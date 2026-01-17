Pembuat chip Korea Selatan, Taiwan tanpa pabrik Amerika hadapi tarif 100%

Pemerintah Amerika Serikat telah meningkatkan kampanyenya untuk merevitalisasi manufaktur semikonduktor domestik dengan mengancam akan mengenakan tarif hingga 100% pada chip impor dari produsen asing yang tidak membangun kapasitas produksi yang signifikan di tanah Amerika.

Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menekankan upaya intensif pemerintahan Trump untuk menarik lebih banyak investasi asing dalam pernyataan tertanggal 17 Januari, menginformasikan pembuat chip yang berbasis di Korea Selatan dan Taiwan untuk mengalokasikan dana dalam jumlah besar ke AS untuk investasi atau menghadapi tarif besar sebesar 100% pada impor mereka ke negara tersebut.

Pengecualian terhadap tarif ini berlaku untuk perusahaan yang meningkatkan produknya di Amerika Serikat.

Selama upacara peletakan batu pertama untuk fasilitas Micron Technology Inc. yang baru di dekat Syracuse, New York, Menteri Perdagangan menyatakan bahwa tarif potensial yang dibayangkan dalam kesepakatan perdagangan dengan Taiwan mungkin juga membawa dampak signifikan pada pembuat chip Korea Selatan.

Menyusul pernyataan ini, wartawan menghubungi Lutnick untuk mencari kejelasan tentang langkah ini. Menanggapi hal ini, eksekutif industri tersebut menekankan bahwa "Siapa pun yang ingin memproduksi memori memiliki dua pilihan: Mereka bisa membayar tarif 100% atau membangun operasi mereka di Amerika," sambil menambahkan bahwa "Itulah yang kami sebut kebijakan industri," tanpa menyebutkan perusahaan secara spesifik.

Pernyataannya sejalan dengan peringatan yang dikeluarkan pada Kamis, 15 Januari, yang menawarkan tarif lebih rendah pada impor untuk perusahaan asing yang memperluas manufaktur di AS. Khususnya, keputusan ini datang setelah kesepakatan perdagangan Taiwan ditandatangani.

Namun, Lutnick terus menegaskan bahwa jika perusahaan-perusahaan ini tidak mematuhi peringatan ini, mereka akan menghadapi tarif 100% pada impor ke AS.

Pembuat chip asing menyatakan kekhawatiran yang meningkat tentang keputusan tarif Trump

Hingga saat ini, Presiden AS Donald Trump telah menunda pengenaan tarif pada semikonduktor impor, terutama dari Taiwan dan Korea Selatan, karena dia memberi Lutnick dan Jamieson Greer, perwakilan perdagangan Amerika Serikat, waktu untuk mencapai kesepakatan dengan mitra dagang untuk mengurangi ketergantungan AS pada semikonduktor asing.

Sementara itu, Gedung Putih mengisyaratkan bahwa Trump akan segera mengumumkan tarif baru dan program insentif yang dirancang untuk mendorong dan memperluas manufaktur lokal.

Khususnya, Micron menyaingi dua produsen chip memori terbesar di dunia, Samsung Electronics Co. dan SK Hynix Inc. Perusahaan-perusahaan ini dianggap sebagai raksasa Korea Selatan yang bersaing untuk kepemimpinan pasar dalam pasar chip memori bandwidth tinggi (HBM). Chip ini adalah elemen kunci untuk menjalankan prosesor pusat data, memicu ledakan AI.

Ketiga perusahaan manufaktur global ini baru-baru ini menyuarakan kekhawatiran tentang pasokan chip yang terbatas di tengah lonjakan pengembangan pusat data AI.

Mengenai langkah terbaru pemerintahan Trump, perwakilan Departemen Perdagangan menjelaskan bahwa "Menteri Lutnick berdedikasi untuk mengembalikan kekuatan manufaktur Amerika, dimulai dengan semikonduktor."

Namun, ketika wartawan meminta komentar dari SK Hynix, Samsung, dan kantor perwakilan Taiwan di Washington, D.C., mereka menolak untuk merespons.

Kebijakan tarif Trump memicu ketidakpastian di pasar

Mengenai perjanjian perdagangan AS-Taiwan yang dipublikasikan pada Kamis, laporan mengindikasikan bahwa kesepakatan tersebut memberikan perusahaan Taiwan yang mendirikan kehadiran lokal di AS kesempatan untuk mengimpor hingga 2,5 kali kapasitas produksi mereka saat ini bebas tarif selama fase konstruksi.

Menariknya, pengiriman yang melebihi batas ini akan dikenakan tarif yang dikurangi. Setelah penyelesaian fasilitas produksi ini, batas akan turun menjadi 1,5 kali untuk kapasitas produksi mereka saat ini

Sementara itu, di bawah kesepakatan ini, yang mengenakan tarif 15% pada barang impor Taiwan, industri teknologi Asia berjanji untuk melakukan investasi signifikan setidaknya $250 juta di AS.

Selain komitmen ini, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., produsen chip kontrak khusus terbesar dan paling canggih di dunia, memperjelas niatnya untuk mengembangkan setidaknya empat fasilitas manufaktur lagi di Arizona, sebuah negara bagian AS. Proyek ini diperkirakan akan menghabiskan tambahan $100 miliar dalam pendanaan, kata sumber yang dekat dengan situasi tersebut, yang ingin tetap anonim.

Jangan hanya membaca berita kripto. Pahami itu. Berlangganan newsletter kami. Gratis.