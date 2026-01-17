Mengapa kedutaan China meminta Manila untuk 'meminta pertanggungjawaban' juru bicara Laut China Barat mereka?

MANILA, Filipina – Kedutaan Besar Tiongkok di Filipina pada hari Jumat, 16 Januari, mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan protes kepada Istana Malacañang, Departemen Luar Negeri (DFA), dan Penjaga Pantai Filipina (PCG) atas apa yang mereka sebut sebagai "provokasi jahat" oleh Komodor Jay Tarriela.

Tarriela adalah juru bicara PCG untuk Laut Filipina Barat dan salah satu pelopor "inisiatif transparansi" mereka, sebuah kampanye mengungkap dan mempermalukan agresi Tiongkok di perairan tersebut.

Gray Wei, juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok di Manila, mengkritik yang dianggap sebagai "serangan dan fitnah terhadap pemimpin Tiongkok" oleh Tarriela, merujuk pada Presiden Tiongkok Xi Jinping.

Serangan yang dimaksud adalah sebuah foto dari presentasi yang dibuat Tarriela di hadapan sebuah universitas lokal. Salah satu foto dari postingan Tarriela tentang pembicaraan tersebut menampilkan slide dengan tiga foto Xi — yang jelas dimanipulasi secara digital dan hampir pasti bersifat satir. Slide tersebut berjudul: "Why China remains to be bully?"

Bagi Kedutaan Besar Tiongkok, slide tersebut merupakan "pelanggaran serius terhadap martabat politik Tiongkok dan provokasi politik yang terang-terangan, yang telah melampaui garis merah," sehingga mereka "mengajukan representasi resmi" — bahasa Tiongkok untuk protes diplomatik — tidak hanya kepada DFA tetapi juga PCG dan bahkan istana kepresidenan.

Protes Beijing terhadap seorang pejabat PCG tertentu hanyalah yang terbaru dalam pendekatan yang jelas lebih agresif yang diambil kedutaan besar tersebut dalam hal-hal yang berkaitan dengan Laut Filipina Barat.

Sejak akhir tahun 2025 dan hingga beberapa minggu pertama tahun 2026, kedutaan besar tersebut, melalui juru bicaranya Wei, telah mengeluarkan pernyataan panjang lebar terhadap Tarriela, Dewan Maritim Nasional, dan bahkan politisi terpilih seperti Senator Francis Pangilinan dan Wakil Rakyat Leila de Lima.

Mengapa semangat baru dalam perilisan pernyataan yang tegang dan sering kali provokatif, dan apa artinya ini bagi Manila dan Beijing?

Duta besar baru, pendekatan baru?

Perubahan pendekatan ini mengikuti kedatangan Jing Quan, duta besar baru Tiongkok untuk Manila. Jing tiba di Filipina pada awal Desember 2025. Hampir seminggu setelah mendarat di Manila, ia menyerahkan surat kepercayaannya kepada Presiden Ferdinand Marcos Jr. di Malacañang.

Jing adalah seorang diplomat veteran Tiongkok yang baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai wakil kepala misi di Washington DC. Penugasannya ke Manila, menurut seorang ahli keamanan, menandakan bahwa Beijing tidak hanya memperhatikan hubungan bilateral Filipina-Tiongkok, tetapi juga hubungan Filipina-Amerika Serikat, terutama di era Trumpisme.

Wei, dalam mengecam Tarriela, Pangilinan, De Lima, atau bahkan NMC, tidak menahan diri. Ini kontras tajam dengan peran yang relatif rendah profil yang dia mainkan di bawah Huang Xilian, mantan duta besar Tiongkok untuk Filipina.

Inilah yang dikatakan Wei tentang Tarriela dalam pernyataannya pada 16 Januari:

"Dalam beberapa tahun terakhir, Tarriela terus-menerus menghebohkan isu maritim, membingungkan benar dan salah, salah menyajikan fakta, menghasut konfrontasi, menyesatkan opini publik, merusak kepentingan dan martabat nasional Tiongkok, memengaruhi kepercayaan dan kerja sama timbal balik antara Tiongkok dan Filipina, dan mengganggu upaya diplomatik untuk meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara. Tiongkok telah dan akan terus mengambil tindakan balasan tegas sebagai respons."

Bahwa Tarriela, seorang perwira bintang satu PCG, merupakan titik sakit bagi Beijing dan kedutaan besarnya di Filipina seharusnya tidak terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, Tarriela telah menjadi salah satu suara paling lantang dalam mengungkap tindakan Tiongkok di Laut Filipina Barat dan mengkritik Beijing, Penjaga Pantai Tiongkok, dan bahkan Angkatan Lautnya, karena melecehkan dan bahkan melukai kapal Filipina di perairan yang merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif negara tersebut.

Yang membuat pernyataan 16 Januari ini aneh atau ekstra provokatif adalah paragraf ini. Wei melanjutkan dengan mengatakan:

"Menghadapi provokasi jahat Tarriela, kami harus bertanya: sebagai juru bicara Penjaga Pantai Filipina, apakah fitnah dan pencemarannya terhadap Tiongkok dan pemimpin Tiongkok mewakili sikap pemerintah Filipina? Sebagai anggota layanan berseragam, bukankah dia harus tunduk pada standar disiplin dan etika yang paling mendasar? Mengapa dia dapat bertindak begitu sembrono tanpa dimintai pertanggungjawaban? Kami berharap pihak Filipina akan memberikan klarifikasi dan penjelasan."

Dengan kata lain, tampaknya Beijing ingin Manila memberikan sanksi kepada Tarriela.

Tarriela, dalam hitungan menit, membalas Wei.

"Pernyataan Kedutaan Besar Tiongkok yang menuntut klarifikasi dari pemerintah Filipina tentang apakah pernyataan saya mewakili kebijakan resmi — dan mengapa saya tidak 'dimintai pertanggungjawaban' — bukan hanya pelanggaran yang jelas terhadap Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tetapi juga upaya untuk mengalihkan perhatian dari isu inti: tindakan agresif dan ilegal Tiongkok yang berulang di Laut Filipina Barat," katanya dalam pernyataan kepada media.

"Dengan menekan pemerintah kami sendiri atas ekspresi pribadi dan profesional saya sebagai juru bicara PCG untuk WPS, Kedutaan Besar Tiongkok terlibat dalam campur tangan yang justru wajib mereka hindari. Ini bukan diplomasi yang sah; ini adalah upaya untuk mengintimidasi dan menekan pelaporan yang jujur tentang masalah kedaulatan Filipina," tambah komodor PCG tersebut.

Baik Malacañang maupun DFA belum mengeluarkan pernyataan, meskipun ada permintaan dari media.

Serigala-serigala telah kembali

Taktik baru kedutaan besar tersebut langsung dari buku pedoman "diplomasi serigala pejuang", atau "merek diplomasi Tiongkok yang baru dan asertif," menurut Peter Martin dalam wawancara tahun 2021 dengan organisasi nirlaba Amerika National Bureau of Asian Research (NBR).

Martin, dalam wawancara NBR yang sama, menjelaskan: "Di masa lalu, diplomat Tiongkok cenderung menjaga profil rendah dan cukup berhati-hati dan moderat dalam cara mereka berinteraksi dengan dunia luar. Namun, baru-baru ini, mereka telah menjadi jauh lebih lantang dan asertif—menunjukkan perilaku yang berkisar dari keluar dengan marah dari pertemuan internasional hingga berteriak pada rekan asing dan bahkan menghina pemimpin asing."

Investigasi Rappler menemukan bahwa Kedutaan Besar Tiongkok di Manila diduga menyewa sebuah perusahaan pemasaran untuk "mengubah persepsi negatif orang Filipina secara keseluruhan tentang orang Tiongkok dan Tiongkok."

Media sosial, tentu saja, merupakan bagian penting dari pesan kedutaan besar tersebut. Semua pernyataan diposting di platform seperti Facebook dan Twitter, selain grup obrolan tertutup dengan media Filipina. Wei juga telah menjadikannya kebiasaan untuk menandai akun profesional Tarriela dalam tanggapan mereka terhadap tanggapannya terhadap pernyataan mereka.

Bukan berarti Kedutaan Besar Tiongkok di Manila pernah jinak atau pasif dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan Laut Filipina Barat dan sekitarnya. Taktik mereka berkisar dari agresif hingga pasif, atau campuran keduanya, tergantung pada arus politik baik di sini maupun di Beijing, dan bahkan dalam lingkup geopolitik yang lebih besar.

Pada awal 2024, pada puncak inisiatif transparansi Filipina di Laut Filipina Barat, Kedutaan Besar Tiongkok di Manila membocorkan, sebagian besar melalui media, rincian diskusi dan negosiasi bilateral yang bersifat rahasia. Pada satu titik, mereka mengancam akan merilis rekaman yang diduga dari seorang jenderal Filipina yang berjanji kepada seorang pejabat Tiongkok tentang pengaturan yang diduga mencakup misi militer ke Gosong Ayungin, titik panas ketegangan di Laut Tiongkok Selatan.

Kedua kali, DFA bereaksi keras atau menolak — mengkritik Tiongkok atas "pengungkapan rincian sensitif dari diskusi bilateral kami," kemudian mengingatkan pejabat Tiongkok di Manila bahwa mereka harus mengikuti hukum di Filipina, di mana penyadapan adalah ilegal.

"Diplomasi serigala pejuang adalah sebuah taktik. Semua diplomat Tiongkok mampu menggunakan taktik tersebut ketika mereka perlu," kata Martin kepada NBR.

Akankah Kedutaan Besar Tiongkok di bawah Jing menggunakan taktik ini untuk keuntungan penuh — atau kerugian mereka? – Rappler.com