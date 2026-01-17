Demokrat Senat AS memulai kembali negosiasi mengenai RUU struktur pasar mata uang kripto.

PANews melaporkan pada 17 Januari, mengutip Coindesk, bahwa sumber yang mengetahui masalah tersebut mengungkapkan bahwa Demokrat Senat AS telah kembali ke meja perundingan untuk membahas tindakan terbaik untuk RUU struktur pasar mata uang kripto. Mereka mengadakan panggilan konferensi dengan perwakilan industri mata uang kripto, dan para legislator membahas langkah selanjutnya secara mendalam. Menyusul penundaan mendadak pemungutan suara pertama Senat atas RUU tersebut minggu ini, Demokrat berusaha menunjukkan kesiapan mereka yang berkelanjutan untuk bergerak maju. Draf RUU yang dirilis minggu ini telah menuai kritik signifikan, dan bursa mata uang kripto AS Coinbase mengumumkan bahwa mereka tidak dapat mendukung versi tersebut.