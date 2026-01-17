Detektif Kripto Mengungkapkan Bahwa Salah Satu Peristiwa Hack Terbesar dalam Sejarah Kripto Terjadi Beberapa Hari yang Lalu – Ternyata Ini Alasan Sebenarnya di Balik Lonjakan Harga Altcoin Tersebut

Salah satu kasus penipuan terbesar di dunia kripto pada tahun 2026 telah terungkap. Peneliti on-chain ZachXBT mengumumkan kepada publik tentang serangan rekayasa sosial berskala besar pada dompet perangkat keras yang terjadi pada tanggal 11 Januari 2026. Menurut informasi yang dibagikan oleh ZachXBT, sekitar pukul 06.00 WIB pada tanggal 11 Januari, seorang korban kehilangan Bitcoin dan aset lainnya senilai lebih dari 282 juta dolar AS akibat serangan rekayasa sosial yang dilakukan melalui dompet perangkat keras […]

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.