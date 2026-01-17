Forbes House of the Week: Sebuah Pondok di Carmel-by-the-Sea

HAL PENTING

Nama Firma: Dyar Architecture

Prinsipal: Erik Dyar

Kantor Pusat: The Carmel Plaza, Suite 301, Carmel-by-the-Sea, CA

Penghargaan: Forbes Architecture "Arsitek Hunian Terbaik di Amerika Menurut Negara Bagian," 2025.

Nama Rumah: Carmelo

Lokasi: Carmel-by-the-Sea, California

Ukuran Lahan: 4.000 kaki persegi

Area Berkondisi & Tata Letak: 1.794 kaki persegi, 2 KT, 3 KM

"Anda harus memberontak untuk menjadi kreatif. Penting untuk mempelajari suatu subjek tetapi jangan terlalu mempelajarinya. Jika Anda melakukannya, Anda tidak dapat mengambil pendekatan yang segar."

—John H. Thodos (1934–2009), Arsitek Carmel-by-the-Sea

idak seorang pun seharusnya dapat mendikte apa yang Anda lakukan dengan rumah Anda.

Atau haruskah mereka? Di Carmel-by-the-Sea, California, koloni pelukis, penyair, dan penulis yang didirikan pada puncak gerakan Arts & Crafts tahun 1916, "pedoman desain hunian" kota yang selalu ketat dan proses peninjauan serta persetujuan memberikannya kendali hampir total atas apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan pemilik rumah dengan properti mereka, hingga detail terkecil. Carmel-by-the-Sea, dengan ekonomi pariwisatanya dan populasi penduduk sekitar 3.000 yang tersebar di wilayah sedikit lebih dari 1 mil persegi, memiliki karakter yang tak tertandingi yang sangat bergantung pada satu atribut fisik utama: "kualitas" artistik dari tradisi arsitektur lokal yang bervariasi secara gaya. Dengan mengendalikan perlindungan premis mendasar identitas komunitas ini seperti yang mereka lakukan, Carmel-by-the-Sea menjaga dengan kuat pelestarian sense of place-nya. Sebelum proyek apa pun dibangun, pedoman dan anggota dewan kota yang bertanggung jawab atas penegakannya telah, dalam upaya berkelanjutan mereka dan hingga tingkat yang luar biasa, secara langsung menantang integritas dan jangkauan repertoar artistik dan teknis arsitek proyek, bersama dengan kemampuan arsitek tersebut untuk mengkomunikasikan konsep dan praktik tersebut melalui setiap tahap peninjauan. Di sini juga, bagaimanapun, dalam perjalanan yang sering panjang dan aneh menuju analisis akhir, arsitektur, seperti seni, pada akhirnya bersifat subjektif dalam apresiasi.

Karena mempengaruhi masalah privasi, pemandangan, cahaya, dan aliran udara, ketinggian atap di rumah-rumah Carmel-by-the-Sea sering menjadi isu yang sangat diperdebatkan dalam tinjauan desain awal rumah oleh dewan kota. ATAS: Elevasi depan Carmelo yang menghadap timur, seperti yang terlihat dari jalan. Memecahkan masalah ketinggian atap dari desain yang bergantung pada dua lantai untuk kesuksesannya, Dyar sebagian menanamkan tingkat bawah. Richard Olsen

Sejak tahun 1990-an, arsitek dan penduduk Carmel Erik Dyar, dari Dyar Architecture, telah mengabdikan dirinya untuk memperjuangkan perjuangan yang baik ini, membangun praktik butiknya sebagai sumber desain kontekstual yang progresif. Dyar termasuk di antara kelompok praktisi lokal yang terlalu kecil yang secara nyata membawa ketelitian seorang sejarawan pada pemahamannya tentang kesesuaian periode dalam desain arsitektur. Selain itu, dalam praktik, dalam pekerjaan yang selalu sangat detail dan dirancang dari atas ke bawah, ia secara konsisten menunjukkan bagaimana dengan cekatan mengintegrasikan bangunan—baik dalam gaya Craftsman, atau salah satu Gaya Periode, atau iterasi tradisi Modernisme San Francisco Bay Region—dengan pengaturan hutan pesisir yang sensitif terhadap lingkungan di Carmel-by-the-Sea. "Melakukan" dan mengartikulasikan "apa" yang harus dilakukan dan "mengapa" tentu saja adalah dua keterampilan terpisah, dan Dyar membuat keduanya menjadi bagian integral dari ciri khasnya.

ATAS: Di pintu masuk, Dyar, yang dikenal karena penekanan nyata pada pemanfaatan cahaya alami dan, untuk tujuan itu, penggunaan kaca tidak hanya untuk jendela tetapi sebagai bahan bangunan utama, memasukkan pintu kayu ek putih khusus ke dalam penutup kaca bersudut mitre. Sementara itu, paver batu biru bermain dengan hemlock serat vertikal jernih pada soffit dan, pada dinding papan-dan-batten, Cedar Port Orford yang diwarnai—semua cara Dyar menetapkan nada dengan bahan alami yang indah yang ditangani dengan pengekangan. Adam Rouse

ATAS: Area ruang tamu memiliki lantai kayu ek putih dan surround perapian travertine yang disegel. Sebuah lukisan minyak Bernard Trainor tergantung di atas perapian. ADAM Rouse

Rumah yang baru saja diselesaikan oleh Dyar Architecture, Carmelo, sebuah kubus Modernis yang berpakaian untuk bagian itu dalam papan cedar Port Orford dan bat, kayu yang diwarnai dengan warna kabut Carmel dan dengan bat yang dilakukan dalam berbagai ukuran dan penempatan untuk memberikan nuansa ritmis yang sinkopasi, interval gelombang laut pada penutup eksterior, adalah tipikal dari karyanya. Arsitektur secara terukur melampaui standar tinggi yang ditetapkan oleh pedoman desain hunian kota. Dengan melakukan itu, rumah tersebut secara efektif mengangkat penampilan blok yang dibaginya dengan tetangganya.

ATAS: Dapur, dengan backsplash travertine yang disegel, memiliki lemari kayu ek putih serat vertikal jernih—bahan yang sama digunakan untuk rak built-in di area makan dan area ruang tamu. Adam rouse

Dibangun di atas lahan 40' x 100', kanvas tipikal yang menantang sempit di Carmel-by-the-Sea, dan bersifat Modern dalam bentuk, desain Carmelo harus menghadapi ketidakmungkinan untuk menetapkan horizontalitas massa yang diinginkan di mana rumah Modern biasanya bergantung untuk "koneksi" visualnya ke situs. Akibatnya, tanpa lebar lahan yang diperlukan untuk merentangkan bangunan melintasi lanskap dari perspektif jalan, interpretasi visual seseorang bergeser secara halus ke skala dan kemudian, dalam analisis akhir, ke penanganan khusus arsitek terhadap proporsi bangunan—kekosongan dan proyeksi, dan hubungan dinamis antara masing-masing. Yang terakhir, seperti yang dengan cepat dikonfirmasi oleh tur berkendara di Carmel-by-the-Sea dan rumah-rumahnya, masih merupakan satu area lagi di mana karya Dyar dengan jelas memisahkan dirinya dari semua kecuali beberapa rekan lokalnya.

Kecil dalam skala, tanpa pamer, dan sebaliknya menghormati karakter hutan Carmel—Carmelo dari Dyar Architecture menghubungkan titik-titik antara masa lalu dan masa kini arsitektur Carmel-by-the-Sea. Rumah tersebut termasuk. Ini adalah akhir yang membenarkan caranya.

ATAS: Kamar tidur utama. Dyar memberikannya jendela clerestory yang dapat dibuka, tidak hanya untuk tambahan cahaya, tetapi sehingga klien dapat membiarkan angin laut dan suara ombak masuk. Seperti di seluruh rumah, built-in adalah kayu ek putih serat vertikal jernih. Adam rouse

ATAS: Dinding dan countertop kamar mandi utama dibuat dengan marmer Calacatta. Di sini juga, Dyar membawa cahaya alami dari atas. Adam rouse

ATAS: Sudut barat daya rumah mengungkapkan bagaimana Dyar mengukir kekosongan dari bentuk untuk menampung kamar tamu tingkat bawah dan ruang media. Di seluruh perawatan lanskap, area beraspal dengan sengaja dihindari demi tanaman. Adam rouse

ATAS: Arsitektur elevasi belakang rumah yang menghadap barat, dengan ruang tingkat bawah yang sebagian bawah tanah, dinding taman rendah dari granit, dan hot tub, menggambarkan kemahiran Dyar yang tidak biasa dengan skala dan proporsi. Kesesakan lahan Carmel-by-the-Sea yang tipikal memohon untuk itu. Adam rouse

ATAS: Denah lantai atas Dyar Architecture

ATAS: Denah lantai bawah Dyar Architecture

