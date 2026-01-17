XRP di $10 Bulan Ini? ChatGPT Menganalisis Prediksi Harga Ripple Terbaru

Bisakah XRP benar-benar meledak 400% dalam dua minggu ke depan?

Mengingat besarnya ukuran XRP Army, tidak heran bahwa aset yang mendasarinya sering menjadi subjek prediksi harga yang mencengangkan. Dalam artikel ini, kami akan meninjau salah satu prediksi terbaru, yang merepresentasikan perkiraan lonjakan harga dua digit dalam beberapa minggu ke depan.

John Squire, salah satu anggota XRP Army yang paling populer dan vokal, memposting gambar token tersebut dan bertanya apakah harga $10 mungkin terjadi pada bulan ini.

$10 XRP di Januari?

Dari sudut pandang kami, jawabannya jelas. Dan itu tidak baik untuk para bull Ripple. Bagaimanapun, aset ini saat ini diperdagangkan di bawah $2,10, jadi akan memerlukan lonjakan hampir 400% hanya dalam 14 hari untuk mencapai target yang besar tersebut. Mengingat pandangan pesimis kami, kami memutuskan untuk bertanya kepada ChatGPT untuk perspektifnya untuk melihat apakah lebih optimis.

Ternyata tidak. Jawaban singkatnya adalah, "sangat tidak mungkin." ChatGPT mencatat bahwa beberapa hal perlu terjadi secara bersamaan agar tujuan yang mengada-ada tersebut dapat tercapai:

Penembusan pasar kripto yang luas yang dipimpin oleh Bitcoin

Arus masuk institusional yang besar dan tiba-tiba khusus ke XRP

Kejutan regulasi atau adopsi yang jelas yang mendefinisikan ulang penilaian XRP dalam semalam.

ChatGPT mengakui bahwa tidak ada yang saat ini terpenuhi. Selain itu, bahkan ketika XRP mencatatkan beberapa rally terbesarnya, itu memakan waktu berbulan-bulan, bukan hanya beberapa minggu.

$10 XRP di 2026?

Mengenai pertanyaan apakah token lintas batas Ripple dapat mencapai target yang sama di tahun 2026, ChatGPT mengatakan, "Pembicaraan berubah secara dramatis." Meskipun masih percaya itu lebih merupakan tujuan spekulatif, ChatGPT mencatat bahwa "itu tidak mustahil."

XRP masih memerlukan beberapa katalis besar, termasuk:

Adopsi institusional berkelanjutan terhadap infrastruktur pembayaran Ripple

Ekspansi berkelanjutan peran XRP dalam penyelesaian lintas batas

Kejelasan regulasi yang menguntungkan di pasar utama

Pasar bull yang lebih luas yang mengangkat altcoin berkapitalisasi lebih besar

Platform OpenAI menyimpulkan bahwa, dalam lingkungan makro dan kripto yang kuat seperti itu, target yang lebih realistis untuk aset ini akan berada di sekitar $5-$7, dengan "$10 mewakili ekstrem atas dari skenario kasus bull, bukan ekspektasi dasar."

ChatGPT percaya peluang aktual untuk mencapai dua digit rendah di tahun 2026 adalah sekitar 20%.