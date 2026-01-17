BursaDEX+
Dunia kripto mata uang mencatat salah satu kasus penipuan terbesar di tahun 2026. Peneliti on-chain ZachXBT mengungkap penipuan besar yang terjadi pada tanggal 11 Januari 2026

Detektif Kripto Mengungkapkan Bahwa Salah Satu Peristiwa Hack Terbesar dalam Sejarah Kripto Terjadi Beberapa Hari yang Lalu – Ternyata Ini Alasan Sebenarnya di Balik Lonjakan Harga Altcoin Tersebut

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/17 18:49
Salah satu kasus penipuan terbesar di dunia kripto pada tahun 2026 telah terungkap. Peneliti on-chain ZachXBT mengumumkan kepada publik tentang serangan rekayasa sosial berskala besar pada dompet perangkat keras yang terjadi pada tanggal 11 Januari 2026. Menurut informasi yang dibagikan oleh ZachXBT, sekitar pukul 06.00 WIB pada tanggal 11 Januari, seorang korban kehilangan Bitcoin dan aset lainnya senilai lebih dari 282 juta dolar AS akibat serangan rekayasa sosial yang dilakukan melalui dompet perangkat keras […]

Sumber: Bitcoinsistemi.com

