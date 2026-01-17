BursaDEX+
Gedung Putih Dilaporkan 'Sangat Marah' dengan Coinbase

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/17 16:19
Citron Research juga menyerang Coinbase awal minggu ini.

Rangkum dengan AI

Jurnalis populer Eleanor Terrett melaporkan hari ini bahwa pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan untuk menarik dukungannya terhadap RUU struktur pasar cryptocurrency sepenuhnya jika Coinbase tidak kembali untuk bernegosiasi.

Bursa dan CEO-nya menyalahkan bank karena melakukan intervensi dan mendorong perubahan yang mencegah atau membatasi pengguna mendapatkan imbal hasil dari stablecoin. Namun, para ahli industri lainnya tidak setuju.

Gedung Putih Mengancam

Dengan mengutip sumber yang dekat dengan pemerintahan Trump, Terrett mengatakan Gedung Putih mengharapkan Coinbase untuk kembali dengan kesepakatan yang lebih sesuai yang "memuaskan bank dan membuat semua orang mencapai kesepakatan."

Dia menjelaskan bahwa pemerintahan "dikatakan sangat marah" dengan keputusan "sepihak" bursa tersebut pada hari Rabu, karena mereka dilaporkan tidak memberi tahu sebelumnya. Selain itu, Gedung Putih dilaporkan menyebut langkah tersebut sebagai "rug pull" terhadapnya dan seluruh industri kripto.

Sumber tersebut lebih lanjut menegaskan bahwa ini adalah "RUU Presiden Trump pada akhirnya, bukan milik Brian Armstrong."

Ingat bahwa Coinbase menarik dukungannya awal minggu ini setelah menyalahkan bank karena menerapkan terlalu banyak perubahan yang cenderung membatasi pengguna mendapatkan imbal hasil dari stablecoin. CEO Armstrong menguraikan berbagai masalah dengan draf saat ini, termasuk:

– Larangan de facto terhadap ekuitas yang ditokenisasi

– Larangan DeFi, memberi pemerintah akses tak terbatas ke catatan keuangan Anda dan menghapus hak privasi Anda

– Pengikisan wewenang CFTC, menghambat inovasi, dan membuatnya tunduk pada SEC

– Amendemen draf yang akan membunuh imbalan pada stablecoin, memungkinkan bank melarang persaingan mereka

Melemahkan RUU?

Keputusan Coinbase menyebabkan banyak kontroversi di luar dan di dalam industri cryptocurrency. Sementara beberapa ahli, seperti Brad Garlinghouse dari Ripple, sebagian besar tetap di pinggir lapangan, yang lain, seperti Citron Research, secara langsung menyalahkan Armstrong karena melemahkan RUU tersebut.

Mereka berpendapat bahwa alasan resmi Coinbase menunjukkan ketakutan akan persaingan dari perusahaan sekuritas yang ditokenisasi, karena berusaha mendapatkan manfaat dari kejelasan regulasi tanpa membuka pintu bagi pesaing.

Komite Perbankan Senat menunda markup RUU yang dijadwalkan pada 15 Januari, dan belum ada tanggal baru yang ditetapkan.

