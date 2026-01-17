Legenda Miami Hurricanes Devin Hester Tentang Kunci Meraih Kemenangan Mengejutkan Besar Atas Indiana Hoosiers Di Kejuaraan Nasional CFP

Devin Hester berbicara sangat baik tentang pelatih kepala Miami Hurricanes Mario Cristobal, mengatakan dia selalu memiliki pendekatan yang tenang. (Foto oleh Megan Briggs/Getty Images) Getty Images

Sudah dua dekade sejak Devin Hester tampil gemilang saat bermain di ketiga unit di University of Miami, tetapi pria berusia 43 tahun ini sangat mengenal pelatih kepala Mario Cristobal.

Selama masa Hester bersama Miami Hurricanes, Cristobal adalah pelatih tight end selama musim 2004 dan 2005 di Coral Gables. Hester, yang kemudian menjadi returner terhebat dalam sejarah NFL, mengatakan Cristobal selalu memiliki temperamen yang tepat untuk menjadi pelatih kepala.

"Tenang saja, kawan," kata Hester dalam wawancara satu lawan satu. "Dia tidak pernah seperti roller coaster naik turun. Apa yang kamu dapat, apa yang kamu lihat sejak pertama kali berbicara dengannya, sikap dan perilakunya selalu stabil. Tidak pernah berubah. Kamu akan mendapatkan persis apa yang kamu lihat. Itulah yang saya sukai dari dia. Dia tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Dia hanya tenang dan stabil."

Cristobal berusia 55 tahun telah membawa Hurricanes kembali ke puncak kejayaan, membawa mereka ke pertandingan kejuaraan nasional pertama mereka sejak 2002. Perjalanannya tidak sempurna, dengan Hurricanes Cristobal mengalami kemunduran yang mengecewakan selama tiga musim pertamanya.

Musim ini sendiri tidak sempurna dengan Miami mengalami kekalahan besar di kandang sebagai tim peringkat No. 2 di negara ini melawan Louisville, dengan Carson Beck – yang saat itu menjadi favorit Heisman Trophy – melempar empat interception, termasuk yang terakhir yang menentukan nasib 'Canes.

Mereka juga mengalami kemunduran melawan SMU dua minggu kemudian dalam kekalahan mereka, yang banyak orang pikir menutup peluang Miami masuk ke College Football Playoff.

Dua bulan kemudian dan setelah kemenangan besar atas Texas A&M, Ohio State dan Ole Miss, Hurricanes ingin menyelesaikan pekerjaan dengan gelar nasional pertama mereka sejak musim 2001.

Hester melihat kualitas kepemimpinan Cristobal saat dia menjadi pelatih posisi di Miami. Dia tahu sejak saat itu bahwa Cristobal ingin memimpin Hurricanes sebagai pelatih kepala suatu hari nanti. Cristobal adalah offensive tackle untuk Hurricanes selama akhir 80-an dan awal 90-an, memenangkan dua kejuaraan nasional dalam prosesnya.

Dia pernah menjadi pelatih kepala di FIU dan Oregon sebelum mendapatkan pekerjaan impiannya di Miami pada 2022.

"Dia selalu memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirinya," kata Hester. "Hanya menunggu kesempatan besar itu dan mendapatkan peluang. Dia selalu seperti itu sejak saya bermain di UM, tipe budaya yang sama, tipe perilaku yang sama, tipe sikap yang sama. Dia selalu seperti itu."

Berbeda dengan saat Cristobal bermain untuk Hurricanes dan dibandingkan dengan dominasi terakhir mereka di awal 2000-an, 'Canes tidak akan menjadi favorit memasuki pertandingan gelar nasional ini melawan Indiana Hoosiers – mereka akan menjadi underdog.

Meskipun bermain di stadion kandang mereka dengan sejarah sepak bola yang prestisius, Miami akan memasuki pertandingan ini sebagai underdog yang jelas, dengan 'Canes diunggulkan sebagai underdog 8,5 poin.

Hoosiers telah dalam performa dominan, dipimpin oleh quarterback Fernando Mendoza. Mendoz melempar lima touchdown tanpa interception sambil mencatat 17 dari 20 dalam kemenangan Hoosiers atas Oregon Ducks di pertandingan College Football Playoff sebelumnya. Hoosiers mengalahkan Ducks, 56-22, secara telak.

Ketika ditanya apa kunci kemenangan untuk 'Canes dalam pertandingan ini, Hester mengatakan ini tentang menekan Mendoza dan membuatnya tidak nyaman.

"Saya pikir saat ini dengan situasi UM ini, kami tahu kami menghadapi quarterback pemenang Heisman Trophy," kata Hester. "Orang-orang ini didorong secara ofensif dan senang melempar. Dia (Mendoza) melempar lima touchdown dalam pertandingan, yang sangat langka. Serangan sangat eksplosif. Dia suka melempar bola, mereka memiliki running back yang bagus (Roman Hemby). Saya pikir kunci pertandingan ini adalah kami harus memberi tekanan padanya dengan Rueben (Bain Jr.) dan para linemen D depan tersebut. Jika kami dapat menahan dia dan memberi banyak tekanan padanya dan membuatnya sedikit gugup, saya pikir kami punya peluang."

Hester – yang memiliki enam return untuk touchdown selama karirnya di Miami – memuji playmaker mereka di running back Mark Fletcher Jr. dan wide receiver Malachi Toney. Fletcher memiliki lebih dari 1.000 yard rushing musim ini dengan 5,4 yard per carry sementara Toney telah menggetarkan sebagai mahasiswa baru sejati yang mendaftar lebih awal. Toney menyelesaikan tahun dengan memimpin tim 99 tangkapan untuk 1.089 yard dan sembilan touchdown di usia 18 tahun.

"Sangat pasti," kata Hester tentang terkesan dengan Toney dan Fletcher. "Orang-orang ini datang, memasang angka gila sekarang untuk UM. Toney sedang bermain sepak bola yang luar biasa sekarang. Pemain sepak bola perguruan tinggi mahasiswa baru terbaik di negara ini sekarang/ Fletcher rata-rata lebih dari lima yard per carry dalam permainan lari. Lini ofensif bermain luar biasa. Receiver lain datang, membuat permainan besar, dan itulah yang kami butuhkan sekarang. Anda tidak bisa hanya menyingkirkan satu orang, Anda harus mengamati seluruh lapangan. Itulah yang kami banggakan sekarang, menyebarkan bola dan membuat pertahanan fokus."

Ketika ditanya apa artinya bagi Hurricanes untuk kembali ke puncak kejayaan, Hester mengatakan "semuanya berjalan menguntungkan kami" dan bahwa Miami "memanfaatkan" kesempatan mereka setelah menyelinap masuk ke College Football Playoff.

"Sebagai mantan pemain, kami telah menunggu ini begitu lama," kata Hester. "Kami memiliki sekilas itu. Bahkan tahun lalu ketika Cam Ward ada di sana, saya cukup yakin kami berada di empat besar pada satu titik. Kami mendapatkan sekilas itu sepanjang tahun. Kami hanya jatuh melalui celah, tim yang tidak diperingkat terpeleset dan mengalahkan kami dan benar-benar menendang kami keluar dari polling. Tapi sekarang, semuanya berjalan menguntungkan kami. Kami bisa masuk dan ketika kami masuk, kami memanfaatkannya."

Devin Hester Tentang Bermitra Dengan Gridiron Greats Assistance Fund Untuk Membantu Mantan Pemain NFL

Hester, satu-satunya returner di Pro Football Hall of Fame, bermitra dengan Gridiron Greats Assistance Fund saat mereka bekerja sama dengan Southern Recipe Pork Rinds untuk mendukung pemain NFL yang membutuhkan medis dan keuangan.

Dana tersebut memberikan bantuan untuk membantu pemain NFL pensiunan dan keluarga mereka menangani kesulitan medis dan keuangan.

"Ini lebih untuk pemain pensiunan, dan membantu dan memberikan manfaat dengan situasi di mana banyak pemain pensiunan yang terluka dan hal-hal seperti itu, kami menyumbangkan uang kepada orang-orang itu dan membantu dan mendukung orang-orang itu untuk yang membutuhkan bantuan dan dukungan dengan cara apa pun yang kami bisa," kata Hester. "Ini lebih bermanfaat bagi orang-orang, orang-orang yang lebih tua yang pensiunan yang membutuhkan banyak bantuan dan dukungan, jadi kami hanya menghubungi orang-orang itu dan mencoba membantu dengan cara apa pun yang kami bisa."

GGAF dan Southern Recipe Pork Rinds bekerja sama untuk Pork Rind Appreciation Day Tahunan ke-17 untuk undian "Be A Crunch Time Hero". Penggemar dapat masuk di situs web porkrinds.com untuk memenangkan hadiah utama dua tiket pertandingan, tiket pesawat dan hotel ke Super Bowl 2027 di Los Angeles, California dan pasokan pork rinds setahun.

"Hanya membantu orang-orang, saya tahu ini untuk tujuan yang baik," kata Hester. "Setiap kali Anda mendapatkan atlet seperti saya yang ikut serta dan membantu dan mendukung orang-orang ini, itu selalu untuk tujuan yang baik. Hanya semacam membantu dengan cara apa pun yang saya bisa dengan mereka."