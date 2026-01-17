BursaDEX+
Pada 17 Januari, PANews melaporkan bahwa Nic Carter, "bapak smart contract" dan co-founder Castle Island Ventures, memposting di platform X, menyatakan bahwa

Bapak kontrak pintar: mendukung X mencabut izin akses ke API aplikasi InfoFi; Kaito dan platform konten berbasis insentif lainnya menghasilkan banyak konten berkualitas rendah.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/17 18:06
Pada 17 Januari, PANews melaporkan bahwa Nic Carter, "bapak smart contracts" dan co-founder Castle Island Ventures, memposting di platform X, menyatakan bahwa kombinasi posting berbasis insentif dan AI di platform seperti Kaito telah menghasilkan banyak konten berkualitas rendah. Ia mencatat bahwa kesenangan awal komunitas crypto tweeting terletak pada kompetisi akar rumput, tetapi fokus pertumbuhan industri saat ini telah beralih ke stablecoin dan infrastruktur keuangan, yang menguntungkan narasi institusional dan VC. Investor ritel biasa merasa sulit untuk mengalami "partisipasi yang adil dan kesempatan untuk menjadi kaya," yang menyebabkan penurunan partisipasi. Selain itu, desain "de-niche" platform X, yang menekankan "rekomendasi untuk Anda," membuat kreator sulit menjangkau komunitas niche mereka, mengurangi peluang konten crypto profesional untuk direkomendasikan. Nic Carter menambahkan bahwa platform X telah merespons dengan cepat dengan mencabut akses API ke aplikasi "InfoFi" untuk mengurangi spam di platform, sebuah langkah yang sangat ia dukung.

