Mengapa 2026 Adalah Tahun Di Mana Mixology Karibia Akhirnya Akan Mendapat Sorotan

La Factoría di San Juan, Puerto Rico adalah salah satu bar yang menulis bab berikutnya dalam sejarah koktail Karibia. La Factoría

Saatnya mengangkat gelas untuk Karibia, wilayah yang menjadi tempat budaya koktail modern berhutang budi paling besar. Dari Piña Colada asli yang diciptakan di Caribe Hilton, hingga Daiquiri, Mojito, Painkiller dan Mudslide, beberapa minuman paling penting dan paling tahan tren di dunia berawal di kepulauan Karibia.

Namun bar koktail yang membawa warisan tersebut ke dalam konteks modern? Mereka lebih sulit ditemukan—atau setidaknya, mereka pernah begitu. Kini, dengan segelintir bar visioner seperti La Factoría, Library by the Sea dan Bon Vivants yang memimpin, budaya koktail Karibia yang baru sedang terbentuk. Akhirnya, tampaknya Karibia merebut kembali posisinya di pusat percakapan koktail global.

Bon Vivants adalah bar koktail kerajinan pertama di Bahama. Bon Vivants

Ini adalah kisah yang dimulai pada 2013, ketika La Factoría membuka pintunya di dalam sebuah bangunan bersejarah di jantung Old San Juan, Puerto Rico, dengan cepat memantapkan dirinya sebagai salah satu pos terdepan mixology tingkat tinggi paling awal di Karibia. Salah satu pendiri Leslie Cofresi dan Roberto Berdecia memanfaatkan sejarah produksi rum yang kaya di pulau tersebut dan pengaruh internasional yang mendalam untuk menciptakan destinasi yang dirancang sama menyenangkannya dengan pemikirannya yang maju ke depan. Ini membentuk kembali dan memulai budaya koktail yang kini bersemangat di Puerto Rico.

La Factoría muncul ke dalam lingkungan yang, dalam banyak hal, berada di posisi sempurna untuk gerakan koktail. Tidak seperti banyak tetangga Karibianya, Puerto Rico memiliki kancah kuliner yang kaya dan unik khusus pulau yang berakar pada inovasi lokal. Sebaliknya, pulau-pulau terdekat yang dipenuhi resor all-inclusive cenderung tidak melihat banyak keragaman dan pertumbuhan gastronomi.

Selera untuk pengalaman kuliner yang inovatif dan sangat sensorial ini secara alami diterjemahkan ke mixology, jadi ketika La Factoría memasangkannya dengan nuansa kehidupan malam Old San Juan yang sudah berkembang, bar ini cepat populer.

Di belakang bar La Factoría di San Juan, Puerto Rico. La Factoría

"La Factoría telah ada di sini selama lebih dari satu dekade sekarang, dan bahkan tetap tidak ada yang menghentikan pertumbuhannya," kata manajer bar La Factoría Carlos Irizarry. Yang dimulai sebagai bar kecil di bangunan warisan di jalan berbatu telah berkembang menjadi ruang yang membentang hampir setengah blok. Sekarang, ini terdiri dari delapan bar berbeda yang tersebar di seluruh bangunan, masing-masing menawarkan menunya sendiri yang unik—dan ada lebih banyak lagi yang sedang dikerjakan.

Di ruang aslinya, menu minuman mempertahankan banyak koktail klasik bar sekarang. Di antaranya adalah Lavender Mule yang paling laris, campuran vodka, jus lemon, teh jahe, dan sirup lavender yang menyegarkan. "Kami suka berkreasi dan mengubah menu, tetapi itu adalah satu minuman yang tidak pernah bisa kami hilangkan," kata Irizarry. "Ini terjual lebih banyak dari banyak koktail kami yang lain digabungkan."

Favorit pribadi adalah Hijos de Borinquen, dibuat dengan rum Don Q milik Puerto Rico sendiri dan dinamai untuk menghormati kafe yang pernah menempati ruang tersebut, tempat berkumpul populer pada tahun 1950-an dan 1960-an untuk idealis revolusioner dan seniman.

Sejak 2013, La Factoría telah memimpin dalam meningkatkan mixology di Karibia. La Factoría

Baik dalam nuansa maupun rasa, La Factoría adalah ekspresi intim dari esensi Karibia. Namun Karibia adalah tempat yang sangat beragam. Dari lobi Kimpton Seafire Resort + Spa, Library by the Sea di Grand Cayman menawarkan pengalaman yang benar-benar berbeda, sambil mempertahankan komitmen yang sama untuk menciptakan pengalaman koktail yang ditinggikan di Karibia.

Seperti Puerto Rico, Grand Cayman juga menawarkan kancah kuliner yang unik kaya yang memperkuat gerakan mixology pulau yang sedang berkembang ketika Library by the Sea debut pada 2022. Sekarang empat tahun kemudian, baru-baru ini dinamai bar terbaik di Karibia oleh North America's 50 Best Bars, hanya mengalahkan La Factoría untuk gelar yang telah dipegangnya selama bertahun-tahun.

"Menu di Library by the Sea terinspirasi oleh gerakan musik, puisi, tokoh ikonik baik nyata maupun fiksi, dan karya sastra di berbagai genre," jelas Jim Wrigley, Manajer Minuman di Kimpton Seafire Resort + Spa dan bartender utama di Library by the Sea.

Di Grand Cayman, Library by the Sea menenun lokasi perpustakaan lobi di Kimpton Seafire Resort + Spa ke dalam inspirasi untuk menunya. Library by the Sea

"Kami tahu bahwa Library by the Sea bukan satu-satunya bar koktail yang berbasis di perpustakaan di lobi hotel. Setelah kami memutuskan bahwa definisi esensial kami tentang perpustakaan adalah koleksi yang dikurasi—secara nominal buku—kami memperluas konsep untuk menciptakan tempat yang mengkurasi koleksi pengalaman di luar hanya sastra."

Favorit saat ini termasuk Viva la Vida yang terinspirasi Frida Kahlo, koktail berbasis agave yang menyegarkan dibuat dengan Fortaleza Tequila dan Siete Misterios Mezcal, dilengkapi dengan kelapa, semangka, dan Cocchi Rosa yang disajikan di tombak es bunga.

Bon Vivants adalah bar koktail kerajinan sejati pertama di Nassau. Bon Vivants

Bar lain yang sedang naik di radar semua orang adalah Bon Vivants di Bahama. "Menjadi bar koktail kerajinan pertama di Bahama berarti sebelum kami tidak ada yang benar-benar menginginkannya, atau itu belum dilakukan dengan benar," kata salah satu pendiri Kyle Jones. "Sejak hari kami membuka pintu kami, jelas bahwa pulau itu bersemangat. Kami melihat resor besar memikirkan kembali seluruh program minuman mereka dan memberikan lebih banyak penekanan pada menu koktail mereka yang dulunya adalah pikiran kedua."

Bagi tim di balik La Factoría, Library by the Sea, dan Bon Vivants, ini bukan kurangnya potensi atau minat pada mixology tingkat tinggi di wilayah tersebut, melainkan masalah sorotan. "Saya akan menawarkan bahwa ada banyak sekali bar luar biasa dan tim bar di seluruh Karibia," kata Wrigley, "tetapi bagian tersulit untuk pengakuan Karibia dalam daftar seperti The World's 50 Best Bars dan lainnya adalah aksesibilitas."

"Banyak tokoh industri internasional, jurnalis dan ahli minuman beralkohol yang menyebarkan kabar baik secara teratur bepergian melalui lingkungan perkotaan besar seperti New York, London, dan Mexico City," lanjut Wrigley. "Orang-orang ini jauh lebih jarang di antara lebih dari 7.000 pulau dan 48 juta orang yang membentuk Karibia, yang membuat lebih sulit untuk berbagi bar-bar fantastis ini dengan audiens yang lebih luas."

Koktail di Bon Vivants di Bahama. Bon Vivants

Membangun buzz—bersama—adalah bagian dari solusinya. Bulan ini, Bon Vivants, La Factoría, dan Library by the Sea meluncurkan Caribbean Cocktail Tour perdana untuk menyatukan mereka dengan cara baru. Disponsori oleh Diageo dan sejumlah mitra minuman beralkohol yang dicintai, tur ini terdiri dari pengalaman bar tamu di masing-masing dari tiga bar. Ini dimulai pada 9 dan 10 Januari di Bon Vivants di Bahama, dan akan berakhir pada 30 dan 31 Januari di La Factoría.

"Kami selalu menghargai menjadi bagian dari industri yang begitu bersemangat dan semakin terhubung," kata Irizarry dari La Factoría. "Ini adalah teman kami, tetapi mereka juga inspirasi," katanya, menawarkan harapan bahwa Caribbean Cocktail Tour adalah yang pertama dari banyak.

Meskipun jenis perhatian yang datang dari penghargaan dan peringkat itu penting, itu bukan segalanya. "Kami baru saja sangat bersemangat menjadi bagian dari percakapan di dunia koktail," kata Irizarry. Sekarang, percakapan adalah percakapan yang mereka mulai sendiri.