Perjanjian keanekaragaman hayati PBB mulai berlaku, bertujuan melindungi 30% lautan pada 2030

SINGAPURA – Sebuah perjanjian global bersejarah untuk melindungi keanekaragaman hayati di laut lepas mulai berlaku pada Sabtu, 17 Januari, memberikan negara-negara kerangka kerja yang mengikat secara hukum untuk mengatasi ancaman seperti penangkapan ikan berlebihan dan memenuhi target melindungi 30% lingkungan laut pada tahun 2030.

Perjanjian PBB, yang juga dikenal sebagai Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ), diselesaikan pada Maret 2023 setelah 15 tahun negosiasi dan akan memungkinkan pembentukan jaringan global "kawasan perlindungan laut" di ekosistem laut yang luas dan sebelumnya tidak diatur yang terletak di perairan internasional.

"Ini adalah dua pertiga dari lautan, (dan) setengah dari permukaan planet yang untuk pertama kalinya akan memiliki rezim hukum yang komprehensif," kata Adam McCarthy, asisten sekretaris pertama di kementerian luar negeri Australia dan salah satu ketua komite persiapan perjanjian tersebut, berbicara dalam konferensi pers.

Perjanjian tersebut mencapai ambang batas 60 ratifikasi nasional pada 19 September tahun lalu, yang berarti akan beroperasi secara resmi dalam 120 hari. Jumlah ratifikasi sejak itu telah meningkat menjadi lebih dari 80, dengan China, Brasil, dan Jepang menambahkan nama mereka ke dalam daftar.

Negara-negara lain, termasuk Inggris dan Australia, diperkirakan akan segera menyusul. Amerika Serikat menandatangani perjanjian tersebut selama pemerintahan sebelumnya tetapi belum meratifikasinya.

"Meskipun kami hanya membutuhkan 60 untuk mulai berlaku, jelas sangat penting untuk implementasinya dan agar seefektif mungkin bagi kami untuk mencapai ratifikasi global atau universal dari perjanjian tersebut," kata Rebecca Hubbard, direktur High Seas Alliance, koalisi kelompok-kelompok lingkungan.

"Kami benar-benar bertujuan agar semua negara anggota PBB meratifikasi perjanjian tersebut."

Berdasarkan perjanjian tersebut, negara-negara harus melakukan penilaian lingkungan terhadap kegiatan yang berdampak pada ekologi laut. Ini juga akan menciptakan mekanisme yang memungkinkan negara-negara berbagi hasil dari "ekonomi biru," termasuk "sumber daya genetik laut" yang digunakan dalam industri seperti bioteknologi.

Para pegiat lingkungan mengatakan lebih dari 190.000 kawasan lindung perlu dibentuk untuk memenuhi target "30 by 30" untuk membawa 30% lautan di bawah perlindungan formal pada tahun 2030. Saat ini, hanya sekitar 8% — atau 29 juta kilometer persegi (11,2 juta mil persegi) — yang dilindungi.

Namun perjanjian tersebut akan memiliki dampak kecil terhadap apa yang diidentifikasi beberapa konservasionis sebagai salah satu ancaman terbesar yang dihadapi lingkungan laut — desakan untuk mengekstraksi sumber daya mineral dari dasar laut.

"BBNJ sangat ambisius, tetapi ada batasan tertentu yang ditetapkan," kata McCarthy.

"Pertanyaan tentang penambangan di substrat atau di dasar laut semata-mata milik ISA (International Seabed Authority). Ini bukan sesuatu di mana BBNJ mendapat peran." – Rappler.com