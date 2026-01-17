Apollo Go dari Baidu dan AutoGo dari K2 Memulai Layanan Ride-Hailing Otonom Penuh di Pulau Yas, Umumkan Ekspansi Bertahap di Seluruh Abu Dhabi

Setelah mendapatkan izin komersial tanpa pengemudi penuh pada pertengahan November 2025 , para mitra telah meluncurkan layanan pemesanan tumpangan otonom penuh melalui aplikasi AutoGo.

Operasi awal mencakup Pulau Yas, dengan ekspansi bertahap direncanakan untuk Pulau Reem, Al Maryah, dan Saadiyat.

Peluncuran ini menandai langkah penting menuju tujuan para mitra untuk mengoperasikan ratusan kendaraan pada tahun 2026 dan membangun armada tanpa pengemudi penuh terbesar di Abu Dhabi.

ABU DHABI, UAE, 17 Jan. 2026 /PRNewswire/ — Baidu, Inc. (NASDAQ: BIDU dan HKEX: 9888) hari ini mengumumkan bahwa layanan pemesanan tumpangan otonomnya, Apollo Go, dan AutoGo, perusahaan mobilitas otonom terkemuka berbasis di UAE, telah resmi meluncurkan layanan pemesanan tumpangan komersial otonom penuh di emirat tersebut. Peluncuran layanan ini, yang kini tersedia melalui aplikasi AutoGo, menandai tonggak penting dalam komersialisasi mengemudi otonom di Timur Tengah. Layanan ini pertama kali diluncurkan di Pulau Yas, di mana pengguna di Abu Dhabi kini dapat mengunduh aplikasi untuk memesan tumpangan tanpa pengemudi penuh.

Kolaborasi antara Apollo Go milik Baidu dan AutoGo milik K2 dimulai pada bulan Maret 2025, ketika mereka mengumumkan kemitraan untuk membangun armada tanpa pengemudi penuh terbesar di Abu Dhabi. Melanjutkan momentum tersebut, perusahaan-perusahaan ini mendapatkan salah satu izin perdana untuk operasi komersial tanpa pengemudi penuh di Abu Dhabi pada pertengahan November 2025 dan menandatangani perjanjian fase berikutnya untuk meningkatkan armada menjadi ratusan kendaraan pada tahun 2026. Dengan layanan yang kini tersedia untuk masyarakat umum melalui aplikasi AutoGo, para mitra secara aktif memajukan tujuan mereka untuk membangun armada tanpa pengemudi penuh terbesar di emirat tersebut.

"Berpindah dari perjanjian kemitraan awal ke peluncuran operasi tanpa pengemudi penuh langsung untuk publik dalam rentang waktu hanya beberapa bulan merupakan tonggak yang luar biasa," kata Liang Zhang, Managing Director EMEA di Baidu Apollo. "Kecepatan eksekusi ini menyoroti kesiapan teknis Apollo Go, kemampuan operasional yang kuat dari kemitraan kami, dan dukungan teguh dari badan-badan regulasi setempat."

"Transisi AutoGo ke operasi robotaxi langsung menandai tonggak penting dalam perjalanan mobilitas otonom Abu Dhabi," kata Sean Teo, Managing Director K2. "Meluncurkan layanan pada awal tahun mencerminkan fokus kami pada eksekusi dan penciptaan nilai jangka panjang. Dengan memperkenalkan layanan robotaxi di lingkungan perkotaan nyata dan meningkatkan skala di distrik-distrik utama, kami bergerak secara tegas dari pengembangan ke penerapan—menghadirkan otonomi yang praktis, aman, dan siap untuk penggunaan sehari-hari."

Operasi awal mencakup Pulau Yas, pusat rekreasi dan hiburan terkemuka di Abu Dhabi, yang kini ditetapkan sebagai zona yang diizinkan untuk operasi tanpa pengemudi penuh. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk cukup mengunduh aplikasi AutoGo, memesan tumpangan, dan merasakan perjalanan dalam kendaraan tanpa pengemudi manusia di belakang kemudi.

Setelah peluncuran awal di Pulau Yas, layanan ini akan menerapkan peluncuran geografis bertahap di seluruh Abu Dhabi. Ekspansi akan dimulai dengan Pulau Reem, Pulau Al Maryah, dan Pulau Saadiyat. Seiring waktu, layanan ini akan terus berkembang ke area-area tambahan, dengan tujuan jangka panjang untuk beroperasi di seluruh emirat Abu Dhabi yang lebih luas.

Ekspansi cepat Apollo Go ke UAE didukung oleh teknologi mengemudi otonom terdepan di industri dan keahlian operasional dunia nyata yang terbukti. Sebagai penyedia layanan pemesanan tumpangan otonom terkemuka secara global, Apollo Go telah mencatat lebih dari 240 juta kilometer otonom, di mana lebih dari 140 juta kilometer diselesaikan dalam mode tanpa pengemudi penuh. Dengan jejak global di 22 kota, jumlah perjalanan mingguan Apollo Go baru-baru ini melampaui 250.000, dan layanan ini telah menyelesaikan lebih dari 17 juta perjalanan kumulatif per 31 Oktober 2025. Ke depannya, Apollo Go dan AutoGo akan meningkatkan skala layanan pemesanan tumpangan komersial otonom penuh untuk menjangkau lebih banyak pengguna dan memajukan visi kota pintar Abu Dhabi.

