BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Visi Berani CEO Ripple untuk 2026 Menantang Melemahnya Arus Masuk ETF XRP ⋆ ZyCrypto muncul di BitcoinEthereumNews.com.Postingan Visi Berani CEO Ripple untuk 2026 Menantang Melemahnya Arus Masuk ETF XRP ⋆ ZyCrypto muncul di BitcoinEthereumNews.com.

Visi Berani CEO Ripple untuk 2026 Menantang Melemahnya Arus Masuk ETF XRP ⋆ ZyCrypto

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/17 19:13
XRP
XRP$2.0615-0.13%
Iklan

Dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) XRP spot mencatat arus masuk terendah minggu lalu menyusul kinerja bearish di seluruh pasar kripto. Produk-produk ini hanya mencatat arus masuk mingguan sebesar $38,07 juta, angka yang sangat rendah dibandingkan dengan puncak November sebesar $243 juta. Meskipun investor institusional menunjukkan keengganan, CEO Ripple Brad Garlinghouse telah membagikan prospek bullish untuk tahun 2026, mengatakan tahun ini akan "lebih penting" bagi perusahaan.

ETF XRP Spot Mencatat Arus Masuk $38 Juta Saat Harga Turun 

Menurut data dari SoSoValue, ETF XRP spot mencatat arus masuk sebesar $38,07 juta pada minggu kesembilan perdagangan mereka. Data menunjukkan bahwa arus telah melemah secara bertahap sejak 5 Desember, menunjukkan penurunan antusiasme institusional terhadap produk-produk tersebut.

(Arus Masuk ETF XRP) 

Meskipun permintaan melemah, aset bersih ETF ini telah melampaui $1,47 miliar, setara dengan 1,16% dari total kapitalisasi pasar XRP. ETF XRP spot Canary telah meraih pangsa terbesar, dengan aset bersih $375 juta.

Penurunan arus masuk minggu lalu mengikuti penurunan signifikan dalam harga XRP. Hanya dalam 7 hari, harga telah turun 3,77% dari tertinggi mingguan $2,39 menjadi $2,06 pada saat penulisan.

Penurunan yang sedang berlangsung ini sangat kontras dengan kinerja eksplosif XRP di awal tahun, ketika harga melonjak dari $1,84 pada 1 Januari menjadi $2,39 dalam waktu kurang dari satu minggu.

Iklan

 

Namun, meskipun prospek harga bearish dan permintaan institusional yang memudar, minat whale terhadap XRP tetap sangat tinggi. Seperti yang dilaporkan ZyCrypto, aktivitas whale XRP baru-baru ini mencapai level tertinggi tiga bulan. 

CEO Ripple Mengeluarkan Prospek Bullish untuk 2026

CEO Ripple Brad Garlinghouse telah mengeluarkan prospek bullish untuk perusahaan di tahun 2026, mengatakan perusahaan "berjalan dengan semua silinder." Dalam postingan X, Garlinghouse menyebutkan akuisisi Hidden Road dan GTreasury sebagai salah satu pencapaian terbesar pada tahun 2025. Dia mencatat bahwa perusahaan akan terus membangun visi dari akuisisi ini.

"Dengan portofolio lisensi yang benar-benar paling komprehensif (dan sekarang hari ini ditambah lisensi EMI Inggris), kami siap untuk membuat tahun 2026 menjadi lebih penting," tambahnya.

Garlinghouse juga menyatakan bahwa selama tahun ini, Ripple akan fokus pada aset mana, seperti XRP dan stablecoin RLUSD, yang akan sukses daripada mengejar siklus pasar dan hype. Ini akan dicapai dengan membuat dan menggunakan infrastruktur kripto, serta mengubah sistem lama.

Sumber: https://zycrypto.com/firing-on-all-cylinders-ripple-ceos-bold-2026-vision-defies-weakening-xrp-etf-inflows/

Peluang Pasar
Logo XRP
Harga XRP(XRP)
$2.0615
$2.0615$2.0615
-0.97%
USD
Grafik Harga Live XRP (XRP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Petunjuk Dan Jawaban Minggu, 18 Januari (#952)

Petunjuk Dan Jawaban Minggu, 18 Januari (#952)

Postingan Sunday, 18 Januari Petunjuk Dan Jawaban (#952) muncul di BitcoinEthereumNews.com. Connections Hari Ini Kredit: NYT / Erik Kain Kita sudah melewati titik tengah dalam
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/18 06:36
5 Asisten Penjualan AI Terbaik untuk Tim SDR di 2026

5 Asisten Penjualan AI Terbaik untuk Tim SDR di 2026

Tim penjualan menghadapi tekanan untuk menghasilkan lebih banyak pipeline sementara tingkat respons menurun dan jumlah karyawan tetap stagnan. Rep diharapkan untuk mempersonalisasi pendekatan dan menghabiskan
Bagikan
AI Journal2026/01/18 06:14
JP Morgan Dikecam Trump Terkait Tuduhan Debanking

JP Morgan Dikecam Trump Terkait Tuduhan Debanking

Donald Trump mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap JP Morgan Chase dalam dua minggu ke depan. Dia mengklaim bahwa bank tersebut memberhentikannya sebagai klien setelah Januari
Bagikan
Tronweekly2026/01/18 05:57