Trump Berubah Sikap soal Pilihan The Fed saat Peluang Hassett Memudar: Siapa yang Akan Menggantikan Powell?

Presiden Donald Trump secara terbuka menunjukkan keraguan tentang memindahkan Kevin Hassett ke Federal Reserve, menimbulkan keraguan terhadap peluang Hassett untuk menggantikan Jerome Powell sebagai Ketua Fed.

Berbicara di sebuah konferensi, Trump mengatakan ia ingin mempertahankan Hassett dalam perannya saat ini, dengan menyebutkan kekhawatiran tentang kehilangan penasihat tepercaya jika Hassett dikirim ke Fed.

Peluang Kevin Hassett Mendingin

Pernyataan tersebut segera mengubah ekspektasi seputar ketua Fed berikutnya. Dengan peluang Hassett yang menurun, perhatian telah beralih ke Kevin Warsh, yang kini dipandang oleh pasar dan orang dalam Washington sebagai pesaing utama.

Hassett telah banyak dibicarakan sebagai pengganti utama Powell menjelang transisi Mei 2026.

Namun, komentar Trump menunjukkan preferensi untuk kontinuitas di dalam Gedung Putih daripada perpindahan ke bank sentral.

Akibatnya, pasar prediksi dan obrolan analis telah menjauh dari Hassett dalam beberapa hari terakhir.

Kevin Warsh Bergerak ke Depan

Kevin Warsh Naik dalam Peluang Polymarket. Sumber: Polymarket

Kevin Warsh membawa pengalaman bank sentral sebelumnya, setelah menjabat sebagai gubernur Fed selama krisis keuangan global. Profilnya telah lama menarik bagi Partai Republik yang menginginkan kredibilitas dengan pasar dan pemisahan yang lebih jelas antara kebijakan moneter dan politik sehari-hari.

Keengganan Trump untuk berpisah dengan Hassett telah mengangkat Warsh ke tingkat teratas kandidat.

Sudut Pandang Kripto: Warsh vs. Powell

Dalam hal kripto, Warsh dan Powell lebih berbeda dalam nada daripada hasil. Powell telah mempertahankan pendekatan hati-hati yang mengutamakan institusi, berulang kali menekankan stabilitas keuangan, perlindungan konsumen, dan garis regulasi yang jelas untuk stablecoin dan bursa.

Dia telah menghindari mendukung kripto sebagai uang sambil membiarkan pasar berkembang di bawah aturan yang ada.

Rekam jejak Warsh menunjuk pada skeptisisme pragmatis. Dia telah mengakui potensi Bitcoin sebagai penyimpan nilai, sering membandingkannya dengan emas, tetapi dia tetap waspada terhadap mata uang kripto pribadi yang berfungsi sebagai uang sehari-hari.

Sikap tersebut menunjukkan pembatas yang lebih ketat daripada permusuhan langsung. Dibandingkan dengan Powell, Warsh mungkin terdengar lebih terbuka untuk berdebat tentang aset digital, namun hasil kebijakan kemungkinan akan tetap konservatif.

Waktu Powell Hampir Habis

Masa jabatan Powell sebagai ketua Fed berakhir pada 15 Mei 2026. Dia dapat tetap berada di Dewan Gubernur hingga 2028, meskipun ketua jarang melakukannya setelah mengundurkan diri.

Dengan inflasi yang mereda tetapi belum sepenuhnya dikalahkan, pasar mengharapkan ruang terbatas untuk pergeseran kebijakan besar sebelum kepergiannya.

Para pedagang semakin memperkirakan satu pemotongan suku bunga lagi di bawah Powell sebelum transisi, dengan asumsi data mendukung.

Pasar Sebagian Besar Mengantisipasi Suku Bunga Tetap Sama Hingga April 2026. Sumber: CME FedWatch

Pergeseran yang lebih besar sekarang tampaknya tidak mungkin, memperkuat pemahaman bahwa ketua berikutnya akan menentukan arah kebijakan untuk 2026 dan seterusnya.

Sementara itu, Powell menghadapi latar belakang politik yang tidak biasa. Penyelidikan Departemen Kehakiman yang terkait dengan kesaksian kongresnya tentang pembengkakan biaya untuk renovasi kantor pusat Fed telah mencakup panggilan pengadilan untuk catatan.

Powell telah mengatakan bahwa masalah tersebut tidak mempengaruhi kebijakan moneter. Namun, penyelidikan tersebut telah mengintensifkan perdebatan tentang independensi bank sentral saat perubahan kepemimpinan mendekat.