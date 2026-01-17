OpenAI Hadirkan Iklan ke Tingkat Gratis ChatGPT saat RUU Infrastruktur Senilai $1,4T Mendekat



Rebeca Moen



OpenAI akan menguji iklan di tingkat gratis dan Go seharga $8/bulan ChatGPT dalam beberapa minggu ke depan, menjaga langganan premium tetap bebas iklan di tengah biaya infrastruktur yang masif.

OpenAI mengumumkan rencana untuk menguji iklan di ChatGPT dalam beberapa minggu ke depan, menandai langkah pertama raksasa AI ini ke pendapatan berbasis iklan seiring meningkatnya biaya infrastruktur. Iklan akan muncul secara eksklusif di tingkat gratis dan langganan ChatGPT Go baru seharga $8/bulan, sementara pengguna Plus ($20/bulan), Pro ($200/bulan), Business, dan Enterprise tetap bebas iklan.

Waktunya bukan kebetulan. OpenAI menghadapi rencana pengeluaran infrastruktur yang dilaporkan sebesar $1,4 triliun selama delapan tahun, dan perusahaan perlu memonetisasi basis pengguna gratisnya yang masif entah bagaimana caranya.

Cara Kerja Iklan

Iklan akan ditampilkan di bagian bawah respons ChatGPT ketika ada produk atau layanan yang relevan berdasarkan percakapan saat ini. Iklan akan diberi label dengan jelas dan dipisahkan dari jawaban organik. Pengguna dapat mengabaikan iklan dan memberikan umpan balik tentang alasannya.

OpenAI menguraikan lima prinsip inti yang mengatur peluncuran ini: iklan tidak akan memengaruhi jawaban ChatGPT, percakapan tetap pribadi dari pengiklan, data pengguna tidak akan dijual, personalisasi dapat dinonaktifkan, dan perusahaan mengklaim tidak akan mengoptimalkan waktu yang dihabiskan di aplikasi.

"Anda perlu mempercayai bahwa respons ChatGPT didorong oleh apa yang secara objektif berguna, tidak pernah oleh iklan," pernyataan perusahaan dalam pengumumannya.

Pengujian awal tidak termasuk pengguna di bawah 18 tahun dan tidak akan menampilkan iklan di dekat topik sensitif termasuk kesehatan, kesehatan mental, atau politik.

ChatGPT Go Mendunia

Bersamaan dengan pengumuman iklan, OpenAI meluncurkan ChatGPT Go secara global seharga $8/bulan. Tingkat ini—sebelumnya tersedia di 171 negara sejak Agustus—kini mencapai AS dan semua pasar di mana ChatGPT beroperasi. Pelanggan Go mendapatkan batas pengiriman pesan yang diperluas, pembuatan gambar, unggahan file, dan fitur memori.

Langkah ini menciptakan tangga produk yang jelas: pengguna gratis mendapatkan iklan, pengguna Go mendapatkan lebih sedikit batasan ditambah iklan, dan pelanggan premium terhindar dari iklan sepenuhnya.

Gambaran Lebih Besar

Pergeseran OpenAI ke iklan mengikuti strategi setiap platform teknologi besar sebelumnya. Tetapi perusahaan menghadapi tantangan unik: mempertahankan kepercayaan pengguna dalam asisten AI yang digunakan orang untuk pertanyaan pribadi, terkadang sensitif.

Perusahaan menggoda format iklan masa depan yang memanfaatkan sifat percakapan AI—bayangkan mengajukan pertanyaan lanjutan tentang produk yang diiklankan langsung di dalam ChatGPT. Itu adalah pengalaman berbelanja yang benar-benar berguna atau mimpi buruk privasi, tergantung pada perspektif Anda.

Untuk saat ini, OpenAI bersikeras bahwa bisnis langganan dan perusahaannya "sudah kuat" dan membingkai iklan sebagai satu komponen dari model pendapatan yang terdiversifikasi. Apakah pengguna menerima iklan di asisten AI mereka seperti cara mereka menerimanya di pencarian dan media sosial tetap menjadi pertanyaan bernilai miliaran dolar.

Sumber gambar: Shutterstock