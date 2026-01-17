CJ Perez mencetak berbagai rekor PBA di kuarter pembuka yang berkesan

MANILA, Filipina – Ketika beberapa tembakan pertama CJ Perez masuk, dia merasakan akan mengalami malam yang luar biasa.

Ternyata itu adalah malam yang bersejarah.

Perez tampil memukau di kuarter pembuka yang tak terlupakan saat dia membawa juara bertahan San Miguel kembali ke final PBA Philippine Cup, membintangi kemenangan 101-88 atas Barangay Ginebra di Game 6 semifinal best-of-seven mereka di Araneta Coliseum pada Jumat, 16 Januari.

Sebagai juara pencetak skor tiga kali, Perez meledak dengan 30 poin dengan sempurna 12-dari-12 tembakan di periode pertama saja dalam perjalanan menuju rekor kariernya 41 poin untuk membantu Beermen mengatur pertandingan ulang gelar all-Filipino dengan TNT.

Awal yang memukau itu menghasilkan beberapa rekor PBA untuk Perez, termasuk poin terbanyak yang dicetak pemain (lokal atau impor) di kuarter pembuka, poin terbanyak yang dicetak pemain di kuarter dalam playoff, dan field goal terbanyak yang dibuat di kuarter tanpa meleset, menurut kepala statistisi liga Fidel Mangonon.

Perez juga menyamai Bong Alvarez untuk poin terbanyak kedua yang dicetak di kuarter oleh pemain lokal, hanya di belakang rekor 39 poin yang dimiliki ikon PBA Allan Caidic.

Alvarez mencetak 30 dari rekor kariernya 71 poin di kuarter keempat ketika dia memimpin Alaska meraih kemenangan 169-138 atas Shell pada 1990, sementara Caidic mengumpulkan 37 dari rekor kariernya 71 poin — terbanyak oleh pemain lokal dalam sejarah PBA — untuk Tivoli di kuarter ketiga dalam kemenangan 162-149 atas Ginebra pada 1991.

Perez mengatakan serangan skor dahsyatnya membawa kembali kenangan masa-masa di Terrafirma, di mana dia mencatatkan rekor karier sebelumnya 39 poin dengan tembakan sangat efisien 16-dari-21, termasuk 7 dari 8 dari jarak tiga poin, dalam kemenangan 120-105 atas NLEX pada 2019.

"Perasaannya sama. Rasanya seperti saya tidak akan meleset. Saya sangat senang bisa tampil seperti ini untuk San Miguel," kata Perez dalam campuran bahasa Filipina dan Inggris.

Perez membuka kelas masternya dalam serangan dengan tiga layup sebelum dia memperluas jangkauannya, melakukan 3 dari 3 dari jarak tiga poin di periode tersebut.

Dalam upaya menguji tangannya yang sedang panas, Perez melepaskan tembakan empat poin melewati tangan terentang RJ Abarrientos dengan lebih dari dua menit tersisa di kuarter dan melihat bola hanya menyentuh jaring.

Menutup kuarter 30 poinnya dengan layup double-pump melewati Norbert Torres, Perez mengungguli seluruh skuad Gin Kings di periode tersebut saat San Miguel membangun keunggulan 39-15 — keunggulan yang terbukti cukup untuk menahan comeback inspiratif Ginebra di babak kedua.

Perez bisa mencetak lebih banyak jika bukan karena masalah foul yang membuatnya berada di pinggir lapangan untuk sebagian besar kuarter ketiga, di mana dia mendapat foul keempatnya.

"Jika dia tidak terkena masalah foul, saya akan memainkannya sepanjang pertandingan. Begitulah saya mempercayai pemain saya," kata pelatih kepala Beermen Leo Austria tentang Perez. "Jika mereka bermain dengan baik, mereka akan tetap di dalam."

Perez mengambil alih dalam permainan yang melihat June Mar Fajardo terbatas pada 4 poin terendah di konferensi, meskipun MVP PBA sembilan kali itu merebut 18 rebound dan memberikan 3 assist.

Don Trollano membantu Perez dengan 23 poin (11 di kuarter keempat) dan 8 rebound sebagai satu-satunya pemain San Miguel lainnya dengan skor dua digit.

Scottie Thompson menghasilkan 24 poin, 9 rebound, dan 3 assist dalam eliminasi final four lainnya untuk Ginebra, yang disingkirkan oleh Beermen untuk konferensi kedua berturut-turut.

Saat San Miguel berhadapan dengan Tropang 5G untuk mahkota All-Filipino untuk musim kedua berturut-turut dalam final best-of-seven yang dimulai pada Rabu, 21 Januari, di Ynares Center di Antipolo, Perez hanya bisa berharap mengulangi penampilannya yang sekali seumur hidup ini.

"Kami bisa sedikit bernapas lega, tapi ini pasti akan menjadi seri yang menegangkan lagi," kata Perez. – Rappler.com