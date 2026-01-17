BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Lonjakan harga Bitcoin telah membawa investor jangka pendek kembali meraih keuntungan. Peningkatan arus masuk ETF dan aktivitas whale mendorong likuiditas pasar. ContinuLonjakan harga Bitcoin telah membawa investor jangka pendek kembali meraih keuntungan. Peningkatan arus masuk ETF dan aktivitas whale mendorong likuiditas pasar. Continu

Bitcoin Melonjak; Trader Jangka Pendek Bereaksi Cepat

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/17 15:03
Wrapped REACT
REACT$0.03974-5.24%
SURGE
SURGE$0.08426+55.06%

Lonjakan harga Bitcoin telah membawa investor jangka pendek kembali ke profitabilitas. Peningkatan arus masuk ETF dan aktivitas whale meningkatkan likuiditas pasar.

Lanjutkan Membaca:Bitcoin Melonjak; Trader Jangka Pendek Bereaksi Cepat

Postingan Bitcoin Melonjak; Trader Jangka Pendek Bereaksi Cepat muncul pertama kali di COINTURK NEWS.

Peluang Pasar
Logo Wrapped REACT
Harga Wrapped REACT(REACT)
$0.03974
$0.03974$0.03974
-2.66%
USD
Grafik Harga Live Wrapped REACT (REACT)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Petunjuk Dan Jawaban Minggu, 18 Januari (#952)

Petunjuk Dan Jawaban Minggu, 18 Januari (#952)

Postingan Sunday, 18 Januari Petunjuk Dan Jawaban (#952) muncul di BitcoinEthereumNews.com. Connections Hari Ini Kredit: NYT / Erik Kain Kita sudah melewati titik tengah dalam
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/18 06:36
5 Asisten Penjualan AI Terbaik untuk Tim SDR di 2026

5 Asisten Penjualan AI Terbaik untuk Tim SDR di 2026

Tim penjualan menghadapi tekanan untuk menghasilkan lebih banyak pipeline sementara tingkat respons menurun dan jumlah karyawan tetap stagnan. Rep diharapkan untuk mempersonalisasi pendekatan dan menghabiskan
Bagikan
AI Journal2026/01/18 06:14
JP Morgan Dikecam Trump Terkait Tuduhan Debanking

JP Morgan Dikecam Trump Terkait Tuduhan Debanking

Donald Trump mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap JP Morgan Chase dalam dua minggu ke depan. Dia mengklaim bahwa bank tersebut memberhentikannya sebagai klien setelah Januari
Bagikan
Tronweekly2026/01/18 05:57