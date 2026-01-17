White House Ancam Tarik Dukungan untuk RUU Kripto Setelah Langkah Coinbase, Menyebutnya Sebagai Rug Pull pada Industri

Poin Penting

Gedung Putih mungkin menarik dukungan untuk RUU kripto jika Coinbase tidak melanjutkan negosiasi dengan kesepakatan yield yang dapat diterima oleh bank.

Tindakan tidak sah Coinbase telah membuat marah pemerintahan Trump, yang melihatnya sebagai 'rug pull' terhadap pemerintahan dan industri kripto.

Pemerintahan Trump telah mengancam akan sepenuhnya menarik dukungannya untuk legislasi struktur pasar kripto jika Coinbase tidak kembali ke negosiasi dengan kesepakatan yield yang dapat diterima oleh bank, menurut Eleanor Terrett dari Crypto In America.

Coinbase meninggalkan negosiasi menjelang markup Komite Perbankan Senat yang penting untuk RUU tersebut awal minggu ini, sebuah kemunduran besar mengingat keterlibatan bursa tersebut sebelumnya dan dukungan publik untuk legislasi tersebut.

CEO Brian Armstrong secara terbuka menentang ketentuan tertentu dalam draf baru dalam pernyataan yang dirilis pada hari Rabu.

Menurut sumber, Gedung Putih dilaporkan sangat marah atas langkah "sepihak" Coinbase, yang menurut pejabat terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya, menyebutnya sebagai "rug pull" baik terhadap pemerintahan maupun industri.