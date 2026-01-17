Leverage Membakar Reli Bitcoin: Di Mana Risiko Sebenarnya Bersembunyi

Leverage membakar rally Bitcoin: di mana risiko sebenarnya

Kenaikan harga Bitcoin tampaknya sebagian besar didorong oleh dinamika leverage dan likuidasi posisi short. Sementara permintaan di pasar spot tetap terbatas, beberapa titik data menunjukkan bahwa pasar rentan terhadap koreksi cepat. Bagaimana leverage mendorong rally Bitcoin baru-baru ini Dalam kenaikan harga Bitcoin terbaru, leverage memainkan peran yang sangat besar. Lonjakan harga terutama didorong oleh short squeeze, di mana trader dengan posisi turun harus menutup posisi mereka setelah likuidasi besar. Likuidasi tersebut baru-baru ini menjadi yang terbesar di antara 500 crypto teratas sejak Oktober 2025. Ini menunjukkan betapa pentingnya modal pinjaman untuk pergerakan harga. Karena posisi short dilikuidasi secara massal, tekanan beli tercipta yang mendorong harga lebih tinggi. Ini menunjukkan bagaimana situasi dengan banyak leverage dapat membuat pasar lebih volatile. Pada saat yang sama, tidak ada permintaan mendasar yang kuat di pasar spot. Oleh karena itu, tren naik bergantung pada pergerakan harga yang dipaksakan ini. Selain itu, terlihat bahwa pelaku pasar tradisional lebih berhati-hati: pemegang jangka panjang besar menjual lebih sedikit, sementara whale justru menukar posisi jangka panjang mereka dengan strategi yang lebih pendek. Akibatnya, pusat gravitasi pasar lebih banyak pada konstruksi leverage daripada penawaran dan permintaan alami. Likuidasi short terbesar diukur sejak 10 Oktober. Sumber: X Apa yang terjadi pada koreksi cepat Jika pasar turun dengan cepat, leverage dapat memperkuat efeknya. Bahkan pergerakan harga kecil ke bawah dapat menyebabkan reaksi berantai stop-loss dan likuidasi. Itu menciptakan tekanan ekstra pada harga. Akibatnya, harga turun lebih cepat dan lebih keras daripada hanya berdasarkan penjualan normal. Selama penurunan tajam seperti itu, posisi long dipaksa untuk ditutup. Akibatnya, koreksi terbatas dapat berkembang menjadi pergerakan turun yang lebih luas. Konsekuensinya sering lebih besar daripada yang diprediksi oleh indikator teknis itu sendiri. Pasar dapat menjadi tidak stabil untuk sementara waktu sampai sebagian besar posisi leverage berisiko dibersihkan. Pasar tetap sensitif terhadap cara kerja leverage. Ini berarti bahwa zona sekitar $95.000, $92.800 dan bahkan $91.000 kembali terlihat ketika volatilitas meningkat. Crypto mana yang akan naik?Cek panduan kami tentang crypto yang menurut kami bisa naik dengan cepat! Crypto mana yang akan naik pada Januari 2026? Ini adalah pertanyaan yang menjadi perhatian setiap investor serius. Crypto mana yang akan naik?Cek panduan kami tentang crypto yang menurut kami bisa naik dengan cepat! Crypto mana yang akan naik pada Januari 2026? Ini adalah pertanyaan yang menjadi perhatian setiap investor serius. Tahun baru baru saja dimulai dan banyak yang telah berubah seputar crypto. Itu menciptakan hal-hal yang harus Anda perhitungkan, tetapi juga peluang baru. Itu juga berlaku untuk altcoin. Tapi koin mana sekarang yang… Sinyal penting untuk diperhatikan Untuk memahami risiko seputar pergerakan harga ini dengan baik, penting untuk melihat indikator tertentu. Jadi perkembangan open interest di pasar derivatif memberikan sinyal yang jelas. Meskipun dalam fase konsolidasi, jumlah posisi terbuka tetap tinggi. Itu berarti banyak trader tetap aktif dengan modal pinjaman. Indikator teknis menunjukkan bahwa harga tetap di atas rata-rata bergerak penting. Ini menunjukkan tren jangka pendek yang masih positif. Pada saat yang sama, perjalanan harga di bawah level resistensi antara $97.800 dan $98.600 menunjukkan bahwa investor menunggu apakah ada kekuatan yang cukup untuk menembus di atasnya. Selain aspek teknis, jenis tekanan beli juga berperan. Pertanyaannya adalah apakah ada lebih banyak aliran masuk dari pembeli spot dan investor institusional, atau apakah pasar terutama tetap berjalan pada konstruksi leverage. Perjalanan yang lebih stabil akan lebih banyak berasal dari pembelian nyata daripada likuidasi paksa. Open interest Bitcoin turun 31% sejak Oktober. Sumber: X Leverage tetap menjadi wildcard Kenaikan harga Bitcoin baru-baru ini menunjukkan bahwa leverage sekali lagi memainkan peran besar di pasar. Momentum naik didorong oleh kombinasi tren jangka pendek, banyak aktivitas di pasar derivatif dan efek likuidasi. Tetapi justru itu membuat situasi rentan. Jika pasar berbalik, leverage dapat menyebabkan efek turun yang dipercepat. Oleh karena itu penting untuk membedakan antara pergerakan harga yang berasal dari permintaan nyata dan yang didorong oleh posisi leverage.

