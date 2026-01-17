Fiorentina Mengumumkan Meninggalnya Rocco B. Commisso

VIOLA PARK, Italia–(BUSINESS WIRE)–Dengan rasa sakit dan kesedihan yang mendalam, keluarga Commisso, bersama istrinya Catherine, anak-anaknya Giuseppe dan Marisa, serta saudara perempuannya Italia dan Raffaelina, mengumumkan meninggalnya Presiden Rocco B. Commisso.

Setelah menjalani perawatan medis yang panjang, Presiden kami tercinta telah meninggalkan kami, dan hari ini kami semua berduka atas kepergiannya. Bagi keluarganya, ia adalah teladan dan cahaya penuntun, seorang pria yang setia dan dapat dipercaya yang, bersama istrinya Catherine, mencapai pencapaian 50 tahun pernikahan, dan yang merupakan ayah yang tegas namun penuh kasih bagi anak-anaknya, sebagaimana karakternya: lembut dan teguh.

Cintanya untuk Fiorentina adalah hadiah terbesar yang ia berikan pada dirinya sendiri, menghabiskan hari-hari tak terlupakan bersama para pemain muda tim yunior, selalu menawarkan perhatian dan senyuman kepada semua orang. Tanpa lelah, ia bekerja hingga hari-hari terakhirnya, mendedikasikan dirinya untuk perusahaan-perusahaannya, Mediacom dan Fiorentina, serta masa depan mereka.

Sepak bola adalah gairahnya, dan Fiorentina menjadi demikian tujuh tahun yang lalu, ketika Rocco mengambil alih klub Viola dan mulai mencintai para pendukungnya, warna-warnanya, dan kota Florence. "Panggil saya Rocco," ia berkata dengan sederhana kepada semua orang, dengan empati yang luar biasa. Ia selalu dekat dengan Florence dan warga Florence, dalam kehidupan sehari-hari dan juga selama masa paling sulit dari darurat Covid, ketika kampanye "Forza e Cuore" memberikan donasi substansial kepada rumah sakit-rumah sakit di kota tersebut.

Rocco B. Commisso Viola Park, rumah dari Fiorentina, akan selamanya hidup dengan menyandang namanya—simbol tak terhapuskan dari kasih sayangnya dan keinginannya untuk memandang masa depan para pemuda. Para pemain muda yang tumbuh di bawah bimbingannya di akademi yunior, telah memenangkan trofi dan melanjutkan perjalanan mereka dengan tim utama pria dan wanita Fiorentina. Di bawah kepemimpinannya, Fiorentina mencapai dua final UEFA Conference League dan satu final Coppa Italia.

Keluarga Commisso ingin berterima kasih kepada semua orang yang mendampinginya selama momen-momen sulit ini dan yakin bahwa kenangan akan Rocco akan tetap selamanya di hati banyak orang yang mencintainya dan yang berbagi momen sulit maupun indah bersamanya.

Sebuah pemikiran tulus di saat kesedihan yang mendalam ini tertuju kepada semua orang di Fiorentina—staf, pemain, dan karyawan—kepada semua orang yang mengenal Rocco, kepada seluruh komunitas Viola, dan yang paling utama kepada semua pemain muda yang akan terus membawa warna-warna Viola dan kenangan akan Rocco kami ke seluruh Italia dan dunia.

Kami merindukanmu dan akan selalu merindukanmu.

