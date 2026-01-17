BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Perjanjian ini, yang juga dikenal sebagai Keanekaragaman Hayati di Luar Yurisdiksi Nasional, akan memungkinkan terciptanya jaringan global 'kawasan perlindungan laut' di wilayah yang luas dan sebelumnyaPerjanjian ini, yang juga dikenal sebagai Keanekaragaman Hayati di Luar Yurisdiksi Nasional, akan memungkinkan terciptanya jaringan global 'kawasan perlindungan laut' di wilayah yang luas dan sebelumnya

Perjanjian keanekaragaman hayati PBB mulai berlaku, bertujuan melindungi 30% lautan pada 2030

Penulis: RapplerSumber: Rappler
2026/01/17 12:13

SINGAPURA – Sebuah perjanjian global bersejarah untuk melindungi keanekaragaman hayati di laut lepas mulai berlaku pada Sabtu, 17 Januari, memberikan negara-negara kerangka kerja yang mengikat secara hukum untuk mengatasi ancaman seperti penangkapan ikan berlebihan dan memenuhi target melindungi 30% lingkungan laut pada tahun 2030.

Perjanjian PBB, yang juga dikenal sebagai Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ), diselesaikan pada Maret 2023 setelah 15 tahun negosiasi dan akan memungkinkan pembentukan jaringan global "kawasan perlindungan laut" di ekosistem laut yang luas dan sebelumnya tidak diatur yang terletak di perairan internasional.

"Ini adalah dua pertiga dari lautan, (dan) setengah dari permukaan planet yang untuk pertama kalinya akan memiliki rezim hukum yang komprehensif," kata Adam McCarthy, asisten sekretaris pertama di kementerian luar negeri Australia dan salah satu ketua komite persiapan perjanjian tersebut, berbicara dalam konferensi pers.

Perjanjian tersebut mencapai ambang batas 60 ratifikasi nasional pada 19 September tahun lalu, yang berarti akan beroperasi secara resmi dalam 120 hari. Jumlah ratifikasi sejak itu telah meningkat menjadi lebih dari 80, dengan China, Brasil, dan Jepang menambahkan nama mereka ke dalam daftar.

Negara-negara lain, termasuk Inggris dan Australia, diperkirakan akan segera menyusul. Amerika Serikat menandatangani perjanjian tersebut selama pemerintahan sebelumnya tetapi belum meratifikasinya.

"Meskipun kami hanya membutuhkan 60 untuk mulai berlaku, jelas sangat penting untuk implementasinya dan agar seefektif mungkin bagi kami untuk mencapai ratifikasi global atau universal dari perjanjian tersebut," kata Rebecca Hubbard, direktur High Seas Alliance, koalisi kelompok-kelompok lingkungan.

"Kami benar-benar bertujuan agar semua negara anggota PBB meratifikasi perjanjian tersebut."

Berdasarkan perjanjian tersebut, negara-negara harus melakukan penilaian lingkungan terhadap kegiatan yang berdampak pada ekologi laut. Ini juga akan menciptakan mekanisme yang memungkinkan negara-negara berbagi hasil dari "ekonomi biru," termasuk "sumber daya genetik laut" yang digunakan dalam industri seperti bioteknologi.

Para pegiat lingkungan mengatakan lebih dari 190.000 kawasan lindung perlu dibentuk untuk memenuhi target "30 by 30" untuk membawa 30% lautan di bawah perlindungan formal pada tahun 2030. Saat ini, hanya sekitar 8% — atau 29 juta kilometer persegi (11,2 juta mil persegi) — yang dilindungi.

Namun perjanjian tersebut akan memiliki dampak kecil terhadap apa yang diidentifikasi beberapa konservasionis sebagai salah satu ancaman terbesar yang dihadapi lingkungan laut — desakan untuk mengekstraksi sumber daya mineral dari dasar laut.

"BBNJ sangat ambisius, tetapi ada batasan tertentu yang ditetapkan," kata McCarthy.

"Pertanyaan tentang penambangan di substrat atau di dasar laut semata-mata milik ISA (International Seabed Authority). Ini bukan sesuatu di mana BBNJ mendapat peran." – Rappler.com

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Buterin berjanji 2026 sebagai tahun Ethereum untuk merebut kembali kedaulatan diri dan privasi

Buterin berjanji 2026 sebagai tahun Ethereum untuk merebut kembali kedaulatan diri dan privasi

Postingan Buterin menjanjikan 2026 sebagai tahun Ethereum untuk merebut kembali kedaulatan diri dan privasi muncul di BitcoinEthereumNews.com. Salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 15:54
Gedung Putih Dilaporkan 'Sangat Marah' dengan Coinbase

Gedung Putih Dilaporkan 'Sangat Marah' dengan Coinbase

Postingan White House Reportedly 'Furious' with Coinbase muncul di BitcoinEthereumNews.com. Home » Crypto News Citron Research juga menyerang Coinbase sebelumnya
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 16:19
Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan yang Bukan Soal Uang

Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan yang Bukan Soal Uang

Postingan Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan Namun Bukan Tentang Uang muncul di BitcoinEthereumNews.com. Gugatan Elon Musk terhadap OpenAI: $134 Miliar yang Mengejutkan
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 16:44