DTCC menekankan interoperabilitas daripada jaringan tertutup dalam tokenisasi

Kepala Global Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) Nadine Chakar menyatakan bahwa perusahaan akan memprioritaskan interoperabilitas yang mulus di seluruh blockchain daripada membangun ekosistem tertutup untuk sekuritas tertoken.

Selama forum virtual pada hari Kamis, Nadine Chakar menyatakan bahwa DTCC menghargai interoperabilitas dan tidak bergerak dalam bisnis menciptakan pengaturan di mana kendala teknis mencegah aset digital bergerak dengan lancar antar blockchain. Chakar mengatakan dalam sebuah pernyataan, "Kami tidak membangun taman berdinding." Dia menambahkan, "Interoperabilitas, bagi saya, adalah kemampuan untuk memindahkan sesuatu dengan mulus dari satu rantai ke rantai lainnya, tanpa risiko atau biaya tambahan."

Chakar menambahkan bahwa protokol pesan yang memfasilitasi komunikasi dalam sistem keuangan tradisional suatu hari nanti mungkin menjadi peninggalan masa lalu. Namun, mereka akan melayani DTCC dengan baik saat perusahaan bergerak maju ke dunia di mana "setiap hari, ada seseorang yang meluncurkan L1 baru," tambahnya.

DTCC memperluas sekuritas tertoken di berbagai blockchain

Chakar mengonfirmasi bahwa DTCC berdedikasi untuk berkolaborasi dengan sektor keuangan institusional dan aset digital tentang interoperabilitas. Namun, pernyataannya menyoroti pendekatan hati-hati yang diadopsi oleh petahana saat memasuki pasar di mana Korea Utara telah mencuri miliaran dolar melalui serangan siber yang canggih.

Untuk berhasil melakukan tokenisasi aset digital, DTCC memberi sinyal bulan lalu bahwa akan bermitra dengan Canton Network, blockchain berizin yang dirancang khusus untuk institusi.

Direktur pelaksana perusahaan, Brian Steele, menjelaskan bahwa keputusan untuk bermitra dengan Canton Network adalah sebagai respons terhadap tuntutan operasional Wall Street dengan menyediakan pembiayaan di luar jam kerja dan meningkatkan likuiditas pembuat pasar.

Menurut Steele, setiap blockchain kemungkinan akan memiliki fitur dan lingkungan yang berbeda yang membuatnya cocok untuk penggunaan yang dimaksud. Namun, Steele mencatat bahwa DTCC akan menggunakan kriteria evaluasi untuk ekspansi di masa depan, termasuk keamanan dan ketahanan, sambil juga mempertimbangkan permintaan pelanggan.

Frank lebih lanjut menyatakan bahwa kemitraan ini mengembangkan jalur untuk membawa kasus penggunaan tokenisasi bernilai tinggi di dunia nyata ke pasar, dimulai dengan sekuritas Treasury AS dan akhirnya meluas ke berbagai aset yang memenuhi syarat DTC di seluruh penyedia jaringan.

Namun, beberapa pelaku kripto asli mengkritik konsep tersebut. Carlos Domingo, CEO Securitize, sebuah perusahaan sekuritas aset digital yang didanai oleh BlackRock, meragukan status token sebagai representasi aset yang dilindungi daripada "asli" untuk jaringan. Sebagai tanggapan, DTCC menegaskan kembali bahwa tujuan utamanya adalah memungkinkan pelanggan memilih dari berbagai blockchain, selama mereka mematuhi standar keamanan dan ketahanan institusional yang ketat.

Selain Canton, DTCC mengumumkan berniat menyediakan sekuritas tertoken pada "AppChain," jaringan berizin open-source untuk aplikasi yang kompatibel dengan Ethereum.

SEC menyetujui layanan kliring ACS Triparty yang diperluas DTCC

Sementara DTCC memajukan strategi sekuritas tertokennya di berbagai blockchain, perusahaan secara bersamaan memperluas layanan kliring tradisionalnya.

Pada 7 Januari, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) mengizinkan DTCC untuk menawarkan ACS Triparty Service sebagai bagian dari penawaran Fixed Income Clearing Corporation (FICC) Agent Clearing Service (ACS) saat ini. Tindakan ini menandai fase lain dalam upaya organisasi untuk mengoptimalkan infrastruktur keuangan tradisional dan digital.

Perusahaan penyelesaian sekuritas AS mengungkapkan bahwa FICC mengajukan regulasi kepada SEC untuk menyediakan ACS Triparty Service pada September 2025.

Perusahaan mengatakan bahwa, dengan persetujuan SEC, FICC sekarang dapat menyediakan Agent Clearing Members dan Executing Firm Customers mereka dengan Triparty Agent Clearing Service. Secara khusus, DTCC menyatakan bahwa Agent Clearing Members FICC akan dapat mengajukan untuk kliring transaksi repo triparty yang memenuhi syarat antara Executing Firm Customers mereka dan Agent Clearing Member ("done-with") atau Government Securities Division (GSD) Netting Member lainnya.

FICC akan menggunakan infrastruktur jaminan global BNY untuk menyediakan ACS Triparty Service guna memfasilitasi perdagangan repo triparty yang telah dikliring baik "done-with" maupun "done-away", menurut perusahaan penyelesaian sekuritas AS.

