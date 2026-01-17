ComEd Mengajukan Rencana Jaringan Listrik Empat Tahun untuk Mempertahankan Keandalan, Menjaga Keterjangkauan dan Beradaptasi dengan Peningkatan Permintaan Energi

Rencana sejalan dengan tujuan energi bersih dan ekonomi Negara Bagian; ICC akan meninjau hingga 2026

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–ComEd hari ini mempresentasikan kepada Illinois Commerce Commission (ICC) rencana jaringan multi-tahun (MYGP) keduanya yang berisi rencana ComEd untuk investasi kritis pada jaringan di tahun 2028-2031. Rencana ini dibangun berdasarkan rencana sebelumnya perusahaan energi untuk memperkuat jaringan guna terus memberikan layanan listrik yang aman dan terjangkau serta keandalan terkemuka di negara ini bagi pelanggan ComEd di tengah tantangan cuaca yang semakin ekstrem dan meningkatnya permintaan energi.

"Jaringan listrik yang andal, terjangkau, dan modern adalah fondasi pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup di Illinois utara," kata Presiden dan CEO ComEd Gil Quiniones. "Rencana jaringan baru ComEd melakukan investasi kritis untuk memastikan jaringan terus memberikan energi yang andal, tarif terjangkau bagi pelanggan, dan memajukan prioritas energi bersih dan pengembangan ekonomi negara bagian."

Rencana ComEd dikembangkan dengan umpan balik dari pemangku kepentingan, pelanggan, dan Komisi serta sejalan dengan tujuan pertumbuhan energi bersih dan pengembangan ekonomi negara bagian yang tercermin dalam Illinois Climate and Equitable Jobs Act (CEJA) dan Clean and Reliable Grid Affordability Act (CRGA). Rencana ini dirancang untuk memperluas teknologi energi bersih dan akses ke energi terbarukan untuk menciptakan masa depan energi bersih yang adil. MYGP ComEd mencakup investasi yang ditargetkan untuk mendukung kebutuhan energi bisnis yang meningkat di wilayah ini yang didorong oleh ekspansi ekonomi berkelanjutan di berbagai sektor. Tahun lalu saja, sembilan proyek komersial besar baru berkomitmen pada wilayah ComEd, mewakili lebih dari $13 miliar dalam investasi yang direncanakan dan diperkirakan 2.200 pekerjaan baru.

Yang mendasari rencana ini adalah Strategi Jangka Panjang (LRS) ComEd. LRS mendorong rencana ComEd untuk pertumbuhan dekade berikutnya, termasuk peningkatan proyek beban besar, elektrifikasi yang berkembang, dan cuaca yang semakin parah. Dengan memperkuat ketahanan jaringan dan membangun kapasitas fleksibel sekarang, ComEd berupaya melindungi pelanggan dari tekanan teknologi yang muncul dan meningkatnya permintaan energi sambil mengurangi biaya jangka panjang.

Fitur MYGP ComEd untuk 2028-2031

Berdasarkan keterlibatan Komisi dan pemangku kepentingan, serta pergeseran yang membentuk sistem energi ComEd, MYGP 2028-2031 dibangun berdasarkan prioritas dan investasi dari Rencana Jaringan 2024-2027 dengan investasi baru yang hemat biaya yang menangani tantangan saat ini dan peluang yang muncul.

Memenuhi permintaan pertumbuhan beban yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan memfasilitasi koneksi pelanggan baru dan meningkatkan kapasitas energi karena ComEd melihat peningkatan besar dalam permintaan listrik di lebih dari 70 gardu induknya. Untuk memenuhi permintaan ini dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan, MYGP mengusulkan investasi tambahan, termasuk gardu induk baru, untuk menciptakan lebih banyak kapasitas dan memperbaiki kendala konfigurasi.

dengan memfasilitasi koneksi pelanggan baru dan meningkatkan kapasitas energi karena ComEd melihat peningkatan besar dalam permintaan listrik di lebih dari 70 gardu induknya. Untuk memenuhi permintaan ini dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan, MYGP mengusulkan investasi tambahan, termasuk gardu induk baru, untuk menciptakan lebih banyak kapasitas dan memperbaiki kendala konfigurasi. Mempercepat pertumbuhan energi terbarukan melalui investasi hemat biaya dalam infrastruktur yang menyederhanakan dan mempercepat interkoneksi tenaga surya dan angin ke sistem ComEd. Sistem Manajemen Sumber Daya Energi Terdistribusi (DERMS) ComEd, salah satu platform perangkat lunak pertama di negara ini yang menyediakan perkiraan, pemantauan, kontrol, dan integrasi tenaga surya dan angin, memudahkan pengembang untuk mengidentifikasi lokasi optimal untuk proyek dan memungkinkan ComEd untuk mengelola sifat tenaga surya dan angin yang tidak dapat diprediksi dengan lebih baik. Saat ini ada lebih dari 1,4 gigawatt (GW) pembangkit tenaga surya terdistribusi yang terinterkoneksi ke sistem ComEd, naik dari 1 GW pada tahun 2024.

melalui investasi hemat biaya dalam infrastruktur yang menyederhanakan dan mempercepat interkoneksi tenaga surya dan angin ke sistem ComEd. Sistem Manajemen Sumber Daya Energi Terdistribusi (DERMS) ComEd, salah satu platform perangkat lunak pertama di negara ini yang menyediakan perkiraan, pemantauan, kontrol, dan integrasi tenaga surya dan angin, memudahkan pengembang untuk mengidentifikasi lokasi optimal untuk proyek dan memungkinkan ComEd untuk mengelola sifat tenaga surya dan angin yang tidak dapat diprediksi dengan lebih baik. Saat ini ada lebih dari 1,4 gigawatt (GW) pembangkit tenaga surya terdistribusi yang terinterkoneksi ke sistem ComEd, naik dari 1 GW pada tahun 2024. Mendukung transisi energi bersih dengan menyelaraskan investasi untuk mendukung pengembangan lebih banyak proyek tenaga surya residensial dan komersial, penyimpanan baterai, pompa panas efisiensi tinggi, dan teknologi lain yang bergantung pada jaringan multi-arah, yang akan mengelola arus masuk dan keluar daya dari berbagai sumber. Investasi ComEd dalam manajemen jaringan dan komunikasi canggih, kontrol digital, dan sistem analitik baru akan membantu memenuhi permintaan pelanggan yang meningkat dan tujuan energi bersih Illinois.

untuk mendukung pengembangan lebih banyak proyek tenaga surya residensial dan komersial, penyimpanan baterai, pompa panas efisiensi tinggi, dan teknologi lain yang bergantung pada jaringan multi-arah, yang akan mengelola arus masuk dan keluar daya dari berbagai sumber. Investasi ComEd dalam manajemen jaringan dan komunikasi canggih, kontrol digital, dan sistem analitik baru akan membantu memenuhi permintaan pelanggan yang meningkat dan tujuan energi bersih Illinois. Mempertahankan kinerja keandalan terkemuka di negara ini melalui desain, instalasi, dan implementasi teknologi canggih. Program komunikasi berbasis serat optik ComEd memberikan fondasi untuk jaringan listrik yang aman, terlindungi, fleksibel, dan tangguh yang dapat menghasilkan wawasan data, memungkinkan aplikasi kota pintar, dan meningkatkan nilai bagi pelanggan ComEd melalui penggunaan Otomasi Distribusi (DA) yang diperluas, yang secara otomatis merutekan daya di sekitar masalah potensial pada jaringan. ComEd juga memanfaatkan analitik prediktif dan kecerdasan buatan (AI) untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi dampak dari cuaca yang semakin parah.

MYGP Menyeimbangkan Kebutuhan Jaringan Kritis dengan Keterjangkauan

ComEd tiba pada rencana ini dengan menilai kebutuhan jaringan kritis dan menyeimbangkannya dengan keharusan mempertahankan keterjangkauan pelanggan. ComEd mengevaluasi keterjangkauan dengan tujuan memastikan bahwa total biaya energi rumah pelanggan tidak melebihi 3% dari pendapatan rumah tangga rata-rata untuk pelanggan pemanas ruangan non-listrik atau 6% untuk pelanggan pemanas ruangan – standar yang disetujui oleh ICC. Berdasarkan investasi dan pengeluaran yang direncanakan untuk MYGP 2028-2031, ComEd memproyeksikan bahwa pelanggan residensial rata-rata akan mengalokasikan 1,47% dari pendapatan rumah tangga mereka untuk biaya listrik pada tahun 2028 dan 1,56% pada tahun 2031. Rencana ini sejalan dengan program ComEd lainnya, seperti Diskon Berpenghasilan Rendah yang baru-baru ini diumumkan, untuk membantu pelanggan mengelola biaya energi mereka.

Benchmarking terbaru dari Edison Electric Institute mengungkapkan bahwa tarif listrik ComEd berada di antara yang paling kompetitif di negara ini untuk tahun 2025. Tarif residensial rata-rata ComEd sebesar 15,34 sen per kilowatt hour (kWh) tetap 22% di bawah tarif residensial rata-rata sebesar 20,26 sen per kWh di 20 pasar Metropolitan teratas negara ini dan 1% di bawah tarif residensial rata-rata AS sebesar 16,14 sen per kWh. ComEd meningkat menjadi 7% di bawah tarif residensial rata-rata untuk utilitas Midwest lainnya sebesar 16,53 sen per kWh. Saat ini, total tagihan residensial bulanan rata-rata ComEd adalah $106.

Untuk membantu pelanggan yang kesulitan membayar, ComEd terus memberikan tingkat bantuan keuangan yang diperluas. Pada tahun 2025, ComEd memberikan bantuan $108 juta kepada 220.000 pelanggan, termasuk Dana Bantuan Pelanggan pertama kalinya, yang memberikan $10 juta kepada pelanggan yang membutuhkan. ComEd juga mengumumkan bahwa lebih dari $803 juta akan dikembalikan kepada pelanggan tahun ini dari pembangkit nuklir. Perusahaan terus memperluas dampak program bantuan energinya yang terkemuka di negara ini, mencapai penghematan $12 miliar untuk pelanggan tahun lalu, dan terus berkembang.

ICC akan memberikan keputusannya atas MYGP ComEd pada akhir tahun ini setelah proses terbuka 11 bulan di mana regulator, kelompok konsumen, dan lingkungan meninjau rencana tersebut. Meskipun Rencana Jaringan ini tidak mencakup tarif, investasi yang diuraikan dalam Rencana diperkirakan akan meningkatkan tagihan pelanggan residensial bulanan rata-rata sekitar $2,50 hingga $3,00 per tahun mulai tahun 2028, dengan penyesuaian serupa pada tahun-tahun rencana berikutnya, tidak termasuk pengurangan dari program bantuan pelanggan berkualifikasi pendapatan ComEd. Pengajuan tarif terpisah akan dilakukan pada bulan Januari 2027.

ComEd adalah unit dari Exelon Corporation (NASDAQ: EXC) yang berbasis di Chicago, perusahaan energi Fortune 200 yang melayani lebih dari 10,7 juta pelanggan listrik dan gas alam – jumlah pelanggan terbesar di AS. ComEd memberi daya pada kehidupan lebih dari 4 juta pelanggan di seluruh Illinois utara, atau 70 persen dari populasi negara bagian. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi ComEd.com, dan terhubung dengan perusahaan di Facebook, Instagram, LinkedIn, X, dan YouTube.

Kontak

Kontak Media:

312-394-3500