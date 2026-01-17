Google Play Perketat Aturan Korea, Aplikasi Kripto Luar Negeri Terancam Diblokir

Google Play akan mewajibkan bukti registrasi FIU VASP untuk aplikasi kripto di Korea mulai 28 Januari.

Exchange luar negeri seperti Binance dan OKX dapat menghadapi pembatasan unduhan aplikasi tanpa izin lokal.

Penegakan ini kontras dengan kemajuan Korea Selatan dalam regulasi sekuritas tokenisasi.

Google meluncurkan persyaratan aplikasi kripto yang lebih ketat di Korea Selatan, perubahan yang dapat membatasi akses ke exchange luar negeri secara signifikan dengan menghubungkan ketersediaan aplikasi dengan persetujuan regulasi lokal. Pembaruan ini meningkatkan tekanan kepatuhan pada platform asing yang melayani pengguna Korea tanpa menyelesaikan proses registrasi formal negara tersebut.

Menurut media Korea Selatan News1, mulai 28 Januari, aplikasi exchange kripto dan dompet yang terdaftar di Google Play di Korea Selatan harus mengunggah dokumentasi yang membuktikan bahwa registrasi Virtual Asset Service Provider (VASP) mereka dengan Financial Intelligence Unit (FIU) negara tersebut telah diterima. Google akan mewajibkan pengembang untuk mengirimkan bukti melalui konsol pengembang sebagai bagian dari kelayakan aplikasi. Aplikasi yang gagal memenuhi persyaratan dapat kehilangan akses di Korea Selatan, yang akan memblokir unduhan baru dan menciptakan gangguan dari waktu ke waktu.

Binance dan OKX dapat menghadapi pemblokiran aplikasi

Perubahan kebijakan ini dapat mengenai exchange besar luar negeri terlebih dahulu. Laporan menyoroti Binance dan OKX sebagai platform yang mungkin kesulitan di bawah penegakan Google Play yang baru. Korea Selatan sudah mewajibkan exchange yang melayani pengguna domestik untuk mendaftar ke FIU. Namun, exchange luar negeri sering menemukan bahwa proses tersebut sulit, mahal, dan lambat.

Proses registrasi FIU Korea Selatan biasanya memaksa exchange untuk membangun operasi lokal dan sistem kepatuhan. Perusahaan biasanya perlu mendirikan entitas hukum Korea, menerapkan kontrol anti pencucian uang, menyelesaikan pemeriksaan regulasi di tempat, dan mengamankan sertifikasi ISMS (Information Security Management System). Langkah-langkah ini menciptakan hambatan tinggi bagi platform asing.

Di pasar Asia, Binance memiliki kepemilikan saham 10% di perusahaan exchange Korea Selatan bernama Gopax. Namun tidak memiliki entitas yang diakui secara resmi yang beroperasi di dalam negara tersebut. OKX juga pernah memiliki tuduhan beroperasi tanpa terdaftar di masa lalu.

Juru bicara Binance mengatakan exchange tersebut memang menyadari perkembangan ini, dan kebijakan baru tidak hanya menargetkan Binance, tetapi banyak aplikasi kripto lainnya. Juru bicara memperingatkan bahwa pengguna yang mengganti perangkat, melakukan reset pabrik, menghapus aplikasi, atau memicu instalasi ulang melalui pembaruan OS "mungkin untuk sementara tidak dapat mengunduh ulang" aplikasi setelah kebijakan berlaku. Binance mengatakan sedang berkoordinasi dengan Google untuk mencapai resolusi yang konstruktif. OKX menolak berkomentar.

Google mengikat aplikasi kripto dengan standar perizinan lokal

Langkah Google mencerminkan penegakan yang lebih luas dari kebijakan kripto globalnya daripada arahan mendadak dari regulator Korea. Dalam beberapa tahun terakhir, Google Play terus mendorong exchange kripto dan penyedia dompet kustodian untuk mematuhi aturan perizinan di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi.

Google Play memperbarui kebijakan Cryptocurrency Exchanges dan Software Wallets untuk mewajibkan exchange dan aplikasi dompet kustodian memenuhi standar perizinan dan regulasi lokal di negara-negara tertentu. Misalnya, operator berbasis AS harus mendaftar dengan lembaga seperti FinCEN, sementara penyedia yang menghadap UE harus mematuhi kerangka perizinan aset kripto wilayah tersebut.

Sekarang, Korea Selatan telah menjadi yurisdiksi besar berikutnya di mana Google menegakkan kepatuhan app-store melalui verifikasi perizinan.

Penegakan aplikasi yang ketat kontras dengan kemajuan tokenisasi Korea

Penjagaan Google Play yang lebih ketat tiba saat Korea Selatan mendorong adopsi blockchain yang diatur di pasar modal. Majelis Nasional telah mengesahkan amandemen terkait Electronic Securities Act dan Capital Markets Act, menciptakan kerangka kerja yang mengakui sekuritas tokenisasi dan memungkinkan penerbitan dan distribusi yang diatur.

Kontras itu mencolok. Di satu sisi, negara tersebut memodernisasi infrastruktur keuangannya melalui tokenisasi. Di sisi lain, otoritas dan penjaga platform membatasi akses layanan kripto yang tidak terdaftar melalui jalur penegakan seperti app store.

Pada akhirnya, persyaratan Google yang diperbarui dapat membentuk ulang lanskap akses pengguna Korea Selatan. Jika exchange luar negeri tidak dapat memenuhi standar registrasi FIU, trader Korea mungkin semakin beralih ke platform berlisensi lokal, apakah mereka menyukainya atau tidak.

