSA YANG LEBIH BAIK

Mengukur CME dengan tiga pesawat antariksa. Kinoshita et al. CC-BY-ND

Memprediksi cuaca antariksa–ledakan radiasi dari Matahari, atau yang oleh para ilmuwan disebut lontaran massa korona–sangat penting untuk melindungi infrastruktur. Satelit sering harus dimasukkan ke mode daya rendah untuk melindunginya dari badai matahari, dan listrik sering dialihkan di Bumi berdasarkan prakiraan untuk mencegah kerusakan pada transformator. Tetapi memperkirakan efek CME tidak secanggih memperkirakan cuaca biasa, yang membuat sulit untuk mengetahui cara terbaik melindungi peralatan penting.

Metode baru mungkin bisa membantu. Peneliti di Universitas Tokyo menggunakan data dari tiga pesawat antariksa berbeda yang terletak di titik berbeda di sekitar Bumi untuk mengamati CME terbaru dan melihat bagaimana ia berkembang dari waktu ke waktu. Dengan mengukur bagaimana sinar kosmik dialihkan dari medan magnet kuat CME dari waktu ke waktu, mereka dapat mengetahui bagaimana bentuk dan kekuatannya berubah saat bergerak. Yang penting, mereka menggunakan instrumen yang awalnya tidak dirancang untuk ini, yang berarti banyak pesawat antariksa yang ada berpotensi dapat digunakan untuk meningkatkan prakiraan cuaca antariksa secara keseluruhan.

Evakuasi medis pertama dari Stasiun Luar Angkasa Internasional berhasil

Awal minggu ini, misi NASA saat ini di Stasiun Luar Angkasa Internasional diperpendek. Setelah menyerahkan komando kepada kosmonot Rusia Sergey Kud-Sverchkov Rabu pagi, empat astronot–Zena Cardman dan Mike Fincke dari NASA, Kimiya Yui dari Jepang dan Oleg Platonov dari Rusia–memasuki kapsul SpaceX Dragon Endeavour dan mendarat dengan selamat di Samudra Pasifik.

Keempat orang ini awalnya dijadwalkan kembali ke Bumi pada paruh kedua Februari, tetapi kembali lebih awal karena "masalah medis" yang memerlukan perawatan di Bumi karena kurangnya peralatan yang diperlukan di stasiun. Badan antariksa tersebut memberikan sedikit informasi selain itu. Ini adalah pertama kalinya misi ke stasiun luar angkasa diperpendek karena masalah medis.

Saat ini ada tiga anggota kru di ISS. Empat kru baru diharapkan meluncur ke sana lebih cepat dari yang direncanakan semula, tetapi NASA belum menetapkan tanggal.

BERITA SINGKAT SAINS DAN TEKNOLOGI

Startup pemeriksaan latar belakang Checkr mengalami lonjakan permintaan karena perusahaan dibanjiri oleh resume yang dihasilkan AI, aplikasi dan dokumen lainnya.

Mantan CEO Google Eric Schmdit akan mendukung teleskop berbasis luar angkasa pribadi pertama, yang akan menawarkan versi terbaru dari Hubble kepada para astronom.

Perusahaan komunikasi antariksa CesiumAstro telah mendapatkan paket pembiayaan $200 juta untuk membangun fasilitas manufaktur di Texas.

Sebuah tim insinyur mengembangkan cara baru untuk menghasilkan gelombang akustik permukaan–teknologi kunci dalam elektronik seluler–yang suatu hari dapat membuat produk seperti ponsel lebih efisien.

Raksasa teknologi OpenAI akan mulai menampilkan iklan kepada pengguna pada paket gratis dan paling murah ChatGPT.

Tip Sains Pro: Jangan Lakukan CPR Seperti di TV

CPR dapat menyelamatkan nyawa, tetapi jika Anda berada dalam posisi di mana itu diperlukan, yang terbaik adalah mengabaikan bagaimana hal itu dilakukan di TV. Itu menurut studi baru, yang menemukan bahwa penggambaran TV tentang teknik penyelamatan jiwa ini sering tidak akurat, menemukan bahwa kurang dari 30% dari episode yang dianalisis menggambarkan teknik yang tepat. Jadi jika Anda ingin dapat membantu seseorang, yang terbaik adalah menemukan kursus pelatihan kehidupan nyata di dekat Anda.

Apa yang Menghibur Saya Minggu Ini

Berbicara tentang akurasi medis di TV, saya tidak bisa cukup memuji tentang The Pitt, yang ditayangkan di HBO Max. Setiap musim mengisahkan satu shift di ruang gawat darurat, saat dokter, perawat dan mahasiswa kedokteran mengatasi berbagai situasi sambil menavigasi kekurangan staf. Tidak seperti kebanyakan drama medis, para penulis di sini jelas melakukan pekerjaan rumah mereka (selain CPR, yang tidak cukup tepat karena keinginan yang dapat dimengerti untuk tidak mengambil risiko mematahkan tulang rusuk aktor) dan acara ini melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam menggambarkan stres dan tantangan yang dihadapi petugas kesehatan garis depan setiap hari. Musim kedua baru tayang perdana minggu lalu jadi belum terlambat untuk mengejar ketinggalan.

