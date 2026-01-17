Sinyal On-Chain Uniswap Berubah Bullish di Tengah Permintaan Spot yang Lemah

Koreksi harga Uniswap diperkirakan akan turun 7% sebelum menguji ulang garis tren support kunci di level psikologis $5.

100 pemegang UNI teratas menambahkan sekitar 12,41 juta UNI selama delapan minggu terakhir.

Indikator momentum RSI di 44% menekankan sentimen netral hingga bearish di pasar.

UNI, mata uang kripto asli dari bursa kripto terdesentralisasi Uniswap, turun 0,69% selama jam pasar AS pada hari Jumat. Meskipun penurunan ini bertepatan dengan ketidakpastian pasar saat ini, harga Uniswap menunjukkan keberlanjutan di atas level dasar $5 dengan ekor penolakan sumbu panjang. Tekanan beli ini mengikuti tren akumulasi yang diperbarui dari investor besar yang menandakan potensi pergeseran tren jangka pendek hingga menengah.

UNI Menunjukkan Divergensi Whale-Retail saat Kelemahan Harga Berlanjut

Harga Uniswap telah berkinerja lebih rendah dari pemulihan pasar yang lebih luas dalam dua minggu pertama tahun 2026. Harga koin telah anjlok dari $6,43 menjadi $5,3 mencatat kerugian 17,4% dan kapitalisasi pasarnya turun menjadi $3,382 miliar.

Kontrak futures perpetual Uniswap memiliki profil open interest yang relatif datar dalam beberapa minggu terakhir yang telah menetap di sekitar $400 juta berdasarkan platform pelacakan derivatif.

Selama dua minggu terakhir, angka ini hampir tidak bergerak – antara sekitar $380 juta dan $420 juta – tanpa perubahan arah yang signifikan. Peserta pasar yang lebih kecil telah menunjukkan keengganan dalam penarikan dengan volume yang lebih lemah di spot dan posisi yang hati-hati.

Sebaliknya, analitik on-chain menunjukkan bahwa 100 pemegang UNI teratas telah terus mengakumulasi posisi mereka, meningkatkan kepemilikan token sebesar 12,41 juta dalam delapan minggu terakhir.

Kelompok orang ini, yang sering diikuti karena pengaruhnya terhadap arah harga, mengendalikan bagian yang berarti dari pasokan beredar aset sekitar 630 juta. Pola masa lalu telah menemukan perilaku alamat-alamat besar ini sering mendahului atau bertepatan dengan perubahan yang lebih besar dalam valuasi Uniswap, yang menempatkannya di antara 40 mata uang kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar.

Akumulasi berkelanjutan ini oleh pemegang besar bertentangan dengan kelembutan harga token baru-baru ini menciptakan divergensi yang jelas dalam keyakinan pemegang versus sentimen retail. Pengamat pasar mengatakan bahwa setiap pergerakan berkelanjutan di Bitcoin dapat mendorong dampak yang lebih besar pada altcoin berkorelasi seperti UNI dalam waktu dekat.

Level Support Kunci yang Perlu Diperhatikan di Tengah Koreksi Harga Uniswap

Selama dua bulan terakhir, harga Uniswap telah bergerak dalam kisaran pendek antara $6,43 hingga $4,83. Harga koin ditolak beberapa kali dari resistensi overhead menunjukkan kurangnya inisiasi dari pembeli untuk mendorong pemulihan yang lebih tinggi.

Namun, tren konsolidasi saat ini diposisikan di zona support kunci dari garis tren naik. Sejak Juni 2023, support dinamis ini telah bertindak sebagai zona akumulasi utama bagi pembeli untuk memperbarui momentum bullish mereka untuk potensi kenaikan.

Saat ini, harga Uniswap diperdagangkan di level $5,3, berada hanya 6,5% dari menguji ulang garis tren bawah. Jika support bertahan, harga koin dapat menyaksikan tren konsolidasi yang berkepanjangan untuk bulan-bulan mendatang.

Dalam kasus breakdown bearish di bawah garis tren bawah, harga UNI dapat menyaksikan downtrend yang dipercepat di bawah $4

Tren menurun dari exponential moving average harian kunci (20, 50, 100, dan 200) menandakan bahwa sentimen pasar yang lebih luas adalah bearish, memperkuat potensi breakdown.

UNI/USDT -1d Chart

Sebaliknya, tekanan beli yang diperbarui dari whale dapat memperkuat harga Uniswap untuk mempertahankan garis $5. Pelaku pasar dapat menunggu sinyal pembalikan di support ini untuk mengonfirmasi rebound harga.

Pembalikan potensial dari ini dapat mendorong harga UNI kembali ke hambatan $6,3.

