Real Madrid Dorong Perpanjangan Kontrak Vinicius Setelah Pemecatan Alonso

Real Madrid yakin bahwa Vinicius Jr. akan memperpanjang kontraknya setelah pemecatan pelatih kepala Xabi Alonso menurut Cadena SER, yang mengutip sumber anonim.

Keduanya tampaknya memiliki hubungan yang rumit di Bernabeu, yang mencapai titik didih ketika Vinicius mengamuk setelah diganti pada menit ke-72 di El Clasico.

Setelah kemenangan 2-1 atas rival bebuyutan FC Barcelona, Vinicius merilis pernyataan di mana ia meminta maaf kepada klub, presidennya Florentino Perez dan para penggemar.

Namun fakta bahwa nama Alonso dihilangkan menjadi poin pembicaraan utama dari korespondensi tersebut, dan ada petunjuk bahwa semua masih belum baik-baik saja antara manajer dan pemain.

Meski begitu, Vinicius dan Alonso terlibat dalam pertunjukan kasih sayang publik dan ada pujian untuk pemain Brasil dari orang Spanyol tersebut setiap kali ia bermain dengan baik.

Namun sementara itu, Vinicius menolak untuk berkomitmen pada perpanjangan kontrak melampaui 2027, dan itu dianggap sebagai tanda bahwa ia menunggu untuk melihat bagaimana keadaan berlangsung di ruang ganti.

Setelah meraih 13 kemenangan dalam 14 pertandingan, Alonso memiliki awal yang kuat dalam kehidupan sebagai manajer klub masa bermainnya dahulu tetapi performa menurun pasca-Clasico.

Kemenangan itu menempatkan Real Madrid unggul empat poin di puncak La Liga, tetapi serangkaian kekalahan dan hasil imbang berarti bahwa mereka menutup tahun empat poin di belakang musuh bebuyutan Barca saat Alonso menghadapi pemecatan.

Dan meskipun Alonso mendapat sedikit kredit dengan lima kemenangan beruntun, kehilangan final Piala Super Spanyol kepada Catalans membuatnya dipecat dan digantikan oleh Alvaro Arbeloa, yang sudah mengutarakan rencananya untuk Vinicius.

Pemecatan Alonso bisa berarti Vinicius bertahan di Real Madrid

Dengan era Alonso telah berakhir, Madrid kini dilaporkan yakin bahwa Vinicius akan menandatangani kontrak.

Dia akan mendapat "tingkat kepentingan yang sama dengan [Kylian] Mbappe" di Bernabeu dengan berkomitmen pada masa depannya di klub, yang, mengingat usianya 25 tahun, seharusnya menjadi puncaknya jika perpanjangan hingga 2031.

Di Real Madrid, Vinicius ingin kembali ke puncak permainannya dan level yang membuatnya hampir memenangkan Ballon d'Or pada 2024, sambil memantapkan dirinya sebagai pemain terbaik dunia setelah sedikit penurunan.