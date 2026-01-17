MEDIACOM PARK, N.Y.–(BUSINESS WIRE)–Dengan kesedihan mendalam, Mediacom Communications mengumumkan meninggalnya Rocco B. Commisso, pendiri, ketua, dan chief executive officer perusahaan. Commisso adalah salah satu pengusaha imigran Italia paling sukses dalam sejarah negara kita. Sebagai anggota Forbes 400 yang bergengsi, kariernya yang gemilang di industri televisi kabel mencakup hampir 50 tahun.

Commisso mendirikan Mediacom pada tahun 1995 untuk mengakuisisi dan merevitalisasi sistem kabel di komunitas-komunitas kecil yang kurang terlayani di negara ini. Pada tahun 2000, ia memimpin penawaran umum perdana yang sukses untuk Mediacom, membuka jalan bagi pertumbuhan dramatis perusahaan menjadi penyedia televisi kabel terbesar ke-5 di negara ini, menawarkan data berkecepatan tinggi, video, telepon, dan layanan seluler kepada lebih dari 3 juta rumah tangga dan bisnis di 22 negara bagian. Ia mengambil perusahaan menjadi privat pada tahun 2011, dan sekarang Mediacom sepenuhnya dimiliki oleh keluarga Commisso.

Commisso memulai karier bisnisnya di fasilitas manufaktur Pfizer Inc. di Brooklyn, NY. Setelah lulus dari sekolah bisnis pada tahun 1975, ia menghabiskan satu dekade di komunitas keuangan, awalnya di Chase Manhattan Bank (sekarang J.P. Morgan Chase) dan kemudian di Royal Bank of Canada, di mana ia memimpin kegiatan pinjaman bank di AS kepada perusahaan-perusahaan di sektor media dan komunikasi. Dari tahun 1986 hingga 1995, ia menjabat sebagai wakil presiden eksekutif, chief financial officer, dan direktur Cablevision Industries Corporation. Selama masa jabatannya di sana, Cablevision Industries yang dimiliki secara privat tumbuh dari perusahaan kabel terbesar ke-25 menjadi ke-8 di negara ini, melayani 1,3 juta pelanggan pada saat merger dengan Time Warner.

Commisso sebelumnya menjabat di dewan National Cable & Telecommunications Association, C-SPAN, CableLabs, Cyndx LLC, dan National Italian American Foundation. Selama karier bisnisnya yang terkenal, ia dianugerahi berbagai penghargaan dan kehormatan, termasuk Ernst & Young Entrepreneur of Year Award, National Italian American Foundation's Life Achievement Award, Ellis Island Medal of Honor, dan Vanguard Award for Distinguished Leadership, penghargaan tertinggi industri kabel. Commisso dilantik ke dalam beberapa organisasi terhormat termasuk Broadcasting & Cable Hall of Fame, Cable Center Hall of Fame, dan Columbia University Athletics Hall of Fame. Di bawah kepemimpinannya, Mediacom dinobatkan sebagai U.S. Best Managed Company oleh Deloitte Private dan Wall Street Journal dari tahun 2021 hingga 2025. Pada tahun 2023, kisah hidup luar biasa Commisso ditampilkan oleh 60 Minutes dalam segmen berjudul "Only in America."

Lahir di Calabria, Italia, Commisso berimigrasi ke AS pada usia 12 tahun. Ia lulus dari Mount Saint Michael Academy di Bronx pada tahun 1967. Ia kuliah di Columbia University dengan beasiswa penuh sarjana di mana ia memperoleh gelar BS dalam teknik industri dan gelar MBA dari Graduate Business School. Di Business School, ia terpilih sebagai presiden badan mahasiswa dan menjadi penerima Business School Service Award yang bergengsi.

Commisso bermain sepak bola untuk Columbia Lions pada periode 1967–1970. Ia adalah anggota tim mahasiswa baru yang menyelesaikan dengan rekor tak terkalahkan dan menjabat sebagai co-captain tim 1970 yang membuat penampilan pertama Columbia di NCAA Playoffs. Untuk prestasinya di lapangan, Commisso menjadi tiga kali All-Ivy League Honoree dan diundang untuk mencoba masuk Tim Sepak Bola AS yang diorganisir untuk Olimpiade 1972.

Selama lebih dari 50 tahun sebagai pendukung alumni sepak bola Columbia, program sepak bola putra adalah salah satu yang paling sukses di Ivy League dan semua olahraga utama di universitas. Pada pertengahan 1970-an, ia turut mendirikan Friends of Columbia Soccer dan, dari tahun 1978 hingga 1986, ia menjadi ketuanya. Selama waktu ini, Columbia memenangkan 8 Kejuaraan Ivy berturut-turut dan menjadi satu-satunya sekolah Ivy League yang pernah berkompetisi dalam pertandingan final NCAA Championship.

Pada tahun 2004, pada peringatan 250 tahun pendirian Columbia, surat kabar sekolah, Daily Spectator, mencantumkan Commisso di antara 250 alumni sarjana terhebat Columbia sepanjang masa. Selama bertahun-tahun, Columbia telah menganugerahkan Men's Soccer Prize tahunan atas namanya. Pada tahun 2013, Columbia mengakui kontribusinya kepada universitas dengan menamai venue sepak bolanya, di Baker Athletics Complex sekolah, sebagai Rocco B. Commisso Soccer Stadium.

Sepanjang hidupnya, Commisso mencurahkan sumber daya pribadi dan korporat yang signifikan untuk mendanai peluang pendidikan bagi generasi muda. Melalui Mediacom's World Class Scholars Program, September 11th Memorial Scholarship Fund, Entrepreneur of Tomorrow Award, dan inisiatif lainnya, ia memberikan beasiswa pendidikan kepada 4.000 siswa di seluruh negara. Pada tahun 2014, ia mendirikan Rocco B. Commisso American Dream Fund di sekolah menengahnya di Bronx – Mount Saint Michael Academy – untuk memastikan bahwa sekolah dapat terus merekrut dan mendidik pemuda yang layak untuk generasi mendatang. Pada tahun 2022, ia dan istrinya mendirikan Rocco and Catherine Commisso Scholarship di Columbia University's Fu Foundation School of Engineering and Applied Science yang dirancang untuk setiap tahun memberikan manfaat kepada kelompok hingga 20 siswa secara berkelanjutan.

Pada Januari 2017, Commisso membeli saham kepemilikan mayoritas di New York Cosmos dan menjadi ketua klub. Cosmos adalah merek sepak bola Amerika yang paling dikenal di dunia. Setelah mulai bermain di Yankee Stadium pada tahun 1971, klub ikonik ini memenangkan total rekor 8 kejuaraan sepak bola profesional dan membawa beberapa bintang terbesar dalam sepak bola internasional ke AS termasuk Pelé, Franz Beckenbauer, Giorgio Chinaglia, Carlos Alberto, dan yang lebih baru, Raúl dan Marcos Senna. Pada Juli 2025, New York Cosmos diakuisisi oleh North Jersey Pro Soccer yang berbasis di Paterson, NJ. Keluarga Commisso terus mempertahankan saham kepemilikan minoritas di klub.

Pada Juni 2019, Commisso mengakuisisi ACF Fiorentina yang terkenal di dunia dan menjadi presiden klub sepak bola Italia yang terhormat. Sejak didirikan pada tahun 1926, Fiorentina berbasis di Florence yang indah, sebuah kota yang dikenal di seluruh dunia karena mewakili yang terbaik dari budaya Italia. Biasanya disebut sebagai La Viola karena warna ungunya yang khas, Fiorentina berkompetisi di Serie A, divisi tertinggi sepak bola Italia. Kontribusi abadinya kepada klub bersejarah adalah Rocco B. Commisso Viola Park, pusat olahraga canggih yang dibuka pada tahun 2023 yang berfungsi sebagai markas permanen untuk semua tim sepak bola ACF Fiorentina, termasuk tim putra, putri, dan pemuda.

